Produção de armas da Coreia do Sul dispara para atender demanda provocada pela guerra na Ucrânia

Um ano depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a guerra estimulou um esforço global para produzir mais mísseis, tanques, projéteis de artilharia e outras munições. E poucos países agiram tão rapidamente quanto a Coreia do Sul para aumentar a produção. No ano passado, as exportações de armas do país aumentaram 140%, para um recorde de US$ 17,3 bilhões, incluindo negócios no valor de US$ 12,4 bilhões para vender tanques, obuses, caças e vários lançadores de foguetes para a Polônia, um dos aliados mais próximos da Ucrânia.

Mas, à medida que a Coréia do Sul expande as vendas de armas globalmente, ela se recusa a enviar esse arsenal para a própria Ucrânia. Em vez disso, Seul prefere recompor estoques de países aliados de Kiev, que nos últimos meses viram seus arsenais se esvair para ajudar o presidente Volodmir Zelenski em seu esforço de guerra.

O governo sul-coreano resiste a qualquer papel direto em armar a Ucrânia e impôs regras estritas de controle de exportação em todas as suas vendas. Essa cautela tem uma explicação. A Coreia do Sul não quer irritar o governo da Rússia, de quem espera a cooperação na imposição de novas sanções contra a Coreia do Norte, num contexto em que o regime de Pyongyang tem se mostrado cada vez mais errático e agressivo.

O presidente Vladimir Putin alertou a Coreia do Sul contra ajudar militarmente a Ucrânia, dizendo que isso arruinaria as relações entre Moscou e Seul e poderia levar a Rússia a aprofundar os laços militares com a Coreia do Norte. A guerra na Ucrânia já aproximou a Coreia do Norte da Rússia; apoiou abertamente a invasão e Washington o acusou de enviar projéteis de artilharia, foguetes e outras munições para a Rússia.





Workers assemble a K9 howitzer at Hanwha Aerospace, South Korea’s largest defense contractor, in Changwon, South Korea on Feb. 16, 2023. Traditional weapons suppliers like the United States have faced production shortages in the war effort. South Korea has stepped in to fill the gap, without provoking Moscow. (Jun Michael Park/The New York Times) Foto: NYT / NYT

Continua após a publicidade

Quando Seul concordou em vender projéteis de artilharia para ajudar os Estados Unidos a reabastecer seus estoques, insistiu em uma condição explícita de controle de exportação de que o “usuário final” seria os Estados Unidos, uma regra que vigorou para todas as suas armas globais. negócios - incluindo seus contratos com a Polônia - por décadas.

No entanto, alguma tecnologia de armas sul-coreana já chegou à Ucrânia: os obuseiros Krab poloneses que foram enviados para a Ucrânia usam o chassi dos K9s sul-coreanos. (A Administração do Programa de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul recusou-se a comentar se a transferência violou os controles de exportação.)

Reportagem especial Guerra da Ucrânia completa um ano com maior envolvimento de EUA e UE contra a Rússia

Crescimento assombroso

As indústrias de defesa de poucas nações cresceram tanto como resultado da invasão russa quanto a da Coréia do Sul. E apesar dos apelos de Kiev e da Otan para enviar armas para a Ucrânia, Seul continuou a andar na corda bamba, equilibrando-se entre sua aliança inabalável com Washington e seus próprios interesses nacionais e econômicos.

Ao contrário dos aliados americanos na Europa, que reduziram suas capacidades militares e de produção de armas no final da Guerra Fria, a Coreia do Sul manteve uma robusta cadeia de suprimentos de defesa doméstica para atender à demanda de suas próprias forças armadas e se proteger contra a Coreia do Norte.

Desde a invasão russa na Ucrânia, grandes fornecedores de armas como os Estados Unidos enfrentaram grande escassez de produção de lançadores de foguetes e outras armas, que foram enviadas para Kiev com o intuito de empurrar os russos para leste. A Alemanha e outras nações, recentemente, anunciaram o envio de tanques para a Ucrânia. Com isso, quem precisava comprar, buscou um novo fornecedor.

Continua após a publicidade

Nesse contexto, a Coreia do Sul tornou-se um a opção atraente principalmente para países da Europa Oriental que corriam para reequipar e atualizar suas forças armadas depois de enviar suas armas da era soviética para a Ucrânia.

Os contratos para os tanques e obuseiros da Polônia foram assinados no final de agosto com os principais fornecedores de defesa da Coreia do Sul. A entrega foi rápida. Em pouco mais de três meses, os primeiros tanques estavam em Varsóvia. Outros contratos grandes envolvem países árabes, como Egito e Emirados Árabes Unidos.

As encomendas da Polônia foram uma benção para o governo do presidente Yoon Suk Yeol, que prometeu tornar seu país o quarto maior exportador de armas até 2027, depois dos Estados Unidos, Rússia e França. De 2017 a 2021, a Coreia do Sul foi o país que mais cresceu entre os 25 maiores exportadores de armas do mundo, ocupando a 8ª posição com uma participação de 2,8% no mercado global, de acordo com o Stockholm International Peace Research Institute.

A Hanwha Aerospace, a maior empreiteira de defesa da Coreia do Sul, está mais ocupada do que nunca, planejando aumentar sua capacidade de produção três vezes até o próximo ano. “Precisamos adicionar mais duas linhas de montagem para atender a uma demanda crescente”, disse Park Sangkyu, engenheiro da Hanwha, referindo-se aos pedidos de K9s da Polônia e de outras nações. / NYT