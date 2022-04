Programas econômicos dos candidatos são a chave para a eleição na França

THE NEW YORK TIMES - Enquanto o presidente Emmanuel Macron atravessava a multidão durante uma parada de sua campanha no norte da França na semana passada, uma eleitora idosa se virou para protestar contra uma de suas propostas econômicas mais impopulares: aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 65 anos para financiar o sistema nacional de pensões do país.

“Aposentadoria aos 65 anos, não, não!” a mulher gritou, apontando um dedo no peito de Macron enquanto ele tentava acalmá-la. A cena barulhenta foi capturada pela câmera. Duas horas depois, ele recuou, dizendo que consideraria aumentar a idade para 64 anos. “Não quero dividir o país”, disse ele na televisão francesa.

A reversão de Macron em um elemento-chave de sua plataforma econômica em uma região industrial que apoia a candidata de extrema direita Marine Le Pen antes da eleição presidencial da França no próximo domingo foi um lembrete da angústia social que domina as mentes dos eleitores. Ele e Le Pen têm visões totalmente divergentes de como lidar com essas preocupações.

O presidente Emmanuel Macron em campanha pela reeleição, na cidade de Marsella, em 16 de abril Foto: Guillaume Horcajuelo/EFE

À medida que atravessam o país em um turbilhão de campanhas de última hora, seu segundo turno dependerá em grande parte das percepções da economia. Preocupações com a crescente insegurança econômica e o aumento do custo de vida em meio às consequências da guerra da Rússia na Ucrânia tornaram-se as principais questões na corrida, à frente da segurança e da imigração.

Le Pen ganhou por uma margem confortável no primeiro turno da votação no dia 10 em lugares que perderam empregos para a desindustrialização, onde ela encontrou um público pronto para suas promessas de aumentar o poder de compra, criar empregos por meio de protecionismo “inteligente” e proteger França das políticas europeias que expandiram a globalização.

Embora Macron ainda deva vencer em uma corrida acirrada, os trabalhadores em bastiões de colarinho azul inquietos ainda podem se mostrar um eleitorado importante. Apesar de uma recuperação robusta na França dos bloqueios da covid-19 -- a economia agora está crescendo em torno de 7% e o desemprego caiu para 7,4%, o menor nível em 10 anos -- muitos sentem que a desigualdade aumentou, em vez de diminuir, como ele prometeu, nos cinco anos desde que assumiu o cargo.

Depois que os partidos tradicionais de esquerda e direita da França entraram em colapso no primeiro turno da votação, ambos os candidatos estão lutando para atrair os indecisos e os eleitores que gravitavam em torno de seus oponentes -- especialmente o incendiário radical esquerda Jean-Luc Mélenchon --, em grande parte, reformulando os principais pilares de seus programas econômicos para atrair aqueles que lutam para sobreviver.





A previdência é um caso a parte. Macron tem trabalhado para recalibrar sua imagem como um presidente que favorece as classes ricas da França, o establishment empresarial e os eleitores de colarinho branco enquanto se propõe a reformar a economia para aumentar a competitividade.

Em 2019, ele foi forçado a deixar de lado os planos de aumentar a idade de aposentadoria para 65 anos, depois que greves em todo o país fecharam grande parte da França. Ele procurou simplificar o complexo sistema de planos de pensão públicos e privados da França em um plano administrado pelo Estado para fechar um déficit de € 18 bilhões (cerca de R$ 90 bilhões).

Após seu confronto no norte da França na semana passada, Macron insistiu que continuaria a adiar a idade de aposentadoria de forma incremental - em quatro meses por ano a partir do próximo ano -, mas que estava aberto a discutir uma flexibilização do plano em seus estágios posteriores. “Não é dogma”, disse ele sobre a política. “Eu tenho de ouvir o que as pessoas estão me dizendo.”

Le Pen acusou Macron de se envolver em uma política de “destroços sociais” e de soprar o vento para capturar votos, embora ela também tenha mudado de marcha depois que a plataforma econômica protecionista que ela desenvolveu há cinco anos assustou as empresas. Ela abandonou os planos de se retirar da União Europeia e da zona do euro.

Apoiador de Emmanuel Macron aguarda a chegada da oponente Marine Le Pen para uma visita a Saint-Pierre-en-Auge, em 18 de abril Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Hoje, Le Pen é a favor de manter a atual idade de aposentadoria de 62 anos, abandonando um esforço anterior para reduzi-la para 60 -- embora alguns trabalhadores envolvidos em trabalho manual intensivo, como construção, possam se aposentar com idade inferior.

