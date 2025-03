Quais 11 países estão na ‘lista vermelha’ de Trump e podem ter cidadãos proibidos de entrar nos EUA

O governo Donald Trump considera realizar uma nova proibição total de entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 11 países, segundo o jornal The New York Times. Medida parecida foi adotada pelo republicano em seu primeiro mandato. Desta vez, os países são:

Afeganistão

Butão

Cuba

Irã

Líbia

Coreia do Norte

Somália

Sudão

Síria

Venezuela

Iêmen

A lista inclui principalmente países em guerra civil, com grande número de refugiados, ou com governos hostis aos Estados Unidos. No primeiro governo Trump, a lista tinha sete nações (Iraque, Iêmen, Irã, Síria, Líbia, Somália e Sudão).

Se a medida em estudo for levada adiante, os cidadãos dos 11 países ficariam totalmente proibidos de entrar em território dos Estados Unidos.

Trump tomou medida parecida quando governou os Estados Unidos entre 2017 e 2020 Foto: Win Mcnamee/AP

A ordem executiva do presidente no mandato de 2017 a 2020 acabou suspensa por decisão judicial, até que a Suprema Corte autorizou uma versão revisada a entrar em vigor. A lista, que inicialmente proibia cidadãos de oito países, seis deles predominantemente muçulmanos, evoluiu posteriormente. A medida foi revogada quando Joe Biden assumiu a presidência.

Lista laranja

Além da lista de proibição total, outros países seriam afetados e seus cidadãos precisariam passar por restrições antes de poderem viajar aos Estados Unidos. Dez países poderiam ter seus cidadãos entrando em território norte-americano a negócios, mas não teriam visto de turista ou imigrante. Quem viajasse ainda precisaria passar por entrevistas presenciais obrigatórias para receber visto. Os integrantes dessa “lista laranja” são:

Belarus

Eritreia

Haiti

Laos

Mianmar

Paquistão

Rússia

Serra Leoa

Sudão do Sul

Turcomenistão

Lista amarela

Por fim, governos de outros 22 países entraram em uma lista “amarela”, com o prazo de 60 dias para resolver pendências com os Estados Unidos, antes que seus cidadãos tenham de enfrentar restrições de viagens. Os 22 países são:

Angola

Antígua e Barbuda

Benin

Burkina Faso

Camboja

Camarões

Cabo Verde

Chade

República do Congo

República Democrática do Congo

Dominica

Guiné Equatorial

Gâmbia

Libéria

Malawi

Mali

Mauritânia

São Cristóvão e Névis

Santa Lúcia

São Tomé e Príncipe

Vanuatu

Zimbábue

As questões a serem resolvidas poderiam incluir o não compartilhamento de informações sobre viajantes com os EUA, práticas de segurança supostamente inadequadas para emissão de passaportes ou a venda de cidadania para pessoas de países proibidos. A lista ainda pode ser alterada, uma vez que chegue na Casa Branca.