THE NEW YORK TIMES - O vazamento de um rascunho de parecer de decisão da Suprema Corte que derrubaria o direito ao aborto na Constituição nos EUA, provido pela jurisprudência do caso Roe vs. Wade, de 1973, não é uma surpresa, mas é um mistério.

O que não surpreende é que a politização acelerada do judiciário, que começou com a própria Roe vs. Wade, iria esmagar as tentativas de sustentar um carisma apolítico em torno das operações da Suprema Corte. Todos os desdobramentos, controvérsias e escândalos ao longo do caminho – as audiências de Robert Bork e Clarence Thomas, o veto de bolso do Congresso republicano ao indicado Merrick Garland, o caso Brett Kavanaugh, o entusiasmo liberal para encher os tribunais – eliminaram algum elemento da ilusão apolítica.

O vazamento de uma minuta de decisão, uma violação do sigilo em torno das deliberações, é outra escalada, mas faz parte do mesmo padrão, da mesma tendência que define a política judicial há duas gerações.

Mas o mistério está na estratégia por trás do vazamento.

Protestos pró e contra a legalização do aborto cresceram após vazamento de minuta da Suprema Corte, que derrubaria decisão Roe versus Wade

Tudo o que sabemos agora, a partir do vazamento e das reportagens relacionadas, é que o rascunho de parecer de Samuel Alito refletiu o colapso do tribunal cerca de três meses atrás, quando circulou pela primeira vez - cinco votos para derrubar Roe vs. Wade e Planned Parenthood vs. Casey, três votos contra, John Roberts no meio. Mas muitas decisões mudaram entre a votação inicial e a decisão final, incluindo a decisão sobre o Obamacare em 2012 (onde Roberts mudou de lado) e a própria Casey (onde Anthony Kennedy escreveu a decisão defendendo os direitos ao aborto depois de votar inicialmente para derrubar Roe). E, nesse caso, sempre pareceu imaginável que uma cisão inicial abrupta daria lugar, por meio de algum tipo de persuasão dentro das paredes da Superma Corte, ao tipo de decisão minimalista que Roberts em particular favorece.

Então, se você estivesse simplesmente seguindo uma lógica estratégica grosseira, o fato de um rascunho ser vazado meses antes pode sugerir que um vazador do lado conservador espera impedir uma justiça vacilante – Kavanaugh sendo o candidato óbvio – em seu voto inicial, fazendo parecer que a própria credibilidade do tribunal se baseia em não serem percebidos como cedendo sob pressão externa.

Para apoiar essa teoria, não procure mais do que um editorial na semana passada no The Wall Street Journal, alertando que Roberts pode estar “tentando levar” alguns de seus colegas para uma decisão mais modesta, que manteria a proibição do aborto de 15 semanas no Mississippi, sem derrubar Roe explicitamente.

A página editorial do WSJ tem boas fontes dentro do lado conservador da Suprema Corte; um de seus editoriais previu com precisão que Roberts e Neil Gorsuch se juntariam aos liberais para expandir as proteções da Lei dos Direitos Civis aos americanos gays e transgêneros. Portanto, seu aviso na semana passada pode fornecer um motivo conservador direto para um vazamento.

Mas então há a evidência contra o cenário do vazamento conservador. Primeiro, o vazamento não foi para o The Wall Street Journal ou para uma fonte de mídia declaradamente conservadora; foi para os repórteres do Politico, um canal não exatamente ideológico, mas, de uma perspectiva conservadora, que tende a ser liberal.

Em segundo lugar, à medida que o tribunal se moveu para a direita, o clima na parte progressista à esquerda do mundo jurídico da elite (ou seja, a maior parte dele) tornou-se muito mais conscientemente ativista e anti-institucionalista do que o clima entre da Sociedade Federalista – o que significa que se você estivesse apostando em um grande ato de sabotagem institucional agora, você apostaria que ele viria da esquerda. (E, de fato, o vazador foi rapidamente elogiado por vozes proeminentes no Twitter liberal-legal.)

Terceiro, você pode imaginar várias razões possíveis para um vazamento liberal. No nível mais básico, pode haver a esperança de que ver a reação inevitável se desenrolar agora, enquanto a decisão ainda pode mudar; poderia fazer uma figura como Kavanaugh vacilar ainda mais, em vez de bloquear seu voto.

Além disso, à medida em que os liberais esperam que o aborto possa ser uma questão estimulante – para organizar e angariar fundos, bem como votos – em uma eleição de meio de mandato que de outra forma está se tornando desastrosa para os democratas, o vazador pode ver isso como uma contribuição, uma tentativa de dar vantagem ao seu lado, encorajando a nova Resistência a começar a trabalhar um mês mais cedo.

E, finalmente, à medida em que um vazamento como esse tem algum efeito deslegitimador, não importa o que aconteça, isso pode ser um fim em si mesmo: se o tribunal votar de maneira realmente conservadora, não haverá nenhuma mística.

Aqui é é onde a maioria dos liberais acabará, tenho certeza, caso o rascunho de parecer seja o final. Mas há uma ironia, é claro, porque uma implicação chave do rascunho de Alito – e dos argumentos organizados por gerações pelos críticos de Roe – é que tratar o judiciário como o principal árbitro de nossos mais graves debates morais sempre foi um erro, que poderia levar apenas ao tipo de deslegitimação que vemos diante de nós agora.

Independentemente de o parecer se tornar a decisão final, seu vazamento já justificou uma de suas premissas principais: que tentar remover uma questão como o aborto da política democrática normal sempre acabar muito mal para o tribunal.

Ross Douthat é colunista de opinião do The New York Times desde 2009. Ele é autor de vários livros, mais recentemente, The Deep Places: A Memoir of Illness and Discovery