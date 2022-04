Próxima fase da guerra será crucial para Rússia e Ucrânia, dizem EUA

THE NEW YORK TIMES - Altos funcionários do governo americano dizem acreditar que as próximas quatro semanas moldarão o resultado final da guerra da Rússia na Ucrânia, com ramificações duradouras que influenciarão o desenho do mapa da Europa nas próximas décadas.

Embora as autoridades ainda esperem que a guerra seja longa e desgastante, eles dizem que é imperativo apressar a Ucrânia com o maior número possível de novas armas - especialmente artilharia de longo alcance e radar anti-artilharia - para impedir o novo avanço da Rússia na região de Donbas, no leste.

Refletindo o renovado senso de urgência, o presidente Joe Biden anunciou na quinta-feira que os Estados Unidos enviarão à Ucrânia US$ 800 milhões adicionais em ajuda militar, o segundo pacote desse tipo em pouco mais de uma semana.

Bombeiro tenta entrar em prédio em chamas após ataque russo em Kharkiv; EUA preveem guerra longa Foto: Tyler Hicks/The New York Times

Biden disse que o último pacote de ajuda enviou “uma mensagem inconfundível” ao presidente da Rússia, Vladimir Putin: “Ele nunca conseguirá dominar e ocupar toda a Ucrânia”.

Em comentários na Casa Branca, o líder democrata disse que, embora os EUA anunciem muitos detalhes das armas que estão enviando para a Ucrânia, algumas elas serão mantidas em segredo.

O presidente pegou emprestado e modificou uma frase famosa de Theodore Roosevelt, dizendo que os EUA “falariam baixinho e carregariam um grande dardo”, uma referência à arma antitanque que os ucranianos usaram efetivamente contra os blindados russos.

Determinados a agir rapidamente, o secretário de Defesa Lloyd Austin III e o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas conversaram com aliados em todo o mundo nesta semana e caracterizaram o próximo mês como crucial.

Sucesso limitado

Se a Rússia conseguir avançar no leste, Putin estará melhor posicionado em casa para vender sua chamada “operação militar especial” como um sucesso limitado e alegar que garantiu proteção para a minoria pró-Rússia da Ucrânia, disseram autoridades americanas.

Ele poderia então buscar um cessar-fogo, mas seria encorajado a usar o Donbas como alavanca em qualquer negociação, disseram eles. Os funcionários falaram sob condição de anonimato para discutir questões operacionais.

Mas se os militares ucranianos puderem impedir o avanço da Rússia em Donbas, autoridades dizem que Putin terá de enfrentar uma escolha difícil: comprometer mais poder de combate em uma luta que pode se arrastar por anos ou negociar a sério nas conversações de paz.

A primeira opção pode significar uma mobilização nacional completa, dizem as autoridades, e é politicamente arriscada para o líder russo.

Membro das forças ucranianas com uma arma NLAW capaz de destruir tanque de guerra Foto: GLEB GARANICH

“A próxima fase da guerra será extremamente importante”, disse Peter Maurer, presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que visitou a Ucrânia em março. “A escalada das hostilidades em Donbas e em todas as áreas afetadas pelo conflito armado é de extrema preocupação.”

No Pentágono esta semana, tanto Austin quanto o general Milley tiveram telefonemas ininterruptos e reuniões com aliados centrados em um tópico: armas. Austin conversou com seu colega romeno na segunda-feira e com o ministro da Defesa espanhol na terça-feira. Na quarta-feira, ele se reuniu com o ministro da Defesa polonês e, na quinta-feira, com o checo.

Com todos os quatro, as discussões foram as mesmas, disseram autoridades: como enviar armas mais poderosas para a Ucrânia nas próximas semanas.

Após semanas de foco em armamentos antitanque e antiaéreos como Javelins e Stingers, os novos carregamentos da última semana incluíram artilharia de longo alcance, veículos táticos e sistemas de radar móvel para ajudar os ucranianos a detectar e destruir posições de artilharia russas.

Outros países estão enviando tanques, mais artilharia e mísseis antinavio.

Ponto crucial

O registro telefônico do general Milley esta semana parece uma lista de países com artilharia pesada e armamento: Austrália, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia e Turquia.

Um alto funcionário do Departamento de Defesa descreveu o mês seguinte como um ponto de virada crucial para a Rússia e a Ucrânia. Esta fase da batalha favorece ostensivamente a Rússia até certo ponto, já que as tropas russas se movem por terrenos mais abertos, em vez de ficarem atoladas nas cidades.

