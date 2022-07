Putin viaja ao Irã em busca de aliança regional para romper isolamento do Ocidente

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, desembarcou em Teerã nesta terça-feira, 19, em sua segunda viagem ao exterior desde o início da guerra na Ucrânia, para conversas com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan - em uma reunião de cúpula que deve tratar sobre as proposta de retomar as exportações de grãos ucranianos para aliviar a crise alimentar global e o conflito na Síria.

Apesar da reunião de cúpula, a visita cercada de expectativa pela sinalização de alinhamento entre a Rússia e o Irã, que isolados no sistema internacional por sanções da União Europeia e dos Estados Unidos, demonstram um interesse mútuo de aprofundar relações econômicas e geopolíticas.

Autoridades da Rússia e do Irã disseram nos últimos dias que as sanções os aproximaram. Em entrevista a uma emissora iraniana antes da da chegada de Putin a Teerã, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, evocou a história da diplomacia do século 16 entre a Rússia e a Pérsia para preparar o cenário para o que ele prometeu que seria uma nova era de amizade entre os países.

Os presidentes da Rússia e do Irã, Vladimir Putin e Ebrahim Raisi, durante encontro em Teerã. Foto: Sergei Savostyanov/ AFP - 19/07/2022

“Muitos dos países de hoje nem existiam naquela época”, disse Peskov, que também afirmou que Irã e Rússia poderão em breve assinar um tratado de cooperação estratégica, expandindo sua colaboração em bancos e finanças e deixando de usar o dólar para denominar seu comércio.

Em contrapartida, o Irã estendeu um longo tapete vermelho para Putin no aeroporto de Mehrabad, em Teerã, onde pousou por volta das 17h (10h em Brasília) e foi cumprimentado calorosamente pelo ministro iraniano do Petróleo, Javad Owji, antes de ser levado para seu comboio presidencial para a cidade.

Putin também se reunirá com o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, uma honraria que aponta a preocupação dos países em aprofundar seus laços. Um site de notícias iraniano, Fararou, prometeu que “quanto mais agressivos os EUA forem ao confrontar o Irã, mais perto estaremos da Rússia”. Um canal russo conservador, Tsargrad, proclamou que a aliança emergente representava “um novo eixo do bem”.

Mohammadreza Pourebrahimi, chefe do comitê econômico do Parlamento iraniano, disse que o aumento dessas medidas é uma prioridade para os dois países. “As sanções impostas pelos EUA e pela Europa à Rússia tornaram mais necessária a cooperação entre Irã e Rússia”, disse ele na segunda-feira.

O Kremlin está ansioso para mostrar ao mundo - e ao seu próprio povo - que ainda tem “nações amigas”, apesar das condenações globais pela guerra na Ucrânia. O momento cria para o Irã uma nova oportunidade de estimular sua economia, estrangulada por sanções, com empresas russas que estavam focadas no comércio com o Ocidente e que agora correm para encontrar novos mercados e fornecedores. Porém, uma restauração do acordo nuclear iraniano de 2015, que poderia aliviar as sanções ao Irã, ainda parece estar longe.

O presidente Vladimir Putin é recebido no aeroporto internacional de Teerã por autoridades iranianas. Foto: Konstantin Zavragin/ Sputnik/ Kremlin via AP

“Temos as maiores expectativas”, disse o embaixador da Rússia no Irã, Levan Dzhagarian, à televisão estatal russa antes da visita.

Mas talvez o mais crucial, a viagem a Teerã oferece a Putin a chance de uma reunião de alto risco com Erdogan, que procurou ajudar a intermediar as negociações sobre uma solução pacífica do conflito Rússia-Ucrânia, bem como ajudar as negociações para desbloquear os grãos ucranianos através do Mar Negro.

A Turquia, membro da Otan, se viu frente à Rússia em conflitos sangrentos no Azerbaijão, Líbia e Síria. Até vendeu drones letais que as forças ucranianas usaram para atacar as tropas russas. Mas a Turquia não impôs sanções ao Kremlin, tornando-o um parceiro extremamente necessário para Moscou. Lidando com a inflação descontrolada e uma moeda em rápida depreciação, a Turquia também depende do mercado russo.

Hossein Amir-Abdollahian, ministro das Relações Exteriores do Irã, disse que, além de aumentar os laços econômicos, as reuniões de terça-feira abordarão questões de segurança e preocupações com a escassez de alimentos. Erdogan, que tem laços estreitos tanto com Putin quanto com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, emergiu como o mediador mais ativo entre os dois e está trabalhando em um acordo para permitir que grãos ucranianos sejam exportados além dos navios de guerra russos no Mar Negro.

De acordo com autoridades americanas, a Rússia está olhando para o Irã para preencher sua escassez de drones de campo de batalha na Ucrânia. Peskov se recusou a dizer se a Rússia tem planos de comprar drones iranianos, e disse que Putin não discutirá o assunto na terça-feira.

A reunião também guarda um significado simbólico para o público doméstico de Putin, mostrando a influência internacional da Rússia na região - poucos dias depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, visitou Israel e a Arábia Saudita, rivais de Teerã. De Jerusalém e Jeddah, Biden instou Israel e os países árabes a reprimir a influência russa, chinesa e iraniana que se expandiu com a percepção da retirada dos Estados Unidos da região./ NYT e AP