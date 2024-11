O mundo é dividido em continentes, são sete no total.

E se você entendeu, vamos fazer uma lista,

Seus filhos podem ter voltado da escola cantando essa cantiga contagiante ou outra parecida. Mas existem realmente sete continentes?

Qualquer um com um mapa pode ver que a Ásia e a Europa estão conectadas. Elas são frequentemente chamadas de Eurásia por esse motivo. A divisão é bastante arbitrária, mais culturalmente do que cientificamente definida. Então, é justo dizer que existem apenas seis continentes? Esse é apenas o primeiro passo em uma ladeira bem escorregadia. E a América do Norte e a Ásia? Elas são conectadas pela Plataforma do Mar de Bering, antigamente terra seca atravessada por humanos e inundada apenas no passado geologicamente recente. Tecnicamente falando, isso faz da Ásia, América do Norte e Europa um único continente. Isso significa que existem apenas cinco?

Outros especialistas afirmam que cinco, seis e sete estão errados e argumentam a favor de oito continentes. Há até aqueles que chegam a dizer que há apenas dois.

Escondida na simplicidade da música, há uma ilusão de acordo geral sobre o número de continentes.

“Tudo grande o suficiente para mudar o mapa do mundo é importante”

A disputa surge em parte porque há realmente dois tipos de continentes: aqueles reconhecidos por culturas ao redor do mundo e aqueles reconhecidos por geólogos. As culturas podem definir um continente da maneira que quiserem, enquanto os geólogos precisam usar uma definição. E a pesquisa geológica nos últimos anos tornou a definição de limites continentais menos simples do que poderia ter parecido, pois os pesquisadores encontram evidências de material continental inesperado.

“Isso desperta muito interesse porque há implicações significativas para nossa compreensão dos mecanismos de separação de continentes, formação de oceanos e tectônica de placas”, disse Valentin Rime, geólogo da Universidade de Friburgo, na Suíça. Ele acrescentou: “Mas depois da animação, vem uma verificação rigorosa e debate para garantir que as evidências sejam sólidas.”

Geologicamente falando, para ser um continente, um pedaço do planeta precisa ter quatro coisas:

Uma elevação alta em relação ao fundo do oceano.

Uma ampla gama de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares ricas em sílica.

Uma crosta mais espessa do que a crosta oceânica circundante.

Limites bem definidos em torno de uma área grande o suficiente.

Os três primeiros requisitos são encontrados em quase todos os livros didáticos de geologia. Mas o quarto não é. O que é “grande o suficiente” ou quão “bem definidos” os limites de um continente potencial precisam ser são questões que são discutidas com menos frequência, a menos que um geólogo esteja estudando pedaços do planeta que estão prestes a se tornarem continentais. “Qualquer coisa grande o suficiente para mudar o mapa do mundo é importante”, disse Nick Mortimer, geólogo do instituto de pesquisa GNS Science, de propriedade do governo da Nova Zelândia. “Rotular e identificar parte da Terra como um continente, mesmo que seja um pequeno, fino e submerso, é mais informativo do que simplesmente deixar um mapa em branco.” Isso cria problemas para numerar continentes.

Os recentes desenvolvimentos na ciência sugerem que a maneira como contamos as maiores massas de terra do nosso planeta é menos clara do que aprendemos na escola. Foto: Giulio Bonasera/The New York Times

Um enigma: a Islândia

Considere a Islândia, que fica no topo de uma fenda que se estende ao redor da Terra, o braço do Atlântico da dorsal meso-oceânica. A atividade vulcânica lá separa lentamente as placas tectônicas nas quais a América do Norte e a Europa repousam. A maior parte da dorsal fica bem abaixo do oceano. Mas, na Islândia, ela fica acima do nível do mar.

Outro enigma é que os vulcões lá frequentemente cospem lava feita de crosta continental derretida, embora a Islândia esteja a milhares de quilômetros de qualquer continente. Alguns geólogos, portanto, suspeitam que a Islândia não seja uma ilha solitária no mar, mas na verdade parte de um continente (quanto a qual deles, isso também pode ficar complicado).

Essa noção encontra apoio na costa leste da África. Uma dorsal meso-oceânica no Mar Vermelho está dividindo a África da Ásia. Essa separação está acontecendo na velocidade em que as unhas crescem. Ao longo da maior parte da dorsal, a separação é direta. Mas a separação é muito mais confusa onde o Mar Vermelho encontra o Golfo de Áden. No lugar de um ponto óbvio de afinamento onde a crosta oceânica está se formando, a crosta continental entre a África e a Ásia está se fragmentando em centenas de pedaços. Nesse local, não há um ponto óbvio onde a África termina e a Ásia começa.

