Putin troca comandante militar da Rússia na guerra da Ucrânia pela segunda vez em três meses

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu nesta quarta-feira, 11, trocar o comando militar de suas tropas na Ucrânia pela segunda vez em três meses. O general Sergei Surovikin será substituído por Valeri Gerasimov, um dos principais assessores do líder russo na última década e apontado por especialistas como ideólogo da invasão da Ucrânia. Com a troca, Surovikin, que assumiu o cargo em outubro e sofreu derrotas duras na Ucrânia nas contraofensivas de Kharkiv e Kherson, se tornará um dos lugares-tenentes do novo comandante.

O general Gerasimov estava entre os arquitetos da invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir V. Putin e permaneceu em seu cargo apesar dos crescentes desastres militares. O general Surovikin só foi colocado no comando das forças russas na Ucrânia em outubro, encerrando meses de estrutura militar desarticulada que, segundo analistas, contribuiu para o desempenho desastroso da Rússia no campo de batalha.

Sua nomeação veio depois que os ucranianos montaram uma contra-ofensiva bem-sucedida que expulsou os russos de grande parte da região de Kharkiv. O general Surovikin conseguiu conduzir uma retirada ordenada da cidade de Kherson, no sul, a única capital provincial ucraniana capturada pelas forças russas em quase um ano desde a invasão. Mas ele lutou para fazer progressos significativos na ofensiva no leste do país. / NYT