Enquanto Le Pen procura projetar seu partido Reagrupamento Nacional, de extrema direita, como um partido mais gentil do que aquele que ela dirigiu em 2017, ainda que com uma clara mensagem anti-imigrante, ela se concentrou em questões econômicas próximas dos corações dos eleitores de colarinho azul.

Ela saiu na frente em um dos maiores problemas da campanha: o aumento do custo de vida.

Enquanto Macron tentava mediar um cessar-fogo na Ucrânia, Le Pen visitava cidades e áreas rurais em toda a França, prometendo mais subsídios para famílias vulneráveis.

Ela prometeu um aumento de 10% no salário mínimo mensal da França de € 1.603 ( cerca de R$ 8.048). Ela também está prometendo reduzir os impostos sobre vendas de 20% para 5,5% sobre combustível, petróleo, gás e eletricidade, e cortá-los completamente em 100 bens “essenciais”. Trabalhadores com menos de 30 anos estariam isentos de imposto de renda e casais jovens obteriam empréstimos para moradia sem juros.

A candidata Marine Le Pen conversa com apoiadores em Saint-Pierre-en-Auge, em 18 de abril Foto: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Sua política de priorizar a França se estende ainda mais: para compensar o aumento dos gastos em programas sociais, ela disse que cortaria bilhões em gastos sociais com “estrangeiros”.

Ela também prometeu criar empregos e reindustrializar o país priorizando empresas francesas para contratos governamentais sobre investidores estrangeiros e lançando uma série de incentivos fiscais caros para encorajar empresas francesas que se ramificaram no exterior a retornar à França.

Embora ela tenha abandonado a conversa sobre o chamado Frexit -- uma saída francesa da União Europeia -- algumas de suas propostas para proteger a economia equivaleriam essencialmente a isso, incluindo a promessa de ignorar algumas leis do bloco, como as sobre livre comércio interno. Ela disse que iria reter alguns pagamentos franceses ao bloco.

Macron classificou essas promessas de “pura fantasia” e está propondo manter muitas de suas políticas pró-negócios, com modificações.

Tendo prometido atrair empregos e investimentos, sob sua supervisão, empresas estrangeiras despejaram bilhões de euros em projetos industriais e pesquisa e desenvolvimento, criando centenas de milhares de novos empregos, muitos em startups de tecnologia, em um país que não adotou facilmente as mudanças.

Ao mesmo tempo, ele enfrentou o desafio de se livrar da imagem de um presidente distante, cujas políticas tendiam a beneficiar os mais ricos. Sua abolição de um imposto sobre a riqueza e a introdução de um imposto fixo de 30% sobre ganhos de capital elevou principalmente a renda dos 0,1% mais ricos e aumentou a distribuição de dividendos, de acordo com a própria análise do governo.

Depois que uma crescente divisão de riqueza ajudou a desencadear o movimento dos Coletes Amarelos em 2019, trazendo pessoas da classe trabalhadora em dificuldades para as ruas, Macron aumentou o salário mínimo e tornou mais fácil para as empresas dar aos trabalhadores “bônus de poder de compra” de até € 3 mil (cerca de R$ 15.048) anualmente sem ser tributado, uma política que ele se comprometeu a reforçar.

Subsídios

Como a inflação subiu recentemente, Macron também autorizou bilhões de euros em subsídios para contas de energia e na bomba de gasolina e prometeu atrelar os pagamentos de pensões à inflação a partir deste verão (Hemisfério Norte). Ele prometeu novos cortes de impostos para famílias e empresas.

Sua plataforma econômica também visa o “pleno emprego”, em parte ao levar adiante uma série de reformas pró-empresariais que continuam a atrair o apoio da maior organização patronal da França, a Medef.

“O programa de Emmanuel Macron é o mais favorável para garantir o crescimento da economia e do emprego”, disse o grupo na semana passada, acrescentando que a plataforma de Le Pen “levaria o país a estagnar em relação aos seus vizinhos e colocá-lo à margem da União Europeia”.

Apesar de todas as diferenças, as promessas de Macron e Le Pen têm uma coisa em comum: mais gastos públicos e menos poupança. De acordo com estimativas do Institut Montaigne, um centro de estudos econômico francês, o plano econômico de Macron pioraria o déficit público em € 44 bilhões (cerca de R$ 220 bilhões), enquanto o de Le Pen o aumentaria em € 102 bilhões (cerca de R$ 511 bilhões).

“Essas mudanças são significativas o suficiente para pensar que algumas de suas propostas não podem realmente ser aplicadas – exceto se implementarem medidas de austeridade orçamentária das quais não estão falando”, disse Victor Poirier, diretor de publicações do Institut Montaigne.