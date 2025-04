Proposta de reduzir número de soldados americanos na Otan gera críticas bipartidárias na Câmara

O deputado Michael Rogers, republicano de Michigan, presidente do painel, disse que os EUA não devem cortar o número de soldados na Europa e acrescentou que se opõe a qualquer plano que envolva os americanos renunciarem ao comando da Otan. Os EUA historicamente ocuparam a posição do Comando Supremo Aliado da Europa (Saceur, por sua sigla em inglês).

“A liderança na Otan é essencial para garantir que as forças armadas americanas, incluindo nossas armas nucleares, sempre permaneçam sob o comando dos EUA”, disse Rogers na audiência com o general do exército Christopher Cavoli, comandante do Comando Europeu dos EUA e comandante da Otan.