Em alta Internacional Como os democratas caíram numa armadilha que Donald Trump montou para pegá-los Câmera encontrada em montanha após 50 anos revela últimas fotos de um mistério ainda sem solução Trump liga para Putin e diz ao líder russo para não ampliar a escalada na Ucrânia "É como um caramelo muito forte e muito grosso sendo esticado, mas não se partindo", disse Gillian Foulger, geóloga da Universidade de Durham, na Inglaterra. Valentin Rime, da Universidade de Friburgo, e colegas publicaram recentemente um estudo no periódico Geology mostrando que a Islândia também tem um caramelo muito esticado sob os mares ao redor. Em vez de uma ruptura limpa entre a América do Norte e a Europa, parece haver uma mistura complexa de magma e fragmentos de crosta continental espalhados em um caminho entre as duas massas de terra que atravessa a Islândia. Assim como o ponto onde o Mar Vermelho e o Golfo de Áden se encontram, não há um ponto claro onde a América do Norte termina e a Europa começa. Claro, se a África ainda estiver ligada à Ásia pelo Golfo de Áden e a América do Norte ainda estiver ligada à Europa, isso meio que bagunça a música dos "Sete Continentes". Se a crosta entre esses continentes estiver se esticando, mas não se rompendo, ela está bem definida o suficiente para identificar as duas massas de terra como continentes separados? Ou elas ainda são uma? Leia também Quais são os 10 países mais populosos do mundo?

Quais serão as maiores economias do mundo em 2024, segundo o FMI?

Quantos e quais países ainda aplicam a pena de morte? Nova Zelândia e Austrália estão no mesmo continente?

Quantos e quais países ainda aplicam a pena de morte? Nova Zelândia e Austrália estão no mesmo continente? Então há a Nova Zelândia, que realmente destrói as coisas para nossos filhos. Embora a Nova Zelândia e a Austrália sejam frequentemente agrupadas, elas não estão no mesmo continente. Embora a Austrália seja amplamente considerada um continente por direito próprio, a noção de que a Nova Zelândia faz parte de seu próprio continente, a Zelândia, é um argumento mais recente. Plataformas submersas que se elevam acima do fundo do oceano se estendem por quilômetros muito além da pequena nação insular. Ao longo das bordas dessas plataformas, há águas profundas e crosta oceânica que é mais fina do que a crosta abaixo das plataformas. Núcleos de perfuração, amostras de dragagem do fundo do mar e rochas coletadas da região mostram que a massa gigante sobre a qual a Nova Zelândia se assenta é composta de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares ricas em sílica, assim como acontece com todos os outros continentes. Embora poucos pensem na Zelândia como um continente em termos culturais, “ela está sendo cada vez mais reconhecida como um continente geológico”, disse Mortimer. Mas nem todos concordam, e eles apontam para aquele quarto critério intrometido ignorado na maioria dos livros didáticos. A crosta que compõe a Zelândia tem entre 10 e 30 quilômetros de espessura, o que a torna mais espessa do que os 7 quilômetros da maioria da crosta oceânica. Mas não é tão espessa quanto a crosta de outros continentes, normalmente entre 30 e 46 quilômetros. Isso torna os limites entre a Zelândia e o oceano menos bem definidos e mais difíceis de discernir. O tamanho também cria problemas. Com 4,9 milhões de quilômetros quadrados, a Zelândia oferecida é muito menor do que a Austrália, que tem apenas 7,7 milhões de quilômetros quadrados. E há o fato de que a Zelândia está quase toda submersa. Estar acima da água não faz parte da definição geológica de um continente, mas parece importar culturalmente, porque as pessoas estão acostumadas a pensar em continentes como terra seca.

Imagem do planeta Terra divulgada pela Nasa Foto: Divulgação/Nasa

Existem apenas dois continentes?

Geólogos ainda estão discutindo o que essas descobertas sobre crosta continental e oceânica significam para o número de continentes. O que é certo é que a pesquisa está revelando que há mais de uma maneira de dois continentes se separarem, e que a divisão nem sempre é limpa ou mesmo completa.

“Existem basicamente apenas dois continentes principais”, disse Rime. “Antártida e tudo o mais, já que a América do Sul está conectada à América do Norte pelo Panamá, a América do Norte está conectada à Ásia pelo Estreito de Bering, e a Ásia está conectada à Europa, África e Austrália pelos Urais, Sinai e Indonésia, respectivamente.”

Mortimer não concorda. “A Zelândia é separada da Austrália por uma calha oceânica de 25 quilômetros de largura e 3.600 metros de profundidade”, disse ele. “Com base na lógica de Valentin, isso significaria que na verdade existem três continentes.” Mas ele reconheceu alguma incerteza, acrescentando: “A menos que se descubra que a depressão é uma crosta continental muito profunda, como a situação da Islândia, caso em que a Zelândia seria parte da Austrália”.

E então há a possibilidade de que a Islândia esteja sentada em cima de seu próprio grande pedaço de crosta flutuante livre como talvez o continente nº 9. “Se for verdade, ‘Islândia’ se juntaria a uma crescente irmandade de continentes grandes e pequenos”, disse Foulger. Culturalmente, essa pesquisa e os argumentos que ela provoca não mudam nada — o que é uma coisa boa, porque se houvesse apenas dois continentes, talvez não houvesse uma melodia contagiante para seus filhos cantarem.

