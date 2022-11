Protestos e auxílio à Rússia afetam negociação nuclear entre EUA e Irã

Publicidade

Nos dias recentes, o Irã tem dito a inspetores internacionais que planeja fabricar combustível nuclear em nível de enriquecimento próximo ao usado em bombas atômicas em um laboratório subterrâneo, dentro de uma montanha, e expandir dramaticamente sua produção de combustível nuclear em uma usina que Israel e Estados Unidos sabotaram repetidamente.

As forças iranianas têm prendido e atirado contra manifestantes antigoverno, fornecem à Rússia drones para sua guerra na Ucrânia e, suspeitam algumas agências de inteligências do Ocidente, podem estar negociando para produzir também mísseis para suprir o dilapidado arsenal russo. Os EUA acusaram o Irã mais uma vez na terça-feira de violar o território iraquiano para realizar ataques contra a região do Curdistão.

Uma nova era de confrontação direta com o Irã se inaugura e se revela. Sua irrupção foi ocultada por algum tempo por eventos mais dramáticos — incluindo a invasão à Ucrânia e a crescente competição dos EUA com a China. E as negociações com Teerã têm se arrastado inconclusivamente há 18 meses.

Manifestantes em Nova York pedem as Nações Unidas para agir contra repressão do governo do Irã aos protestos que ocorrem no país, em imagem de 19 deste mês Foto: YUKI IWAMURA / AFP

Agora, a esperança de Joe Biden de reinserir os EUA no pacto firmado em 2015 com o Irã, abandonado pelo ex-presidente Donald Trump, morreu. As negociações cessaram em setembro e, nas semanas recentes, Biden impôs novas sanções contra o Irã e expressou apoio aos manifestantes retratados pelos iranianos ortodoxos como uma ameaça mortal.

Na Casa Branca, reuniões de segurança nacional sobre o Irã se dedicam menos à estratégia de negociação e mais a maneiras de minar os planos nucleares dos iranianos, prover equipamentos de comunicação para os manifestantes e interromper a cadeia de fornecimento de armas iranianas para a Rússia, de acordo com várias autoridades do governo americano.

“Não existe nenhuma diplomacia transcorrendo neste momento a respeito do acordo com o Irã”, afirmou diretamente John Kirby, um dos porta-vozes do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, à rádio Voice of America, no mês passado. “Estamos em um impasse neste momento, e nosso foco não é o pacto.”

Henry Rome, pesquisador-sênior do Washington Institute for Near East Policy, afirmou que o escopo da ameaça supera em enorme medida o tema que preocupa especialmente as autoridades do Pentágono: o deslocamento das atividades de enriquecimento de urânio mais preocupantes para as instalações subterrâneas de Fordo, cuja construção foi concluída uma década atrás.

“Imagine dizer ao governo que entrou em janeiro de 2021 que, dali a dois anos, o Irã estaria enriquecendo em Fordo urânio a níveis próximos aos usados em bombas nucleares, acionando grandes quantidades de suas mais avançadas centrífugas, aceitando apenas um monitoramento internacional severamente limitado, acumulando urânio enriquecido o suficiente para armar várias bombas e rejeitando esforços diplomáticos”, afirmou Rome. “Não estamos exatamente nesse pior cenário, mas bem perto disso.”

Até o verão passado, as autoridades americanas ainda tinham esperança de ressuscitar o acordo nuclear. Um acerto negociado por equipes europeias e iranianas estava quase concluído. Representantes do governo Biden — com que os iranianos se recusavam a conversar diretamente — tinham aprovado as diretrizes e estavam à espera da anuência definitiva do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que não ocorreu.

Autoridades de inteligência dos EUA constataram que ressuscitar o acordo era impopular entre iranianos conservadores e a Guarda Revolucionária, que controla o aspecto militar do programa nuclear, assim como entre muitos americanos críticos em relação ao acerto. Os iranianos tinham buscado, sem sucesso, um comprometimento garantindo que os EUA nunca mais se retirariam do acordo unilateralmente. E eles sabiam que, caso retomassem o acordo, a maior parte do combustível nuclear que o Irã acumulou em resposta à decisão de Trump teria de ser retirada do país.

Manifestantes iranianas realizam protestos antiamericanos em Teerã em imagem do dia 4 de novembro de 2019. Irã está sob sanções dos EUA desde que Trump se retirou de acordo nuclear em 2018 Foto: Nazanin Tabatabaee/Wana/Via Reuters

Então vieram os protestos de rua e um pacto com a Rússia que essencialmente coloca o Irã, junto com Belarus, em posição de colaborar com a invasão à Ucrânia.

“O regime fez uma série de escolhas significativas que o isola cada vez mais tanto do povo quanto da comunidade internacional — incluindo países europeus que se dedicaram durante a maior parte dos anos Trump a tentar preservar o acordo nuclear”, afirmou Robert Malley, enviado especial do Departamento de Estado americano para as negociações com o Irã, na terça-feira.

