Professora é morta a facadas na França por aluno de 16 anos

Uma professora de espanhol de uma escola de Saint-Jean-de Luz, no sudoeste da França, morreu depois de ser esfaqueada por um aluno de 16 anos na sala de aula nesta quarta-feira, 22, informou a Promotoria local. O menino foi detido após se entregar.

Segundo o jornal local La Dépêche, o menino puxou a faca de sua mochila e esfaqueou a professora de 52 anos dentro da sala, por volta de 10 horas (hora local). Em seguida, ele deixou a sala, foi para outra classe próxima, onde contou a outra professora o que havia ocorrido e lhe entregou a faca.

“Posso confirmar que aconteceu um ataque com faca e a vítima acaba de morrer”, declarou à agência France-Press o promotor Jérôme Bourrier. Ele acrescentou que o caso não tem relação com terrorismo.

Polícia cerca área após ataque a facadas em escola de Saint-Jean-de-Luz Foto: GAIZKA IROZ / AFP

O instituto católico privado Saint-Thomas d’Aquin de Saint-Jean-de Luz tem 1.100 estudantes entre 11 e 18 anos. Quando os serviços de emergência chegaram ao colégio, a professora estava em parada cardiorrespiratória e os socorristas não conseguiram reanimá-la.

O ministro francês da Educação, Pap Ndiaye, se declarou “extremamente afetado” pela morte da professora e visitará a escola ainda nesta quarta.

“Mal posso imaginar o trauma que isto representa a nível local e, em geral, em escala nacional”, disse o porta-voz do governo francês, Olivier Veran.

O jornal Le Monde afirmou que a polícia estava preocupada com a saúde mental do menino de 16 anos, sugerindo que ele teria problemas psiquiátricos. O menino não tinha antecedentes criminais e era considerado exemplar. No ano passado, ele recebeu uma menção “très bien” no exame Brevet.

Em 13 de setembro de 2022, um estudante de 15 anos esfaqueou um professor em Caen, Normandia (norte). A vítima, de 63 anos, recebeu alta poucos dias depois. O aluno foi acusado no final de setembro e internado em um centro médico. / AFP