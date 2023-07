Ranking classifica as maiores forças aéreas do mundo e Brasil fica em 15º lugar; confira lista

O Global Firepower, um ranking especializado em potências militares, divulgou a lista das maiores forças aéreas do mundo. Analisando 145 diferentes países, o ranking considera fatores como quantidade de helicópteros, caças, interceptadores, bombardeiros, jatos de transporte e outros tipos de aeronaves a força aérea de cada país tem em seu arsenal.

Com 13,3 mil aeronaves, os Estados Unidos, que também lideram como país com maior força militar de todo o mundo, conquistaram o primeiro lugar da lista. Rússia, China, Índia e Coreia do Sul foram as nações seguintes, respectivamente, entre as cinco primeiras colocações.

Avião de ataque A-10 Thunderbolt da Força Aérea dos Estados Unidos em sobrevôo durante o exercício NATO Air Defender 2023. País tem a maior força aérea do mundo, segundo ranking. Foto: EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

O Brasil aparece em 15º lugar, com uma frota de 665 aeronaves, sendo a maior força aérea da América Latina, segundo a classificação do Global Firepower. Já no ranking geral, que considera a força militar do País, o Brasil ficou em 12º lugar, sendo uma das 10 maiores potências em relação à população total.

Para fazer a listagem, o ranking utiliza uma pontuação PwrIndx. Cada nação é avaliada em valores individuais e coletivos processados por meio de uma fórmula interna para gerar essa pontuação, que, quanto mais perto do zero, melhor é. O ranking esclarece que alguns valores são estimados quando os números oficiais não estão disponíveis.

Confira abaixo as 25 maiores forças aéreas de todo o mundo.

1. Estados Unidos

Maior potência militar do mundo, os Estados Unidos têm em seu arsenal 13,3 mil aeronaves militares, domina todas as categorias na classificação de poder aéreo. Entre elas, 1.914 caças/interceptadores, 5.584 helicópteros e 983 helicópteros de ataque. O país também possui 13.513 aeroportos, 11 porta-aviões e nove porta-helicópteros, todos os maiores números do mundo.

2. Rússia

A Rússia tem 4.182 aeronaves militares, de acordo com a Global Firepower, entre 744 aeronaves de ataque, 444 aeronaves de transporte, 1.531 helicópteros 537, helicópteros de ataque e 147 aviões de missão especial.

3. China

A China está classificada em terceiro lugar, com 3,166 mil aeronaves militares. O país possui 371 aeronaves de ataque, 913 helicópteros, 281 helicópteros de ataque, 371 aeronaves de ataque dedicadas e 288 aeronaves de transporte, além de 1.199 caças/interceptadores, 112 aviões de missão especial e quatro aviões-tanque.

Caças J-11B da Força Aérea Chinesa voam em formação durante treinamento, em 2015. A China é o terceiro país com maior força aérea do mundo, logo depois dos EUA e da Rússia. Foto: REUTERS/Jason Lee/File Photo

4. Índia

A Índia possui 2.210 aeronaves militares, incluindo 807 helicópteros, 577 caças/interceptores, 254 aeronaves de asa fixa, 73 aviões de missão especial, seis aviões-tanque, dois porta-aviões e seis helicópteros de ataque.

LCA Tejas, da Força Aérea Indiana (IAF), realiza uma exibição acrobática durante o show aéreo. País possui 2.210 aeronaves militares. Foto: REUTERS/Samuel Rajkumar/Foto de Arquivo

5. Coreia do Sul

A Coreia do Sul possui 1.602 aeronaves militares. Isso inclui 402 aeronaves de caça/interceptador, 41 aeronaves de transporte, 30 aviões de missão especial, quatro aviões-tanque, 739 helicópteros e 98 aeronaves de ataque.

B-52H da Força Aérea dos EUA, no centro, voando com a Força Aérea da Coréia do Sul durante um exercício aéreo conjunto na Coreia do Sul. Foto: Divulgação / Ministério da Defesa da Coreia do Sul / AFP

6. Japão

O Japão tem 1.451 aeronaves militares, que incluem 556 helicópteros e 217 caças/interceptores. Destaca-se em seu arsenal 150 aviões aviões de missão especial, oito aviões-tanque e quatro porta-helicópteros, além de 119 helicópteros de ataque.

7. Paquistão

O Paquistão tem 1.413 aeronaves militares em seu arsenal, que inclui 550 aeronaves de treinamento, 363 caças/interceptores, 90 aeronaves de ataque, 59 de transporte, 25 de missões especiais, 322 helicópteros e 58 helicópteros de ataque.

8. Egito

O Egito tem 1.069 aeronaves militares, incluindo 245 caças/interceptores e 341 aeronaves de treinamento. O país conta ainda com dois porta-helicópteros, para acompanhar seus 92 helicópteros de ataque, e 11 aeronaves de missão especial.

9. Turquia

A Turquia tem uma frota de frota de 1.065 aeronaves militares, com 110 helicópteros de ataque e 205 caças/interceptadores, além de 66 aeronaves de transporte, 22 de missões especiais, sete aviões-tanque e 478 helicópteros. Entretanto, chama a atenção que o país não dispõe de nenhuma aeronave de ataque.

10. França

A França ocupa o 10º lugar com 1.004 aeronaves militares, incluindo 226 caças/interceptadores e 438 helicópteros, 114 transportadores de asa fixa, uma frota de 19 petroleiros e um porta-aviões, além de três porta-helicópteros.

11. Coreia do Norte

Com 947 aeronaves militares, a Coreia do Norte tem 458 caças/interceptadores, 205 helicópteros, dos quais 20 são helicópteros de ataque, além de um avião de transporte de asa fixa. O país não possui nenhuma aeronave de missão especial, nem avião-tanque.

12. Arábia Saudita

A frota de 897 aeronaves militares da Arábia Saudita conta com 22 aviões-tanque, 258 helicópteros, 34 helicópteros de ataque, 14 aviões de missões especial, 49 aeronaves de transporte, além de 283 caças/interceptadores.

13. Itália

A Itália tem 850 aeronaves militares, de acordo com o Global Firepower. Dentre elas, 84 aeronaves de ataque dedicadas, 404 helicópteros, 92 caças/interceptadores, 58 helicópteros de ataque, seis aviões-tanque e dois porta-aviões.

14. Taiwan

Taiwan tem 737 aeronaves militares, incluindo 285 caças/interceptadores, 207 helicópteros, 91 helicópteros de ataque, 19 aviões de missão especial e 19 aviões de transporte, segundo o Global Firepower. O arsenal de Taiwan não possui aviões de ataque, nem aviões-tanque.

15. Brasil

Entre as 665 aeronaves da Força Aérea Brasileira, destacam-se 171 helicópteros, 209 aeronaves de treinamento, 125 aeronaves de transporte, 42 caças/interceptadores e 76 de ataque. Entretanto o País, não dispõe de nenhum helicóptero de ataque. Entre os 145 países, o Brasil fica em 5º lugar na quantidade de aeronave de transportes. Também possui 4.093 aeroportos, o segundo maior número do mundo.

Avião militar KC-390 adquirido pela Força Aérea Brasileira em 2019. Brasil é o 15º país com maior força aérea do mundo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

16. Reino Unido

O Reino Unido possui uma frota de 663 aeronaves militares, que integra 233 helicópteros, 119 caças/interceptores, 33 helicópteros de ataque, 22 aeronaves de missão especial, nove aviões-tanque, bem como 42 aviões de transporte de asa fixa.

17. Grécia

A Grécia tem 635 aeronaves militares, de acordo com o Global Firepower, incluindo 193 caças/interceptadores, 17 aeronaves de transporte de asa fixa, 10 aeronaves de missão especial, 271 helicópteros e 29 helicópteros de ataque. O país não dispõe de aeronaves de ataque.

18. Alemanha

A Alemanha ocupa o décimo oitavo lugar com uma frota de 601 aeronaves militares. Seu arsenal contempla 37 aeronaves de missão especial, 134 caças/interceptadores e 287 helicópteros, entre os quais 55 helicópteros de ataque. Também possui 539 aeroportos.

Caças Eurofighter Typhoon da Força Aérea Alemã voam durante um dia de mídia, em julho de 2023. Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw

19. Israel

Israel tem 601 aeronaves militares, de acordo com a Global Firepower. Isso inclui 241 caças/interceptores e 153 aeronaves de treinamento, além de 11 aviões-tanque.

20. Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos têm 565 aeronaves militares, incluindo 222 helicópteros, 25 aviões de missão especial e 99 caças/interceptadores, de acordo com a Global Firepower

21. Argélia

A Argélia tem 547 aeronaves militares da Argélia, sendo que quase metade deste número são helicópteros. O país tem um total de 273 helicópteros, incluindo 50 helicópteros de ataque, em comparação com seus 90 aviões de combate. Há ainda 60 aviões de transporte.

22. Irã

O Irã tem 541 aeronaves militares, incluindo 196 caças/interceptadores e 94 aeronaves de treinamento, seus sete aviões-tanque. O país também possui 319 aeroportos, o 21º maior total.

23. Espanha

Em uma frota de 517 aeronaves, a Espanha tem 140 caças/interceptadores, 15 aeronaves de missão especial, 126 helicópteros.

24. Tailândia

As 488 aeronaves militares da Tailândia incluem 73 caças/interceptadores, 18 aeronaves de ataque e sete helicópteros de ataque, de acordo com a Global Firepower, tornando-a a 24ª maior frota do mundo. O país também possui 101 aeroportos, mas isso o coloca apenas em 52º lugar no mundo nessa categoria.

25. México

Sem nenhum helicóptero de ataque ou avião-tanque, o México conquista o 25º lugar com 468 aeronaves militares. O país dispõe de 46 aeronaves de transporte, 158 helicópteros, 33 aeronaves de ataques, três caças/interceptores, mas nenhum helicóptero de ataque ou avião-tanque.