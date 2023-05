Príncipes Harry e Andrew não aparecem na sacada do Palácio e não integram foto oficial da coroação

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Ao retornar para o Palácio de Buckingham após a cerimônia de coroação que tornou o rei Charles III e a rainha Camilla os novos monarcas da realeza britânica, a expectativa entre os que acompanhavam a solenidade era saber se o princípe Harry e o príncipe Andrew estariam ao lado do pai e do irmão no tradicional aceno aos súditos na sacada do Palácio.

Como já era esperado, ambos não compareceram ao momento simbólico da coroação, já que renunciaram aos cargos oficiais da realeza. Sobrinho e tio também não devem integrar a tradicional foto oficial da família. Conforme mostrou o Estadão, a solenidade também foi marcada pelas relações turbulentas da família real. Ao fim da coroação, Harry saiu da Abadia de Westminster e se dirigiu a um carro. Hoje também é comemorado o aniversário de quatro anos do seu filho mais velho, Archie, com Meghan Markle.

rei Charles III e rainha Camilla acenam para o público na varanda do Palácio de Buckingham, após cerimônia de coroação. Foto: CHRIS JACKSON / AFP

Segundo informou a BCC de Londres, o príncipe não foi convidado a se juntar a sua família na sacada. A tensão demonstra ainda os atritos que tanto Harry quanto Andrew possuem com os membros da família real. Os dois ficaram afastados dos membros durante todo o evento na Abadia e não houve sinal de contato.

Ruído

Harry está com a relação desgastada com o pai e o irmão principalmente após lançamento de seu livro Memórias, em janeiro. A obra conta os bastidores da relação entre os três e as angústias de Harry com as obrigações da realeza britânica. Harry se afastou ainda mais após iniciar o relacionamento com Megan. Em uma entrevista concedida à apresentadora americana, Oprah Winfrey, em 2021, ambos relataram episódios de racismo da família contra Megan. Entre os desafios do novo rei, está a reestruturação da harmonia entre a família.

Príncipes Harry e Andrew ficam afastados da família real durante cerimônia de coroação do rei Charles III Foto: AP / AP

Já Andrew teve sua imagem arranhada após acusações graves de assédio e abuso sexual contra a americana Virginia Giuffre. Em 2019, o príncipe deixou as funções reais e nega até hoje as acusações. Eles assinaram um acordo extrajudicial para que o caso não fosse encaminhado à esfera criminal. Durante o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, em 2022, Andrew também não compareceu ao evento e a monarca chegou a declarar que só “membros da família real que atualmente desempenham funções públicas oficiais” poderiam estar na sacada do Palácio, conforme informou a BBC.

A fim de evitar conflitos, o rei Charles III modificou uma lei inglesa que permite que membros da família real o substituam em caso de viagem ou doença. Harry e Andrew estão impedidos de atuar como rei interino caso a linha sucessória esteja ausente no país. A lista foi ampliada para que os irmãos do monarca, princesa Anne e o príncipe Edward, sejam os selecionados.

Acenos ao público

Populares entre os britânicos, o príncipe de Gales, William, seus filhos e a princesa de Gales, Kate Middleton - agora denominada Catherine - acompanharam o rei Charles III e a rainha Camilla na sacada para acenar ao público que aguardava o momento histórico. Os irmãos do rei Edward e Anne também estavam presentes. Todos acompanharam ao sobrevoo da Real Força Aérea sobre o Palácio.