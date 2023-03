Proibição ao TikTok em celulares prejudica oposição a Trudeau no Canadá

OTTAWA - Líderes de partidos da oposição ao governo de Justin Trudeau no Canadá se viram prejudicados pela recente proibição de uso do TikTok em aparelhos governamentais, segundo agência Reuters. O país se juntou aos Estados Unidos e União Europeia que também baniram o aplicativo por preocupações com segurança e vazamento de dados.

De acordo com a agência, os líderes dos dois principais partido da oposição, Pierre Poilievre, do partido Conservador, e Jagmeet Singh, do Novo Partido Democrático, utilizam a plataforma para se comunicar com seus eleitores, muito mais do que políticos do partido Liberal de Trudeau. O próprio primeiro-ministro não tem um perfil público no aplicativo chinês.

Na última segunda-feira, 27, Trudeau anunciou o banimento da plataforma de todos os aparelhos do governo e aconselhou que membros do partido Liberal deveriam excluir o aplicativo até de seus dispositivos pessoais.

O líder do Novo partido Democrático, Jagmeet Singh, em coletiva de imprensa em 1º de Fevereiro de 2023 Foto: Blair Gable/Reuters

“Suspeito que, à medida que o governo diga a todos os funcionários federais que eles não podem mais usar o TikTok em seus telefones de trabalho, muitos canadenses, de empresas a particulares, refletirão sobre a segurança de seus próprios dados e talvez façam suas próprias escolhas”, disse Trudeau. “Sempre gostei de dar aos canadenses informações para que eles tomem as decisões certas por eles.”

Singh informou que desativou a sua conta na terça-feira, 28. O político acumulava mais de 800 mil seguidores desde que aderiu à plataforma para a sua campanha em 2021 e depois passou a utilizar para divulgar seus planos políticos. A repórteres, Singh disse ter tomado esta decisão por “levar as preocupações de segurança a sério” e optou por fazer uma pausa para avaliar como usar a rede social de forma segura.

O conservador Poilievre também se viu impactado ao desativar sua conta esta semana, disse a Reuters, pois ele evita aparecer na imprensa tradicional de Ottawa. O político tinha mais de 200 mil seguidores e utilizava a plataforma para se dirigir diretamente aos seus eleitores por meio de paródias e críticas aos opositores.

Continua após a publicidade

Analistas ouvidos pela agência ressaltaram que políticos de oposição sempre tendem a ser os mais afetados por decisões que limitam mídias sociais, pois estes, diferente de políticos do governo, não possuem a vantagem de alcançar os meios de comunicação mais tradicionais.

O TikTok, que pertence à companhia chinese ByteDance, criticou a decisão canadense e disse que foi tomada “sem citar qualquer preocupação específica de segurança ou contatar a empresa”.

O líder do partido Conservador Pierre Poilievre conversa com a imprensa em 13 de Setembro de 2022 Foto: Patrick Doyle/Reuters

O braço executivo da União Europeia disse na semana passada que proibiu temporariamente o TikTok de aparelhos utilizados por funcionários como medida de segurança cibernética. A ação da UE segue movimentos semelhantes nos EUA, onde mais da metade dos Estados e o Congresso proibiram o TikTok de dispositivos oficiais do governo.

Na semana passada, o órgão federal de vigilância da privacidade do Canadá e seus escritórios nas provinciais de British Columbia, Alberta e Quebec anunciaram uma investigação para analisar se o aplicativo está em conformidade com a legislação de privacidade canadense.

Matérias recentes da imprensa também levantaram preocupações sobre a possível interferência chinesa nas recentes eleições canadenses, levando os partidos da oposição a pedir um inquérito público sobre a suposta interferência estrangeira nas eleições.

O TikTok é extremamente popular entre os jovens, mas sua propriedade chinesa levantou temores de que Pequim possa usá-lo para coletar dados sobre usuários ocidentais ou divulgar narrativas pró-China e desinformação.

Continua após a publicidade

A rede enfrenta crescente escrutínio da Europa e dos EUA sobre segurança e privacidade de dados em meio a preocupações de que o aplicativo possa ser usado para promover visões pró-Pequim ou coletar as informações dos usuários. Os movimentos ocorrem quando a China e o Ocidente estão travados em um cabo de guerra mais amplo em relação à tecnologia, que vai de balões espiões a chips de computador./Com informações da AP