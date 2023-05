Quatro pessoas morrem após desavença entre criadores de pombo em Portugal

LISBOA - Um homem atirou em três pessoas antes e em seguida contra si em Setúbal, Portugal, informou a polícia neste domingo, 30. Os quatro foram encontrados em um local utilizado para disputa entre criadores de pombos e acredita-se que as mortes ocorreram após uma desavença entre eles.

Andreia Gonçalves, comissária da polícia da cidade de Setúbal, a sul de Lisboa, descreveu uma briga entre quatro homens com idades entre os 30 e os 60 anos, e disse que um deles matou os outros antes de disparar contra si próprio.

Ela descreveu as mortes como “uma situação isolada” relacionada a uma questão não resolvida entre os homens.

Segundo a imprensa portuguesa, os quatro homens participavam de corridas de pombos e teriam discutido antes de um deles abrir fogo Foto: Moritz Frankenberg/dpa via AP

Os quatro mortos participavam de uma corrida de pombos, noticiaram os meios de comunicação portugueses no local, e o desacordo centrou-se também numa horta ilegal.

De acordo com o Diário de Noticias, os quatro homens eram amigos que tinham negócios em comum de exploração de hortas e pombos. Por razões que a polícia ainda está investigando, o mais novo deles teria atirado contra os outros três com uma arma de caça.

Portugal tem leis restritivas sobre armas, mas armas de fogo são legais para caça. Dos cerca de 80 homicídios anuais que Portugal regista em média desde 2015, cerca de um quinto são cometidos com armas de fogo, segundo as estatísticas da polícia./Com AP