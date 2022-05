Franceses protestam contra Macron em eventos de 1º de Maio no país

PARIS - Milhares de pessoas se juntaram às marchas de 1º de Maio em toda a França pedindo aumentos salariais e contra as políticas do presidente reeleito Emmanuel Macron. Os manifestantes pediam que Macron abandone seu plano de aumentar a idade de aposentadoria, impondo pressão ao seu recém novo governo.

Cerca de 250 comícios foram organizados em Paris e outras cidades, incluindo Lille, Nantes, Toulouse e Marselha. No total, 116.500 pessoas se manifestaram em todo o país, incluindo 24.000 na capital, disse o Ministério do Interior. Em Paris, sindicalistas se juntaram a figuras políticas - principalmente da esquerda - e ativistas climáticos.

A maioria dos atos foi pacífica, mas a violência eclodiu na capital Paris, onde a polícia prendeu 54 pessoas, incluindo uma mulher que atacou um bombeiro tentando apagar um incêndio, disse o ministro do Interior Gerald Darmanin no Twitter. Oito policiais ficaram feridos, acrescentou.

Os confrontos com a polícia eclodiram no início da marcha perto da Place de La Republique e quando chegou à Praça La Nation, no leste de Paris.

Anarquistas “Black Bloc” saquearam um restaurante McDonald’s na Place Leon Blum e destruíram várias agências imobiliárias, quebrando suas janelas e incendiando latas de lixo. A polícia respondeu disparando gás lacrimogêneo.

Manifestantes durante a manifestação anual marcando o Dia Internacional dos Trabalhadores, em Paris, em 1º de maio de 2022 Foto: AFP

Críticas a Macron

O custo de vida foi o tema principal da campanha eleitoral presidencial e parece ser igualmente proeminente antes das eleições legislativas de junho que o partido de Macron e seus aliados terão que vencer para conseguir implementar suas políticas pró-negócios, incluindo o aumento da idade para aposentadoria de 62 para 65.

“É importante mostrar a Macron e a todo o mundo político que estamos preparados para defender nossos direitos sociais”, disse Joshua Antunes, um estudante de 19 anos. Ele também acusou o presidente de “inatividade” em questões ambientais.

Os manifestantes carregavam faixas com os dizeres “Aposentadoria antes da artrite”, “Aposentadoria aos 60, congelar preços” e “Macron, saia”

"O governo tem que lidar com o problema do poder de compra aumentando os salários", disse Philippe Martinez, chefe do sindicato linha-dura CGT, à Reuters antes dos comícios.

Macron ganhou um novo mandato presidencial de cinco anos depois de derrotar a concorrente de extrema-direita Marine Le Pen no segundo turno do último domingo.

O deputado francês do partido de esquerda La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Melenchon, ex-candidato presidencial que terminou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição, faz um discurso durante o Dia do Trabalho na Place de la Republique em Paris em 1º de maio de 2022 Foto: AFP

O líder de esquerda Jean-Luc Melenchon, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno da votação presidencial, participou da marcha de Paris.

Ele quer unir a esquerda, incluindo os verdes, para dominar o Parlamento e pressionar Macron, mas até agora isso não se concretizou. “Não faremos uma única concessão nas pensões”, disse Melenchon antes do início da marcha.

Ele disse ainda esperar que um acordo para construir uma nova união da esquerda possa ser alcançado até a noite de domingo.

Ao contrário de anos anteriores, Marine Le Pen não colocou uma coroa de flores em Paris na estátua de Joana d’Arc, que seu partido usa como símbolo nacionalista. Ela foi substituída pelo presidente interino nacional do Rassemblement, Jordan Bardella, que disse que Le Pen estava se preparando para as eleições legislativas.

Le Pen pediu aos eleitores em uma mensagem de vídeo que elejam o maior número possível de deputados de seu partido em junho, para que ela possa “proteger seu poder de compra” e impedir que Macron realize um “projeto prejudicial para a França e o povo francês”.

As eleições parlamentares serão realizadas nos dias 12 e 19 de junho./REUTERS