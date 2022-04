Quais são as opções da Europa se a Rússia fechar as torneiras de gás? Entenda

REUTERS - A russa Gazprom interrompeu o fornecimento de gás para a Bulgária e a Polônia, reavivando as preocupações com o fornecimento europeu enquanto a Rússia e o Ocidente entram em conflito com a demanda de Moscou por pagamentos em rublos.

Leia também UE acusa Rússia de chantagem com corte gás para a Polônia e Bulgária; Alemanha prepara reservas

A Polônia e a Bulgária têm acordos de gás de longo prazo com a Gazprom que expiram no final do ano. Eles acusam a empresa de violar esses contratos.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A Rússia fornece cerca de 40% do gás natural da Europa, principalmente por gasoduto. As entregas no ano passado foram de cerca de 155 bilhões de metros cúbicos (bcm), 52 bcm disso via Ucrânia ou rotas próximas.

Rotas alternativas incluem o oleoduto Yamal-Europa, que cruza Belarus e a Polônia até a Alemanha, e o Nord Stream 1, que corre sob o Mar Báltico até a Alemanha.

A maioria dos países europeus reduziu sua dependência do gás russo nos últimos anos. Em 2021, o corredor de trânsito da Ucrânia foi usado principalmente para gás para a Eslováquia e depois para a Áustria e a Itália.

Tanto a Bulgária quanto a Polônia disseram que não renovariam seus contratos com a Gazprom no final deste ano e estão buscando suprimentos alternativos.

A UE disse que quer cortar as importações de gás russo em dois terços este ano e encerrar sua dependência de suprimentos russos “bem antes de 2030″.

Alguns países têm opções alternativas de fornecimento e a rede de gás da Europa está conectada para que os suprimentos possam ser compartilhados, embora o mercado global de gás estivesse cada vez mais restrito antes mesmo da crise na Ucrânia.

Sede da Gazprom em São Petersburgo; Polônia e Bulgária acusam empresa de violar contratos de fornecimento de gás Foto: EFE / EFE

A Alemanha, maior consumidor de gás russo da Europa, que suspendeu a certificação do novo gasoduto Nord Stream 2 da Rússia por causa da guerra na Ucrânia, poderia importar gás do Reino Unido, Dinamarca, Noruega e Holanda por meio de gasodutos, mas a preços maiores.

A Equinor da Noruega disse que tentará produzir mais gás de seus campos noruegueses durante o próximo verão na Europa, uma temporada em que a manutenção normalmente reduz a produção.

O sul da Europa pode receber gás do Azerbaijão através do Gasoduto Trans Adriático para a Itália e o Gasoduto Transanatólio de Gás Natural (TANAP) através da Turquia.

Os Estados Unidos dizem que vão trabalhar para fornecer 15 bilhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito (GNL) à União Europeia este ano.

As plantas de GNL dos EUA estão produzindo em plena capacidade e analistas dizem que a maior parte de qualquer gás adicional dos EUA enviado para a Europa seria de exportações redirecionadas de outros lugares.

Os terminais de GNL da Europa também têm capacidade limitada para importações extras, embora alguns países europeus digam que estão buscando maneiras de expandir as importações e armazenamento.

A Alemanha está entre os países que querem construir novos terminais de GNL. O país planeja construir dois novos terminais até 2024.

Em teoria, isso poderia permitir uma produção de GNL suficiente para atender a cerca de um terço do fornecimento que a Alemanha recebe por gasoduto da Rússia, mas Berlim também precisaria garantir o fornecimento em um mercado de GNL já extremamente restrito para alimentá-los.

A Polônia, que usa cerca de 50% de seu consumo com gás russo ou cerca de 10 bilhões de metros cúbicos (bcm), disse que pode obter gás por meio de duas ligações com a Alemanha.

Eles incluem um fluxo reverso no gasoduto Yamal, uma ligação com a Lituânia com capacidade anual de 2,5 bilhões de metros cúbicos que será aberta em 1º de maio e uma interconexão com a República Tcheca para até 1,5 bilhões de metros cúbicos.

Outros 5-6 bilhões de metros cúbicos podem ser enviados através de uma ligação com a Eslováquia a ser aberta ainda este ano.

Além disso, a empresa de gás polonesa PGNiG pode importar até 6 bilhões de metros cúbicos por ano através do terminal de GNL em Swinoujscie, no Mar Báltico, e produz mais de 3 bilhões de metros cúbicos de gás por ano na Polônia.

Em outubro, será inaugurado um gasoduto que permitirá o fluxo de até 10 bilhões de metros cúbicos de gás por ano entre a Polônia e a Noruega.

A Bulgária, onde o consumo anual de gás é de cerca de 3 bilhões de metros cúbicos e 90% de suas importações vêm da Rússia, fechou um acordo para receber 1 bilhão de metros cúbicos de gás do Azerbaijão, mas só pode aproveitar o contrato após um gasoduto com a Grécia entrar em operação, ainda este ano .

Cerca de 40% do gás usado na Europa vem da Rússia Foto: Czarek Sokolowski / AP

Uma fonte grega próxima ao assunto disse à Reuters que Atenas poderia ajudar Sofia revertendo o fluxo do oleoduto TurkStream, um mecanismo que já foi usado antes. O gasoduto leva gás russo para a Grécia através do Mar Negro, Turquia e Bulgária.

Várias nações podem procurar preencher qualquer lacuna no fornecimento de energia recorrendo à importação de eletricidade por meio de interconectores de seus vizinhos ou aumentando a geração de energia a partir de energia nuclear, renovável, hidrelétrica ou carvão.

A Comissão Europeia disse que gás e GNL de países como Estados Unidos e Catar podem substituir este ano 60 bilhões de metros cúbicos de suprimentos russos. Até 2030, o aumento do uso de biometano e hidrogênio também pode ajudar.

Novos projetos eólicos e solares podem substituir 20 bilhões de metros cúbicos de demanda de gás este ano. Uma triplicação da capacidade até 2030 para adicionar 480 GW de energia eólica e 420 GW de energia solar poderia economizar 170 bcm por ano.

A disponibilidade de fornecimento de energia nuclear está caindo na Bélgica, Grã-Bretanha, França e Alemanha, à medida que as usinas enfrentam interrupções à medida que envelhecem ou são desativadas.

A Europa está tentando deixar de usar carvão para cumprir as metas climáticas, mas algumas usinas de carvão foram reativadas desde meados de 2021 por causa do aumento dos preços do gás.

No início deste mês, no entanto, a Comissão disse que planejava proibir as importações de carvão russo a partir de agosto, o que significa que os países da UE terão que buscar suprimentos alternativos da Austrália, Colômbia, Estados Unidos e outros países.

A Alemanha disse que poderia estender a vida útil das usinas de carvão ou nucleares para reduzir a dependência do gás russo.

Muitos países europeus adotaram medidas para gerenciar o fornecimento de gás e até racionar a energia caso os fluxos de gás russos parem.