Putin visita tropas russas em territórios ocupados na região sul da Ucrânia

KYIV, Ucrânia (AP) - O presidente russo Vladimir Putin visitou o quartel-general das tropas russas que combatem na Ucrânia no início da terça-feira, 18, na sua segunda viagem aos territórios detidos pela Rússia desde março.

Um vídeo divulgado pelo Kremlin e transmitido pela televisão estatal russa mostrou Putin a visitando o posto de comando das forças russas na região sul de Kherson.

Putin encontrou-se com o comandante das forças aéreas russas, General Mikhail Teplinskiy, e outros oficiais superiores militares para discutir a situação nas regiões de Kherson e Zaporiyia, cuja anexação foi reivindicada por Moscovo em setembro. ”É importante para mim ouvir a sua opinião sobre a situação, ouvi-los, trocar informações”, disse Putin, de acordo com um vídeo divulgado pelo Kremlin.

O presidente russo, Vladímir Putin, se encontra com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, durante visita do líder da Rússia a território dominado na Ucrânia. Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP

A Rússia anexou as regiões de Kherson e Luhansk juntamente com as regiões de Donetsk e Zaporizhzhia em uma ação rejeitada por grande parte do mundo como ilegal. É a primeira viagem do presidente à região desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Foi impossível verificar independentemente as filmagens das visitas de Putin às duas regiões divulgadas pelo Kremlin. A viagem marcou uma segunda visita do líder russo às áreas que a Rússia ocupou na Ucrânia em tantos meses.

No mês passado, Putin fez visitas surpresa à Crimeia, uma península anexada pela Rússia em 2014, e visitou o Mar de Azov, cidade portuária russa de Mariupol, que foi capturada pelas tropas russas em maio, após dois meses de combates ferozes.

As viagens de Putin ao quartel-general militar chegam enquanto a Ucrânia se prepara para uma nova contra-ofensiva para recuperar os territórios ocupados.

A guerra da Rússia na Ucrânia transformou-se num impasse no meio de combates pesados no leste do país, particularmente em redor da cidade de Bakhmut, que durante oito meses e meio foi o palco do combate mais longo e sangrento da guerra.

Funcionários ucranianos disseram que estão ganhando tempo ao esgotarem as forças russas na batalha enquanto Kiev prepara uma contra-ofensiva. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, argumentou que se a Rússia vencer a batalha de Bakhmut, poderá permitir que Putin comece a construir apoio internacional para um acordo que exigiria que a Ucrânia fizesse compromissos inaceitáveis para pôr fim à guerra.

Oleksiy Danilov, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, disse à The Associated Press numa entrevista em Kiev que os aliados da Ucrânia estão ajudando o governo a alcançar o nível de equipamento técnico necessário para lançar o ataque, entregando veículos blindados pesados e munições. Ele também manifestou confiança de que a Ucrânia será capaz de reater todos os seus territórios ocupados.

“Derrotaremos a Rússia”, disse ele. “Se tiveres um espírito interior forte, vencerás definitivamente. E nós sempre o tivemos forte. Isto é algo que sempre aborreceu os russos”./AFP E AP