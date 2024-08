Putin oferece ajuda à Coreia do Norte após danos causados por inundações

O presidente russo, Vladimir Putin, ofereceu assistência humanitária à Coreia do Norte para ajudá-la com os danos causados pelas recentes inundações. A informação foi confirmada pelos dois países, em mais um sinal do fortalecimento das relações entre as duas nações.

Em uma mensagem ao líder norte-coreano Kim Jong-un no sábado, 3, Putin "expressou profunda simpatia e apoio" e manifestou sua disposição em fornecer ajuda imediata para a recuperação do país, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) neste domingo, 4. A agência de notícias estatal russa Tass divulgou um relatório semelhante, afirmando que Putin disse a Kim na mensagem: "Você pode sempre contar com nossa assistência e apoio".

Área da Coreia do Norte inundada após fortes chuvas Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

As relações entre a Coreia do Norte e a Rússia têm se fortalecido significativamente em meio a crenças generalizadas de que a Coreia do Norte forneceu armas convencionais à Rússia para sua guerra na Ucrânia, em troca de assistência militar e econômica. Durante um encontro em Pyongyang em junho, Kim e Putin assinaram um pacto que estipula assistência militar mútua se qualquer um dos países for atacado, no que foi considerado o maior acordo de defesa entre as duas nações desde o fim da Guerra Fria.

Kim expressou sua gratidão a Putin pela oferta de ajuda, dizendo que “pôde sentir profundamente a emoção especial em relação a um amigo genuíno no período mais difícil”. No entanto, Kim afirmou que a Coreia do Norte estabeleceu seus próprios planos de reabilitação e solicitará a assistência russa posteriormente, se necessário, conforme relatado pela KCNA.

Chuvas na Coreia do Norte

Chuvas intensas na região noroeste da Coreia do Norte em 27 de julho inundaram 4.100 casas, cerca de 3 mil hectares de campos agrícolas e inúmeros outros edifícios públicos, estradas e ferrovias, segundo a KCNA. A escala das vítimas não é conhecida. Recentemente, a KCNA citou Kim dizendo que a inundação causou uma “baixa inaceitável”, mas não deu mais detalhes.

Na quinta-feira, a rival Coreia do Sul também ofereceu apoio humanitário à Coreia do Norte. Observadores afirmam que a Coreia do Norte provavelmente ignorará ou rejeitará a proposta sul-coreana, já que as animosidades entre os dois países estão em um dos seus pontos mais altos em anos.

Durante uma visita na sexta-feira a uma unidade militar envolvida em operações de evacuação de residentes presos pelas inundações, Kim chamou a Coreia do Sul de “escória” enquanto criticava o que chamou de “mídia lixo” sul-coreana por supostamente manchar a imagem do Norte ao exagerar os números de mortos pelas inundações. Kim não mencionou a oferta de ajuda da Coreia do Sul./AP