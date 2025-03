Após um incêndio florestal na Califórnia, ou em qualquer lugar, o perigo não acaba. Em chuvas fortes, a paisagem queimada pode ser especialmente suscetível a deslizamentos de terra, deslizamentos de lama e fluxos de detritos que podem causar mais devastação às comunidades. Aqui está o que saber.

Qual é a diferença entre deslizamentos de terra, deslizamentos de lama e fluxos de detritos?

PUBLICIDADE “Deslizamento de terra” é um termo genérico para descrever rochas, lama ou quaisquer detritos que descem uma encosta, seja uma colina, um cânion ou uma montanha. Deslizamentos de terra são desencadeados por tempestades, terremotos, erupções vulcânicas ou qualquer perturbação da terra, até mesmo a construção de uma estrada. Deslizamentos de lama e fluxos de detritos são tipos de deslizamentos de terra. Um deslizamento de lama é uma massa de lama que desce uma encosta, como uma parte de uma colina com solo saturado por chuvas que cai em uma rodovia. O termo fluxo de lama às vezes é usado para descrever um rio de lama líquida.

Embora os termos deslizamento de terra, fluxo de lama e fluxo de detritos sejam usados ​​de forma intercambiável, os cientistas descrevem um fluxo de detritos como uma definição própria. Essas torrentes de água, lama, areia, pedras, árvores e pedregulhos podem derrubar casas de suas fundações, explodir pontes e levar carros embora.

Os fluxos de detritos ocorrem durante chuvas fortes em encostas íngremes que foram alteradas, incluindo por cortes de estradas, escavações e incêndios florestais. Durante chuvas fortes, uma inundação de água pode pegar sedimentos à medida que desce uma encosta, criando uma mistura espessa, semelhante a um milk-shake, que pode descer cânions em direção aos vales e derrubar qualquer coisa em seu caminho.

Uma paisagem queimada pelo incêndio Palisades, em Topanga, Califórnia, em janeiro de 2025; após incêndio florestal, o perigo continua, especialmente durante chuvas torrenciais que podem desencadear deslizamentos de terra rápidos conhecidos como fluxos de detritos. Foto: Max Whittaker/The New York Times

“Uma inundação com esteroides”

Jason Kean, um hidrólogo pesquisador do Serviço Geológico dos Estados Unidos, comparou a consistência de um fluxo de detritos com a do concreto úmido despejado de um caminhão de cimento. “Ele flui por aquela rampa e você pode movê-lo para todo o lugar”, disse Kean. “Ele não flui como água. É diferente assim.”

Os fluxos de detritos carregam lama e água, e sua potência, velocidade e consistência espessa permitem que eles também transportem objetos pesados, como uma pedra do tamanho de um Fusca. “Ele se torna uma inundação com esteroides”, disse Kean. “É todo volumoso e pode se mover muito rápido.”

Os fluxos de detritos podem viajar mais rápido do que uma pessoa pode correr e às vezes são mortais. Vinte e três pessoas morreram em 2018 quando um fluxo de detritos que se formou na cicatriz do incêndio Thompson atingiu Montecito, Califórnia, uma cidade costeira perto de Santa Barbara.

Paisagens queimadas são especialmente propensas a fluxos de detritos

Quando um incêndio florestal perturba o solo e destrói a vegetação, ele deixa uma área especialmente suscetível a fluxos de detritos. O solo geralmente é poroso e bom em absorver chuva, mas o solo cozido pelo fogo pode endurecer e desenvolver uma consistência cerosa que repele a água.

Em áreas queimadas onde chove muito, o fluxo de detritos começa mais como uma inundação, enquanto a água escorre facilmente pelo solo endurecido, e então começa a pegar sedimentos, movendo-se rapidamente com menos vegetação para pará-lo.

“Isso tudo faz com que seja necessária muito menos chuva normalmente para desencadear um deslizamento de terra ou um fluxo de detritos ou como você queira chamar”, disse Kean. “E então é apenas uma tempestade comum, uma que pode acontecer todo ano, que pode desencadear isso. E, em áreas não queimadas, geralmente são necessárias chuvas mais intensas.”

O limite comum para um fluxo de detritos em uma cicatriz de incêndio florestal é meia polegada de chuva por hora. Em uma explosão de chuva forte, um fluxo de detritos pode acontecer muito rápido em uma área queimada por incêndio florestal — “em minutos de chuva intensa”, disse Kean.

Em uma área não queimada, o solo tem que absorver muito mais chuva e o solo ficar totalmente saturado para que se torne instável e então flua. Um limite aproximado para um fluxo de detritos em uma área não queimada é de uma polegada de chuva por hora após pelo menos 10 polegadas de chuva já terem caído durante a temporada de tempestades de inverno, disse Kean.

