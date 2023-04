Quando larga o bisturi, esta cirurgiã faz arte nos gessos das crianças em hospital pediátrico

Wesley Puttrich nasceu com dois dedões na mão direita, o que limitava seu movimento. O menino de 2 anos passou por cirurgia para tratar sua condição, chamada polidactilia pré-axial ou polegar bífido, no Hospital Pediátrico Shriners, em Chicago, nos Estados Unidos, este ano. Quando o menino despertou, a primeira coisa que viu foi o presente que sua cirurgiã ortopédica, Felicity Fishman, tinha lhe deixado: um Tiranossauro rex verde e amarelo. Fishman desenhou o dinossauro no gesso do menino logo após a cirurgia.

Wesley ficou com o gesso cerca de quatro semanas, e se afeiçoou tanto ao seu T. rex que chorou quando chegou a hora de retirá-lo, no mês passado. “Ele quis manter o dinossauro, então resolvemos guardar o gesso, e o Wesley pode vê-lo quando quiser”, disse sua mãe, Katie Puttrich, que vive em Crest Hill, Illinois.

Para Fishman, foi o elogio definitivo. “Para mim é maravilhoso as crianças poderem olhar os meus desenhos e se lembrar de uma experiência positiva”, afirmou ela. “Qualquer coisa que você possa fazer para se conectar com uma criança ao longo de uma cirurgia é útil para manter essa relação.”

O melhor trabalho de Fishman — reparar articulações, colocar ossos prostéticos e inserir cuidadosamente placas metálicas — é indetectável pelo olho nu, mas quase três anos atrás ela decidiu começar a fazer algo divertido por seus jovens pacientes, para quando eles despertassem após as operações.

“Por mais linda que tenha sido a cirurgia que você fez, tudo que a família vai ver por várias semanas é o gesso”, afirmou Fishman, de 43 anos. “E eu pensei que seria legal transformá-lo em algo mais positivo para todos olharem.”

Pinturas à prova d’água

Fishman, que é especializada em cirurgia pediátrica de mão e braço, começou decorando os gessos com fitas coloridas ou colas glitter, afirmou ela. Então um estagiário sugeriu que a pediatra tentasse usar canetas coloridas com tinta à prova d’água.

“Descobrimos (online) umas canetas cuja tinta pegava em tudo, até pedras”, afirmou ela. “Se pegava em pedra, imaginei que também pegaria no gesso.”

Para seu primeiro desenho, no gesso que envolvia o braço de uma menina, Fishman escolheu a Minnie Mouse. A cirurgiã logo se deu conta de que sua singular expressão artística significava mais do que surpreender seus jovens pacientes com a imagem de uma ratinha, uma princesa ou um homem de neve, afirmou ela. “É sobre dar-lhes um pouquinho de controle em uma situação que eles, de outra maneira, não controlariam”, afirmou Fishman, explicando que passou a perguntar para as crianças que figuras elas queriam ver em seus gessos.

“Nós conversamos sobre o que elas gostariam no início do processo, e isso lhes dá uma expectativa positiva”, disse Fishman. “Eu mostro fotos no meu telefone de imagens que outras crianças escolheram, e partimos daí.”

“Tudo tem como base o desejo das crianças — eu topo desenhar qualquer coisa”, acrescentou Fishman. “Uns desenhos podem ser mais difíceis que outros, mas temos conseguido nos acertar.”

Unicórnios e dinossauros

Fishman disse que pintou até aqui cerca de 60 gessos desenhando de tudo, de unicórnios a tubarões, de dinossauros a caminhões-basculante. Uma criança encontrou um longo trem descendo pelo seu braço quando despertou da cirurgia; outra se deparou com uma ilustração elaborada que contava a história de um tubarão que comia um peixe.

“Meu desenho mais difícil foi provavelmente para uma menina que queria um personagem muito específico de um anime japonês”, afirmou Fishman, notando que muitos de seus pedidos são desenhos de super-heróis, princesas da Disney e personagens de desenhos animados.

“Por causa das curvas do gesso, às vezes eu tenho pouco espaço de criação sobre a malha, dependendo do tamanho da criança”, afirmou ela. “Se me pedem um T. rex, eu tenho que enrolar o rabo do dinossauro no gesso.”

Uma vez que a cirurgia acaba e o material do gesso é aplicado, afirmou Fishman, ela olha para o telefone e examina atentamente a imagem que seu paciente escolheu. Então ela pede um azul-celeste, um amarelo-claro ou um verde escuro da mesma maneira que pediria bisturis ou tesouras, e um de seus enfermeiros lhe entrega a caneta certa.

“Primeiro eu desenho um contorno, depois eu coloco as cores”, afirmou ela. “O processo dura cerca de 15 minutos.”

Talento médico e artístico

Fishman afirmou que desenhar não foi um interesse particular em sua infância, notando que, no ensino fundamental, ela gostava de colorir bichos de circo, mas gostava mais de esportes.

“A arte não era tão importante na minha vida, então eu vou aprendendo com a prática”, afirmou ela. Mas Fishman é muito hábil em primeiro estudar uma imagem online e depois desenhar cuidadosamente um contorno em preto, para depois preencher com as cores. Não há muito espaço para erros ou correções sobre um gesso, então ela não se preocupa com o tempo e tenta atender com capricho o pedido dos pacientes.

“Eu sempre desenhei direitinho”, afirmou Fisherman, explicando que agora tem anos de experiência em delinear contornos. “O caso cirúrgico começa e termina com arte”, afirmou ela. “Quase todos os cirurgiões desenham suas incisões propostas com um marcador antes de cortar a pele.”

Para as famílias dos pacientes de Fishman, as obras de arte autorais sobre os gessos surtem um grande impacto, afirmou Stacie Stokes, de Oak Creek, Wisconsin. O filho dela, Michael Stokes, de 13 anos, passou por sete cirurgias para corrigir diferenças em dimensões ósseas congênitas em seus braços. “A dra. Fishman faz umas obras tão detalhadas que o Michael normalmente não deixa ninguém assinar o gesso”, afirmou Stokes, de 43 anos.

Michael disse que, toda vez que desperta da cirurgia, no Hospital Pediátrico Shriners, de Chicago, a primeira coisa que faz é olhar para o gesso customizado pela arte de sua médica.

Depois de uma cirurgia, Fishman desenhou uma galinha de tênis sobre o gesso. Em outra oportunidade, Michael pediu que ela fizesse seu braço de parecer ao de Thanos — o supervilão imortal do universo Marvel, resistente a ferimentos, veneno e doença, que usa sua manopla encrustada com pedras do infinito nas articulações do punho.

“A arte dela é muito legal, me deixa feliz — é demais ver o que ela desenha a cada vez”, afirmou Michael. “O fato dela estar disposta a acrescentar esse toque especial é tão significativo”, afirmou Stacie Stokes. “Durante um período estressante no hospital, isso é muito importante.”

Fishman afirma que é um pequeno gesto. “A beleza de tratar crianças é que mesmo se fazemos qualquer coisa para intervir, elas ainda seriam estrelas do rock”, afirmou a pediatra. “Eu adoro fazer os desenhos. Mas ver as crianças interagindo com o mundo de uma maneira que não era possível antes é a recompensa definitiva.” /W. POST, COM TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO