Queda de avião com 43 pessoas a bordo deixa 3 mortos na Tanzânia

Três pessoas morreram na queda de um avião com 43 ocupantes a bordo no Lago Vitória, na Tanzânia, neste domingo, 6, pouco antes de pousar na cidade de Bukoba, informaram os serviços de emergência e bombeiros que conduzem as operações de resgate.

“Há três mortos. As operações de resgate continuam”, anunciaram os serviços de emergência em comunicado após a queda da aeronave do tipo ATR 42-500, da empresa privada local Precision Air, que havia decolado de Dar es Salaam, a maior cidade do país.

Equipes de resgate trabalham no resgate no Lago Vitória. Foto: Reuters

O comissário regional, Albert Chalamila, explicou que entre as 43 pessoas a bordo havia 39 passageiros, dois pilotos e dois tripulantes. Vídeos divulgados pela imprensa local mostram o avião em grande parte submerso, enquanto as equipes de resgate tentavam socorrer os sobreviventes.

A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, expressou suas condolências aos afetados pelo acidente. “Vamos manter a calma enquanto as operações de resgate continuam e orar para que Deus nos ajude”, escreveu no Twitter.

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, também enviou condolências, assim como o secretário-geral do bloco regional da Comunidade da África Oriental, Peter Mathuki. “Nossos corações e orações vão para as famílias dos passageiros (...) e nos solidarizamos com o governo e o povo da #Tanzânia.”

A Precision Air, que é a maior companhia aérea privada da Tanzânia, divulgou um breve comunicado confirmando o acidente.

A empresa, que é de propriedade parcial da Kenya Airways, foi fundada em 1993 e opera voos domésticos e regionais, bem como fretamentos privados para destinos turísticos populares, como o Parque Nacional do Serengeti e o Arquipélago de Zanzibar.

Sua frota é composta por nove aeronaves, incluindo 3 ATR 42-500, 1 ATR 42-600 e 5 ATR 72-500. O acidente ocorre cinco anos depois que 11 pessoas morreram quando um avião pertencente a uma empresa de safári caiu no norte da Tanzânia.

Em março de 2019, um voo da Ethiopian Airlines de Adis Abeba para Nairóbi caiu seis minutos após a decolagem em um campo a sudeste da capital etíope, matando todas as 157 pessoas a bordo.

Em 2007, um voo da Kenya Airways entre a cidade marfinense de Abidjan para Nairóbi, capital do Quênia, caiu em um pântano após a decolagem, matando seus 114 passageiros.

Em 2000, outro voo da Kenya Airways de Abidjan para Nairóbi caiu no Oceano Atlântico minutos após a decolagem, matando 169 pessoas enquanto outras 10 sobreviveram. / AFP