Mas o funcionário disse que o Pentágono acredita que, com as armas certas e uma continuação de alta moral e motivação, as forças ucranianas podem não apenas impedir o avanço russo, mas também reprimi-lo.

“Os russos estão em um estado enfraquecido do qual podem se recuperar com tempo suficiente e novos recrutas”, disse Evelyn Farkas, principal autoridade do Pentágono para a Rússia e a Ucrânia durante o governo Obama, quando a Rússia anexou a Península da Crimeia. “Portanto, é primordial atacá-los agora com tudo o que podemos dar aos ucranianos.”

Imagem de satélite fornecida pela Planet Labs PBC registra momentos após ataque à cidade portuária de Mariupol, em 6 de abril Foto: Planet Labs PBC/AP





Os atuais e ex-comandantes militares dos EUA com experiência na Ucrânia e na Europa concordaram.

“É um sucesso ou um fracasso para a Ucrânia, pois eles devem impedir o avanço russo para capturar todo o Donbas”, disse o major-general Michael Repass, um ex-comandante aposentado das forças de operações especiais dos EUA na Europa que esteve envolvido com questões de defesa com o Exército ucraniano desde 2016.

Se Putin conseguir tomar o leste e estabelecer um corredor terrestre para a Crimeia, o general Repass disse que Moscou terá uma posição mais forte em qualquer acordo negociado.

“Em mais um mês, prevejo exaustão de ambos os lados sem uma decisão/resultado militar de qualquer maneira”, escreveu o general Repass. “Um impasse significa que Putin vence e, se Putin ‘ganhar’, teremos um caminho difícil.”

Para tentar evitar tal resultado, atuais e ex-comandantes americanos dizem que o Exército da Ucrânia tentará interromper o acúmulo militar da Rússia em torno da cidade de Izium, no leste, e outras importantes áreas de preparação com artilharia de longo alcance e ataques de drones armados.

“Trata-se também de perturbar os russos enquanto eles ainda estão no modo de recomposição e preparação, antes que possam realmente se levantar”, disse o tenente-general Frederick Hodges, ex-comandante do Exército dos EUA na Europa que trabalha hoje com o Centro de Análise de Políticas Europeias.

Mesmo que Moscou reduza seus objetivos e consolide seu Exército no sul e no leste da Ucrânia, o resultado da guerra permanece incerto, na melhor das hipóteses, disseram analistas militares. De fato, as fraquezas subjacentes da força russa, que foram expostas nas primeiras semanas do conflito, não necessariamente desapareceram, disseram eles.

Por exemplo, os milhares de reforços russos que chegam à Ucrânia – incluindo mercenários, recrutas e tropas retiradas do extremo leste da Rússia e da Geórgia – não treinaram juntos, disseram analistas.

As unidades agredidas que se retiraram para o norte da Ucrânia também precisarão de tempo para se reagrupar. Algumas serão reabastecidos e enviadas de volta à luta. Mas outras estão tão danificados que suas peças restantes serão remendadas em uma nova unidade, disseram analistas.

“Eles não têm muitas opções para gerar novas forças se as unidades atuais enfrentarem muito desgaste”, disse Rob Lee, especialista militar russo do Instituto de Pesquisa de Política Externa da Filadélfia e ex-oficial da Marinha dos EUA.

“Uma vez que esta ofensiva comece a sério, a Rússia enfrentará mais perdas”, disse Lee. “A certa altura, o atrito será muito grande e limitará a capacidade dos militares russos de conduzir efetivamente operações ofensivas”.

À medida que as forças russas avançam para o Donbas, elas estenderão suas linhas de suprimento e poderão enfrentar as mesmas deficiências logísticas que as atormentaram antes, disseram autoridades.

Soldado ucraniano dispara morteiro para responder a ataque russo nos arredores de Kiev Foto: EFE

“Veremos nas próximas semanas o quanto eles aprenderam e o quanto consertaram”, disse o general Hodges.

Mesmo que as forças russas prevaleçam no próximo mês, o espectro desse Exército avançando para o oeste da Ucrânia ou para além das fronteiras do país – um medo real no início da guerra – agora parece absurdo, disseram várias autoridades.

“Vencendo, perdendo ou empatando, os militares russos provavelmente serão uma força esgotada após esta próxima fase para sustentar qualquer campanha além do Donbas”, disse Michael Kofman, diretor de estudos da Rússia no CNA, um instituto de pesquisa em Arlington, Virgínia.

Mas o alto funcionário do Departamento de Defesa alertou que, para Putin, toda a Ucrânia - não apenas o Donbas - sempre foi o prêmio final.