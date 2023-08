Província no oeste do Canadá declara estado de emergência após aumento dos incêndios florestais

Uma província no oeste do Canadá declarou estado de emergência nesta sexta-feira, 18, com o agravamento da crise causada por centenas de incêndios florestais que obrigaram a saída de milhares de pessoas da região nas últimas horas. David Elby, premiê da província da Colúmbia Britânica, no extremo oeste do país, anunciou o estado de emergência em uma entrevista coletiva na noite de sexta-feira e pediu que as pessoas cumpram as ordens de evacuação.

As autoridades tomaram a decisão de declarar o estado de emergência quando o crescimento de vários incêndios forçou a evacuação de 15 mil pessoas. Além disso, outras 20 mil pessoas foram avisadas de que podem ter que deixar suas casas a qualquer momento.

O incêndio florestal de McDougall Creek queima na encosta da montanha acima de uma casa à beira do lago em West Kelowna, no Canadá, nesta sexta-feira, 18. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Até sexta-feira, a província tinha 388 incêndios florestais ativos, mas teme-se que a situação piore nas próximas horas devido às condições climáticas.

Em todo o Canadá, que está sofrendo sua pior temporada de incêndios florestais, 1.052 incêndios estão ativos. O incêndio mais grave está afetando as cidades de West Kelowna e Kelowna, cerca de 300 quilômetros a leste de Vancouver e com uma população combinada de mais de 160 mil pessoas. O incêndio avançou nas últimas horas e destruiu vários edifícios nas duas cidades.

Leia mais Canadá: grande incêndio florestal faz com que 20 mil pessoas deixem suas casas

O Aeroporto Internacional de Kelowna teve que interromper suas operações e o espaço aéreo foi restringido para as operações de combate ao fogo. Enquanto isso, nos Territórios do Noroeste, no norte do país, as autoridades anunciaram na noite de sexta-feira que 95% dos 20 mil residentes da cidade de Yellowknife foram evacuados.

Continua após a publicidade

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, viajou para a cidade de Edmonton na sexta-feira para visitar um dos abrigos para os evacuados de Yellowknife.

As autoridades dos Territórios do Noroeste ordenaram a evacuação na quarta-feira devido à ameaça representada por quatro incêndios florestais que cercam a capital da região. Embora a ordem tenha declarado que o prazo para evacuação era até o meio-dia de sexta-feira, estima-se que mil pessoas ainda permaneçam em Yellowknife.

Evacuados de Yellowknife, fazem fila para abastecer no Big River Service em Ft. Providence, N.W.T., na quinta-feira, 17. Foto: Bill Braden /The Canadian Press via AP

Sua prefeita, Rebecca Alty, pediu em uma coletiva de imprensa na noite de sexta-feira que as pessoas que continuam na cidade saiam o mais rápido possível, pois as chamas estão a apenas 15 quilômetros da cidade. “Todos devem sair hoje à noite”, disse Alty.

Nas últimas horas, as equipes de emergência, com a ajuda das forças armadas do país, criaram aceiros ao redor de Yellowknife e pulverizaram o solo e os edifícios com líquido para protegê-los das chamas./EFE