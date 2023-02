Província na China dá incentivos para solteiros terem filhos em meio à queda na natalidade

Em meio a temores de uma crise demográfica na China depois que a taxa de natalidade do país atingiu, no ano passado, seu nível mais baixo já registrado, as autoridades de uma de suas províncias mais populosas lançaram uma política que permite que pessoas solteiras registrem o nascimento de um número ilimitado de filhos.

A medida da comissão de saúde na Província de Sichuan, que abriga cerca de 84 milhões de pessoas, torna os pais solteiros elegíveis para benefícios que antes eram reservados para casais casados. Isso ocorre depois que a população do país encolheu no ano passado pela primeira vez em seis décadas, quando a taxa de natalidade caiu para 6,77 por 1.000 pessoas, ante 7,52 no ano anterior.

Como parte de um sistema de registro nacional, os casais na Província de Sichuan foram recentemente autorizados a registrar o nascimento de até dois filhos para se qualificarem para benefícios, incluindo seguro e licença remunerada. Sob a nova política, a partir de 15 de fevereiro, pais solteiros em Sichuan podem se registrar sem limite para o número de filhos.

Mãe e filho andam por rua de Xangai; nova política na Província de Sichuan procura conter queda de natalidade no país Foto: Alex Plavevski/AFP - 31/01/2023

“Esta é a primeira vez em 40 anos que uma província suspende a cota de nascimento”, disse Wang Feng, professor de sociologia da Universidade da Califórnia, em Irvine. “Houve muita discussão sobre o levantamento da política do filho único.”

A política se destaca como uma mudança radical em relação aos anos de controle que limitavam a maioria das famílias a um único filho desde 1980. A política do filho único da China significou décadas de abortos forçados, esterilizações e uso coercitivo de dispositivos intrauterinos. Isso levou a um aumento nos abortos seletivos de sexo, resultando, mais tarde, a um número de homens no país superando o de mulheres.

Embora as regras tenham sido atualizadas para permitir dois filhos em 2016, essa mudança fez pouco para evitar que a população encolhesse, um limite que o país ultrapassou oficialmente em 2022, anos antes do que os especialistas previam.

As preocupações demográficas ameaçam a visão de uma China ascendente que tem sido a pedra angular da liderança de Xi Jinping, já que uma força de trabalho envelhecida põe em risco a economia dependente de mão de obra do país.

“O que foi anunciado em Sichuan mostra o quão desesperado o governo está agora”, disse Wang, diante “tanto das notícias da chegada do declínio populacional quanto da ineficácia das medidas nos últimos cinco anos”.

A mídia estatal descreveu a política em Sichuan como uma “etapa exploratória”. Um funcionário da comissão de saúde de Sichuan disse à mídia local que a política pretendia salvaguardar os direitos das mães solteiras, não encorajar pessoas solteiras a se tornarem pais. O anúncio da comissão disse que a política promoveria “desenvolvimento populacional equilibrado e de longo prazo”.

De acordo com uma pesquisa de 2021 da Liga da Juventude Comunista da China, 44% das moças e 25% dos rapazes nas áreas urbanas da China relataram que não queriam se casar.

Para facilitar o registro, a comissão de saúde incentivou os pais a usar a plataforma de mídia social WeChat para enviar registros de nascimento e disse que, embora os pais devam registrar os nascimentos com antecedência, os registros seriam aceitos retroativamente para os já ocorridos.

Mulheres solteiras já haviam processado anteriormente para que suas despesas de parto fossem cobertas pelo seguro, bem como pelo acesso ao congelamento de óvulos e outros tratamentos de fertilidade.

Custos altos

Embora a nova política em Sichuan finalmente permita que pais solteiros tenham acesso aos benefícios há muito concedidos a casais casados, os custos de cuidados com os filhos são altos em uma sociedade construída em torno de famílias com filhos únicos, quando não apenas os pais, mas dois pares de avós se concentram na criação e desenvolvimento de uma criança.

Apesar da crise demográfica, alguns jovens na China citam o alto custo dos cuidados infantis entre os fatores que influenciam sua decisão de não ter filhos. Alguns jovens dizem que sua desilusão é agravada pelo aumento do desemprego e altos custos de moradia e creche.

“Quando você olha para os custos, temos de perguntar: eles recaem igualmente sobre homens e mulheres?”, perguntou Wang. “Ou eles caem desproporcionalmente nas carreiras e na liberdade pessoal das mulheres?”