Putin encontrará Kim Jong-un na Coreia do Norte e sinaliza ‘cooperação militar’

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou um convite do líder norte-coreano Kim Jong-un para visitar a Coreia do Norte, anunciou o Kremlin nesta quinta-feira, 14. O convite foi feito após uma reunião entre os dois no extremo leste da Rússia na quarta-feira,13.

Kim realiza uma visita ao extremo-leste russo, no momento em que Moscou procura fortalecer suas alianças com governantes de outros países isolados. A visita do líder supremo norte-coreano à Rússia, que começou na terça-feira, prosseguirá por “mais alguns dias”, anunciou Peskov, sem revelar mais detalhes.

Durante o encontro, Putin e Kim presentearam um ao outro com um rifle. Putin também deu a Kim “uma luva de um traje espacial que viajou ao espaço diversas vezes”, disse o porta-voz russo.

Os presentes são muito simbólicos, no momento em que o governo dos Estados Unidos suspeita de que a Rússia deseja fechar um acordo com a Coreia do Norte para o fornecimento de armas a Moscou, o que ajudaria em sua operação na Ucrânia.

Durante a visita, Kim pretende visitar fábricas que produzem equipamentos aeronáuticos civis e militares e assistir a uma demonstração militar da frota russa do Pacífico.

Putin e Kim Jong-un na Rússia: aliança preocupa EUA Foto: AP / AP

Mudança sismica

“A reunião indica uma mudança sísmica na geopolítica do nordeste asiático”, disse Kim Jong-dae, ex-parlamentar e professor visitante no Instituto Yonsei de Estudos Norte-Coreanos.

Segundo ele, uma aliança entre Coreia do Norte e Rússia pode virar uma força desestabilizadora na região. “Acredito que a Rússia já testou as munições norte-coreanas no campo de batalha e se prepara para expandir o uso no futuro. Nem Estados Unidos, nem Coreia do Sul compreenderam o que implica um acordo de armas entre a Rússia e o Norte”, acrescentou.

A Casa Branca indicou que o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, reuniu-se com seus homólogos do Japão e da Coreia do Sul para discutir o encontro entre Putin e Kim.

“Destacaram que qualquer exportação de armas norte-coreanas para a Rússia seria uma violação direta de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo algumas que a Rússia tinha adotado”, disse a Casa Branca, em um comunicado.

Ao receber Kim na quarta-feira no cosmódromo de Vostochni, no extremo-leste russo, Putin exaltou o “fortalecimento da cooperação e amizade” entre os dois países. Também disse aos jornalistas que vê “possibilidades” na cooperação militar com a Coreia do Norte.

Kim disse a Putin, na quarta-feira, que está certo de que a Rússia vai alcançar “uma grande vitória” contra seus inimigos, enquanto os aliados ocidentais da Ucrânia alertaram para um possível acordo armamentista entre Rússia e Coreia do Norte.

“Depois das extensas conversas, houve um encontro privado”, segundo a agência KCNA, e Kim escreveu no livro de visitas: “A glória da Rússia, que produziu os primeiros conquistadores do espaço, será imortal”.

Putin e Kim brindam nova aliança contra o Ocidente Foto: AP / AP

Colaboração na construção de satélites

Putin também anunciou que Moscou ajudará Pyongyang a construir satélites. Os dois governantes discutiram, ainda, a possibilidade de enviar um norte-coreano ao espaço.

“Conversamos sobre a possibilidade de, se a parte norte-coreana desejar, um cosmonauta norte-coreano poder ser treinado e enviado ao espaço”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pelas agências de notícias TASS e Ria Novosti.

Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, manifestou sua preocupação ante uma eventual cooperação no âmbito dos satélites, o que representaria “uma violação de várias resoluções da ONU”.

Autoridades americanas e especialistas assinalaram que a Rússia tem interesse em adquirir munições norte-coreanas para a guerra na Ucrânia.

Durante a visita de Kim à Rússia, Pyongyang lançou na quarta-feira dois mísseis balísticos, relataram as Forças Armadas sul-coreanas, configurando o mais recente de uma série de testes que violam as sanções internacionais.

Ao brindarem durante um jantar oficial após as conversas, Kim disse a Putin: “Estamos convencidos de que o Exército russo e o povo russo conquistarão uma grande vitória na luta justa para punir os grupos malignos que buscam hegemonia, expansão e ambição”./AFP