Malley costumava ser mais otimista em relação às chances de uma solução diplomática, mas sua visão mudou claramente. “O Irã virou as costas para o pacto nuclear que estava ao alcance”, afirmou ele, acrescentando que o governo do país “não deu acesso” à Agência Internacional de Energia Atômica quando a entidade exigiu mais visitas e dados sobre locais em que material nuclear foi detectado. O Irã anunciou, então, planos para nova produção nuclear depois que a agência emitiu uma resolução condenando a falta de cooperação.

O resultado foi “uma série de ciclos viciosos”, afirmou Malley. “Repressão alimenta mais protestos. Protestos ocasionam mais repressão. A aliança com a Rússia somente isola o Irã ainda mais, o que faz os iranianos dobrarem a aposta em sua aliança, por falta de qualquer outro parceiro.”

O que causou mais preocupação em Israel e entre muitos nos EUA foi o anúncio do Irã de que começaria a enriquecer combustível nuclear a 60% em Fordo, a instalação de processamento atômico que Teerã construiu dentro de uma montanha, em uma base militar, depois de repetidos ataques cibernéticos e físicos contra a central de enriquecimento de urânio em Natanz. Durante as negociações do acordo nuclear, entre 2013 e 2015, o governo de Barack Obama tentou determinar o fechamento de Fordo. A principal negociadora, Wendy Sherman, atualmente subsecretária de Estado, afirmou na época que o fracasso nesse sentido é uma de suas principais decepções — apesar do acordo impedir especificamente o tipo de atividade nuclear que os iranianos afirmaram recentemente que pretendem conduzir por lá.

Imagem capturada via Google Earth mostra entrada da Usina de Fordo, onde o Irã anunciou a retomada de urânio enriquecido. Usina é subterrânea para evitar ataques aéreos Foto: Google Earth/via NYT

Agora a questão é se o novo governo que Binyamin Netanyahu está tentando formar em Israel, mais belicoso, pressionará por um ataque contra Fordo, que é difícil de destruir — a não ser com as bombas antibunker mais potentes. EUA e Israel já simularam a realização desse ataque, e Netanyahu chegou perto de ordená-lo quando ocupou anteriormente a função de primeiro-ministro israelense.

Segundo dados públicos fornecidos pelo governo, o Irã fez tanto progresso que seria capaz de reunir combustível nuclear suficiente para armar uma bomba em questão de semanas — sob o acordo de 2015, esse prazo de alerta era superior a um ano. Mas o Ocidente ainda teria tempo: a CIA e autoridades de inteligência israelenses afirmam que manipular o combustível para transformá-lo em uma ogiva detonável e capaz de ser instalada na ponta de um míssil poderia levar dois anos, e os EUA produziram uma análise demonstrando que não há evidências de nenhum projeto de fabricação de bomba em andamento.

Mas essa constatação assume que os dados de inteligência sobre os estágios dos programas nucleares e balísticos do Irã são quase impecáveis, num momento em que as inspeções foram limitadas e as câmeras instaladas pela Agência Internacional de Energia Atômica foram desativadas pelos iranianos. Lapsos crescentes de informações poderiam tornar realocações de combustível nuclear difíceis de detectar. E vários especialistas notaram que o Irã está desenvolvendo grandes mísseis de cruzeiro, capazes de superar muitos obstáculos a bombardeios.

Imagem disponibilizada pelo Exército do Irã em 7 de novembro de 2021 mostra drone militar sendo disparado durante exercício. País oferece equipamentos aos russos

Há outras complicações. O fornecimento iraniano de drones para os russos tornou-se agora um importante fator na guerra, e se essa cooperação se ampliar para envolver mísseis — até aqui não há nada confirmado nesse sentido — os EUA e a Ucrânia buscarão maneiras de interromper esse fluxo de armas. Mas isso poderia ocasionar uma escalada, já que a Rússia até aqui tem relutado em atacar carregamentos de armas do Ocidente para a Ucrânia.

Biden tem expressado apoio mais explícito aos manifestantes antigoverno do que o ex-presidente Obama durante manifestações similares que ocorreram no Irã no início de sua presidência. Vários conselheiros de Biden que serviram no governo Obama afirmaram que foram cautelosos demais na oportunidade anterior, temendo que os manifestantes fossem pichados como instigadores ligados à CIA.

O que deixa aberta a questão sobre como os EUA serão capazes de dar mais apoio retórico e moral aos manifestantes — e se Biden arriscaria financiar uma operação secreta para ajudá-los; especialmente dado o longo histórico, que remonta aos anos 50, de intromissão da CIA na política doméstica iraniana. Ainda que essa história tenha sido em grande medida esquecida pela maioria dos americanos, ela é ensinada para os jovens iranianos com detalhes vívidos.

Muito pode depender de Biden e seus conselheiros considerarem o Irã agora um perigo maior do que consideraram quando o presidente assumiu. “O governo costumava dizer que queria guardar o programa nuclear do Irã em uma caixa, e eu considero que isso refletia uma ideia mais ampla de colocar de lado o desafio do Irã uma vez que o acordo fosse alcançado”, afirmou Rome. “Mas o governo deve agora lidar com o fato de que, essencialmente em todos os campos, a ameaça iraniana para a paz internacional e a segurança é maior hoje do que dois anos atrás.” / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO