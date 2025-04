Assim como outros países da América do Sul, a Bolívia foi colonizada por espanhóis. No caso do país, a chegada dos europeus ocorreu em 1532, quando o nome da região era Alto Peru, como foi “batizada” pelos colonizadores.

Foi só quando conquistou a independência, em 1825, é que o país passou a ser chamado de República de Bolívar, em homenagem a Simón Bolívar, um militar e líder político venezuelano que lutava pela descolonização.

Bolívia já teve vários nomes desde sua independência, em 1825. Foto: The World Factbook,/CIA/Reprodução

Desde então, o país teve outros nomes até chegar ao atual, Estado Plurinacional da Bolívia, que foi decidido em 2009. Veja abaixo a cronologia dos nomes:

1532: Alto Peru. A região foi chamada desta forma pelos colonizadores espanhóis;

1826: República Boliviana. A mudança veio um ano após a independência do país, conforme estabelecido na primeira Constituição Política da Bolívia;

1836 a 1939: Estado boliviano. Foi uma espécie de “nome temporário” durante a Confederação Peru-Boliviana;

1839: República da Bolívia. O nome foi mudado mais uma vez após dissolução da Confederação Peru-Boliviana e ficou vigente até 2009;

2009: Estado Plurinacional da Bolívia. Nome oficial adotado após o referendo constitucional de 2009.

Publicidade

Por que Estado Plurinacional da Bolívia?

PUBLICIDADE O nome de Estado Plurinacional da Bolívia foi criado 2009 após um referendo promovido pelo então presidente Evo Morales, o primeiro de origem indígena. A justificativa era a de reconhecer os 36 povos indígenas habitantes do país e a igualdade entre os povos.

“Inspirado em lutas passadas, o povo boliviano plural constrói um novo Estado de respeito, igualdade, soberania, dignidade, solidariedade e bem-viver, com acesso a direitos para todos, superando o Estado colonial, republicano e neoliberal”, diz trecho da apresentação da Constituição boliviana.

Mais sobre a Bolívia

Geograficamente, a Bolívia é diversa, com a Cordilheira dos Andes, o Altiplano e a Bacia Amazônica. A população é estimada em mais de 12 milhões de pessoas em 2024. O país ocupa um território de 1.098.581 quilômetros quadrados.

Trata-se de um país sem litoral, embora mantenha uma marinha ativa. A Bolívia compartilha o controle do Lago Titicaca com o Peru. Trata-se do lago navegável mais alto do mundo, que fica a 3.805 metros de altitude.

Publicidade

Além de uma geografia diversa, as áreas à nordeste próximas das planícies da Bacia Amazônica são sujeitas a inundações entre março e abril. A Bolívia tem sete vulcões de holoceno, chamados assim por terem sido rastreados por vulcanólogos a partir do que foi formado na era Holocênica, há mais de 12 mil anos, logo após a última era glacial. Um deles, o Irruputuncu, na fronteira com o Chile, entrou em erupção em 1995.