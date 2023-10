Putin discute crise entre Hamas e Israel com cinco líderes do Oriente Médio

O presidente russo, Vladimir Putin, realizou nesta segunda-feira, 16, uma blitz diplomática ao entrar em contato com vários atores do conflito no Oriente Médio. Ele conversou com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, com o líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e com os presidente da Síria, Bashar Assad, Egito, Abdel Fattah El-Sisi, e Irã, Ebrahim Raisi.

De acordo com a agência russa Interfax, Moscou quer ajudar a prevenir um desastre humanitário em Gaza e se colocar como um mediador importante no Oriente Médio. Segundo o Kremlin, na conversa com Netanyahu, Putin expressou condolências pelas mortes e falou sobre as medidas que está tomando para ajudar a normalizar a situação, prevenir uma nova escalada de violência e uma catástrofe humanitária em Gaza.

O Kremlin disse ainda que Putin expressou a vontade da Rússia de trabalhar para “acabar com o confronto palestino-israelense e alcançar uma solução pacífica através de meios políticos e diplomáticos”.

O presidente russo Vladimir Putin realiza uma reunião sobre questões operacionais na residência estatal de Novo-Ogaryovo, nos arredores de Moscou, Rússia, em 16 de outubro de 2023. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / EFE

Putin se reúne amanã com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, segundo o Kremlin. Será a primeira viagem do presidente russo para fora da zona de influência da antiga União Soviética desde que o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão contra ele por crimes de guerra cometidos na invasão da Ucrânia. /AFP, AP