Qual é o problema com Miami? Leia o artigo de Paul Krugman

Por alguns anos após o início da pandemia, houve um burburinho considerável de que grande parte do setor financeiro poderia trocar Nova York por Miami. Afinal, os impostos estaduais e locais sobre o 1% mais rico são muito mais baixos na Flórida do que em Nova York – cerca de nove pontos porcentuais abaixo da renda, de acordo com o relatório mais recente do Institute on Taxation and Economic Policy (e impostos sobre os ricos são ainda maiores na cidade de Nova York do que no Estado como um todo).

Com a covid interrompendo a vida urbana normal, parecia que grande parte do dinheiro poderia se concentrar nas vantagens financeiras e deixar a Big Apple.

Alguns tipos ricos do mundo das finanças, de fato, se mudaram. Mas o burburinho em torno da mudança financeira para Miami diminuiu. Na verdade, a população do condado de Miami-Dade caiu entre 2019 e 2022.

Vista do centro de Miami, Estados Unidos, 25 de outubro de 2022. Foto: Damon Winter/The New York Times

O que aconteceu? Parte da resposta é que, embora Nova York tenha perdido parte da população, a cidade não é um inferno distópico, ao contrário do que muitos não nova-iorquinos parecem acreditar. Sua taxa de homicídios é apenas metade da de Miami, e tem outras vantagens, como um extenso sistema de transporte de massa, que falta em Miami.

E como a vida da cidade voltou ao normal, ela recuperou seu status especial como um lugar para os muito ricos desfrutarem de sua riqueza. Estou sendo mesquinho eu sei, mas sempre adorei a frase de um gerente de ativos à Bloomberg: “O principal problema de se mudar para a Flórida é que você precisa morar na Flórida”.

Além disso, as decisões dos ricos sobre onde morar não são tão sensíveis aos impostos. A Califórnia, onde os impostos sobre altas rendas são mais altos do que em Nova York, atualmente está vendo um rápido crescimento no número de contribuintes que ganham mais de US$ 1 milhão e um crescimento explosivo daqueles que ganham mais de US$ 50 milhões.

Agora, a Flórida como um todo ainda está ganhando população rapidamente, e falarei sobre o motivo daqui a pouco. Primeiro, porém, vamos falar sobre como a súbita estagnação demográfica de Miami se relaciona com um longo debate sobre por que tantos americanos do Nordeste e da Califórnia se mudaram para o “Cinbturão do Sol” - um movimento que é muito real, mesmo que os sonhos de Miami de se tornar a nova Nova York sejam cada vez mais uma miragem.

Certo clichê que os conservadores amam enfatiza a importância de um “ambiente favorável aos negócios”, especialmente impostos baixos para os “criadores de empregos”, ou seja, pessoas ricas. Uma história alternativa, no entanto, concentra-se na acessibilidade da habitação.

Graças principalmente ao NIMBYismo [Not in my Backyard, NIMBY, expressão pejorativa usada para classificar movimentos contrários à expansão imobiliária em setores da cidade] desenfreado, o Nordeste e especialmente a Califórnia têm construído poucas moradias. O resultado: o custo da moradia lá, comprada ou alugada, é extremamente alto. Assim, os americanos de renda média e baixa se mudam para áreas metropolitanas como Atlanta ou Houston, onde os salários podem ser mais baixos do que nas cidades do norte, mas, graças ao zoneamento permissivo, a moradia é muito mais barata.

O principal sobre a área de Miami é que, embora ofereça impostos baixos no estilo de Estados republicanos, para os ricos, parece ter limites na construção de moradias ao estilo democrata, construindo o mesmo (baixo) número de novas unidades residenciais per capita como a grande Nova York. Como resultado, a moradia é extremamente cara - por exemplo, os aluguéis são muito mais altos do que em outras grandes cidades do Cinturão do Sol e não muito abaixo dos níveis de Nova York. Como os salários na Flórida são relativamente baixos, a proporção entre os preços médios das casas e a renda média é, na verdade, maior em Miami do que em Nova York.

E a relativa estagnação da população de Miami – mesmo antes do recente tropeço, a área metropolitana de Miami estava atrás de outras grandes metrópoles do Cinutrão do Sol – sugere que manter a habitação acessível e não ser gentil com os ricos é o segredo dessa região.

Como eu disse, no entanto, a Flórida como um todo ainda está ganhando população. Por que? Por um lado, o resto do Estado não é tão caro quanto Miami. Mas o que todos esses novos moradores da Flórida estão fazendo para viver?

Bem, um número significativo está aposentado. Os aposentados se mudam para a Flórida para curtir invernos quentes há muito tempo, desde que Groucho Marx disse aos compradores em potencial: “Você pode conseguir qualquer tipo de casa que quiser. Você pode até conseguir argamassa. Oh, e como você pode conseguir argamassa!”. Mas há muito mais migrantes aposentados em potencial agora do que no passado: entre 2010 e 2020, a população geral dos EUA cresceu apenas 7,4%, mas a população com 65 anos ou mais cresceu 38,6%. E como os aposentados gastam dinheiro em serviços locais, o influxo de idosos também cria empregos para os adultos mais jovens.

Certamente isso é apenas parte da história do crescimento contínuo da Flórida. E com a mudança climática, teremos que ver se a atração de invernos quentes será cada vez mais compensada pela perspectiva de verões intoleráveis. Também teremos que ver como o Estado é afetado por sua crescente crise de seguro residencial. Mas o influxo de aposentados ajuda a explicar por que a população da Flórida como um todo ainda está crescendo rapidamente, embora sua maior área metropolitana, Miami, tenha se tornado cada vez mais inacessível.

Pois todas as evidências sugerem que habitação acessível, e não impostos baixos para os ricos, é o principal motor do crescimento no restante do Cinturão do Sol. E se os Estados azuis quiserem desacelerar ou reverter seu declínio relativo, permitir a construção de mais moradias – e não cortar impostos no topo – deve ser sua principal prioridade.

* Paul Krugman é colunista do The New York Times desde 2000, professor da City University of New York e ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2008 por seu trabalho sobre comércio internacional e geografia econômica