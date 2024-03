Há uma ironia cruel no fato de a Rússia, autora de tantos ataques terroristas nos últimos anos, da Síria à Ucrânia, ter sido atingida por terroristas na noite de sexta-feira. Terroristas fortemente armados atacaram o Crocus City Hall, um local de shows na Grande Moscou, matando pelo menos 133 pessoas e ferindo mais de 100.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, em discurso após o resultado das eleições russas Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

O fato de Putin ter ignorado a tentativa de ajuda dos EUA - já que suas próprias forças de segurança não conseguiram impedir o ataque a Moscou - diz tudo sobre a natureza de seu regime. Putin não está interessado em servir ao povo russo ou protegê-lo de ameaças reais, e seu regime é mais hábil em reprimir dissidentes pacíficos do que terroristas violentos.

O objetivo de Putin é alcançar a glória imperial para si mesmo como um czar dos últimos dias, não importando o custo para o sofrido povo russo. Agora, em vez de ir atrás de seus inimigos reais, ele vai tentar encontrar alguma forma de atribuir o ataque de Moscou à Ucrânia e aos Estados Unidos e usá-lo para justificar outros ataques a ucranianos inocentes.

O fracasso do Kremlin em impedir um ataque do ISIS-K ocorre apenas alguns meses depois que a comunidade de inteligência dos EUA forneceu um aviso semelhante de um ataque do ISIS-K ao Irã - onde os mulás também fizeram ouvidos moucos às palavras do “Grande Satã”. O Estado Islâmico conseguiu realizar dois atentados a bomba no Irã em 3 de janeiro, matando mais de 95 pessoas na cidade de Kerman. Pessoas que haviam se reunido para homenagear o comandante da Força Quds, Qassem Soleimani, morto em um ataque aéreo dos EUA. O próprio Soleimani era um dos principais organizadores do terrorismo no Oriente Médio.

O regime iraniano, assim como o russo, sem dúvida teve uma overdose de sua própria propaganda sobre os Estados Unidos como seu inimigo - e, portanto, recusou-se a dar crédito ao que esse suposto inimigo estava dizendo. Não é necessário ter um diploma de psicologia para detectar a projeção: nem Vladimir Putin nem o aiatolá Ali Khamenei poderiam imaginar informar Washington sobre uma conspiração terrorista nos Estados Unidos para salvar a vida de americanos comuns.

Portanto, esses tiranos não conseguem imaginar Washington tentando salvar vidas russas ou iranianas. Eles devem ter imaginado que os avisos dos EUA eram algum tipo de armadilha, porque não conseguiam conceber que os americanos (a quem eles acusam rotineiramente de conspirações complicadas contra seus regimes) fossem tão ingênuos a ponto de ajudar seus inimigos.

Depois que o aviso anterior dos EUA ao Irã se tornou público, alguns americanos também criticaram o governo Biden por notificar Teerã. Afinal, os representantes iranianos vêm atacando as forças dos EUA no Oriente Médio há anos. Por que não dar a eles o gosto de seu próprio remédio? Mas não é assim que a comunidade de inteligência dos EUA opera, e devemos nos alegrar com isso, porque Washington faz uma distinção entre combatentes e não combatentes; os inimigos dos EUA ignoram essas distinções.

A comunidade de inteligência dos EUA tem o “dever de avisar” as vítimas de ataques terroristas iminentes e, embora esses avisos normalmente sejam enviados aos cidadãos e aliados dos EUA, faz sentido que o governo Biden também avise Moscou e Teerã. Os terroristas devem ser considerados pela lei internacional como “inimigos da humanidade”, e todos os Estados devem ter a obrigação de caçá-los. O fato de a Rússia e o Irã serem cúmplices de seu próprio terrorismo não significa que os Estados Unidos devam ser cúmplices do terrorismo contra civis russos ou iranianos.

Um policial russo vigia o local de concertos Crocus City Hall incendiado após um ataque terrorista em Krasnogorsk, nos arredores de Moscou, na Rússia, em 23 de março de 2024 Foto: Maxim Shipenkov / EFE/EPA

Minha preocupação inicial quando soube do ataque terrorista em Moscou, tenho de admitir, foi que os ucranianos poderiam ter sido os responsáveis. Fico muito feliz que não tenham sido, porque nada deslegitimaria mais rapidamente a causa ucraniana do que a cumplicidade com o terrorismo. Isso já havia acontecido com os militantes chechenos, que perderam o apoio internacional depois de realizar ataques com assassinatos em massa na Rússia no início dos anos 2000. (Os serviços de segurança russos também foram acusados de realizar seus próprios atentados a bomba contra prédios de apartamentos russos em 1999 e culpar os chechenos).

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Mas sempre foi improvável que os ucranianos estivessem envolvidos, porque a Ucrânia, assim como os Estados Unidos, é uma democracia de Estado de Direito que faz o possível para minimizar a baixa de civis em suas ações militares. Os ucranianos têm como alvo a infraestrutura russa (como refinarias de petróleo) que está sendo usada para apoiar a invasão da Ucrânia, mas não estão envolvidos em bombardeios terroristas em cidades russas. Por outro lado, é exatamente isso que a Rússia está fazendo com as cidades ucranianas,como fez antes na Chechênia e na Síria. Esses crimes de guerra anteriores agora estão atingindo a Rússia, pois ajudaram a convencer o Estado Islâmico de que a Rússia é seu inimigo tanto quanto os Estados Unidos. Conforme relatado na Foreign Policy, em 2022, a revista em inglês do ISIS-K proclamou: “Os Estados Unidos têm sido um inimigo furioso do Islã ao longo do século passado, e a Rússia não provou ser diferente”. O fato de o Estado Islâmico ainda ter a capacidade de realizar tais ataques - apesar de uma campanha anti-EI lançada há uma década por uma coalizão internacional que inclui os Estados Unidos - é um lembrete sombrio de como é difícil erradicar qualquer organização terrorista. Os Estados Unidos e seus parceiros, especialmente as Forças de Segurança do Iraque e as Forças Democráticas da Síria, conseguiram destruir o “califado” do EI na Síria e no Iraque, mas a ideologia nociva do Estado Islâmico continua a inspirar os fanáticos do ISIS-K.

Essa é uma advertência que Israel deve levar em conta em sua atual campanha contra o Hamas: As Forças de Defesa de Israel podem quebrar o controle do Hamas sobre a Faixa de Gaza, mas não podem erradicar a ideologia do Hamas. Na verdade, ao infligir tanto sofrimento aos palestinos, a campanha israelense pode apenas inspirar uma nova geração de militantes.

A questão agora é se será possível montar uma coalizão internacional eficaz para enfrentar a crescente ameaça do ISIS-K. Essa coalizão teria que incluir alguns parceiros bastante estranhos: os Estados Unidos, a Rússia, o Irã e o Taleban. Os Estados Unidos, na verdade, tiveram uma cooperação limitada com o Taleban contra o ISIS-K; algumas tropas de Operações Especiais dos EUA no Afeganistão costumavam se referir a si mesmas como a “Força Aérea do Taleban”, pois estavam empregando o poder aéreo dos EUA para apoiar os ataques terrestres do Taleban às fortalezas do ISIS-K.