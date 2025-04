Um helicóptero turístico em Nova York partiu no ar e caiu de cabeça para baixo no rio Hudson na quinta-feira, 10, matando o piloto e uma família de cinco turistas espanhóis, no mais recente desastre aéreo nos EUA, segundo autoridades.

As vítimas incluíam o executivo da Siemens Agustín Escobar, sua mulher, Mercè Camprubí Montal, gerente global em uma empresa de tecnologia energética, e três filhos, além do piloto, disse à Associated Press uma pessoa com conhecimento da investigação. A fonte não pôde discutir detalhes publicamente e falou sob condição de anonimato. Fotos postadas no site da empresa de helicópteros mostravam o casal e os filhos sorrindo ao embarcar pouco antes do voo decolar. O voo partiu de um heliporto no centro da cidade por volta das 15h e durou menos de 18 minutos. Dados de radar mostraram que ele voou para o norte ao longo do horizonte de Manhattan e depois retornou para o sul em direção à Estátua da Liberdade.

Um vídeo da queda mostrou partes da aeronave girando no ar e caindo na água, perto da costa de Jersey City, Nova Jersey. Uma testemunha, Bruce Wall, disse que viu o helicóptero “se despedaçando” no ar, com a cauda e o rotor principal se soltando. O rotor principal, que dá sustentação ao helicóptero, ainda girava sem o helicóptero enquanto caía. Dani Horbiak estava em casa, em Jersey City, quando ouviu algo que parecia “vários tiros em sequência, no ar.” Ela olhou pela janela e viu o helicóptero “caindo em vários pedaços no rio.”

O helicóptero girava fora de controle com “muita fumaça saindo” antes de bater na água, disse Lesly Camacho, uma recepcionista de um restaurante à beira do rio em Hoboken, Nova Jersey.

Na frequência de rádio do controle de tráfego aéreo, um piloto de helicóptero da polícia de Nova York pode ser ouvido dizendo: “Atenção, temos uma aeronave caída. Túnel Holland. Por favor, fiquem atentos a qualquer pessoa na água”.

Os destroços de um helicóptero são retirados da água após cair no rio Hudson, no bairro de Newport, em Nova Jersey Foto: Leonardo Munoz/AFP

Barcos de resgate cercaram a aeronave submersa em poucos minutos, perto do final de um longo cais de manutenção de uma torre de ventilação do Túnel Holland. As equipes de recuperação içaram o helicóptero danificado da água pouco depois das 20h com a ajuda de um guindaste flutuante.

Os corpos também foram recuperados do rio, disse o prefeito Eric Adams. O voo era operado pela New York Helicopters, segundo autoridades. Ninguém atendeu os telefones nos escritórios da empresa em Nova York e Nova Jersey.

Uma pessoa que atendeu o telefone na casa do proprietário da empresa, Michael Roth, disse que ele se recusava a comentar. Roth disse ao jornal New York Post que estava devastado e “sem ideia” do motivo da queda. “A única coisa que sei, vendo o vídeo do helicóptero caindo, é que as pás do rotor principal não estavam no helicóptero”, disse ele ao Post. Ele acrescentou que nunca viu algo assim em seus 30 anos de experiência no setor de helicópteros, mas observou: “Essas são máquinas, e elas quebram”. E-mails pedindo comentários foram enviados a advogados que representaram Roth no passado.

O que pode ter causado a queda?

O vídeo do acidente sugere que uma “falha mecânica catastrófica” não deu chance ao piloto de salvar o helicóptero, disse Justin Green, advogado especializado em aviação e ex-piloto de helicóptero na Marinha dos EUA. É possível que as pás do rotor principal tenham atingido a cauda do helicóptero, rompendo-a e fazendo com que a cabine despencasse, disse Green.

“Eles estavam mortos no momento em que o que quer que tenha acontecido aconteceu”, afirmou. “Não há indicação de que tivessem qualquer controle da aeronave. Nenhum piloto poderia ter evitado esse acidente depois de perder a sustentação. É como uma pedra caindo no chão. É de partir o coração.”

A Administração Federal de Aviação identificou o helicóptero como um Bell 206, modelo amplamente utilizado na aviação comercial e governamental, incluindo por empresas turísticas, emissoras de TV e forças policiais. Ele foi inicialmente desenvolvido para o Exército dos EUA antes de ser adaptado para outros usos. Milhares foram fabricados ao longo dos anos.

A Junta Nacional de Segurança no Transporte disse que investigará o caso. Os céus sobre Manhattan estão rotineiramente cheios de aviões e helicópteros, tanto particulares quanto comerciais e turísticos. Manhattan possui diversos heliportos que transportam executivos e outros para destinos pela região metropolitana. Pelo menos 38 pessoas morreram em acidentes com helicópteros na cidade de Nova York desde 1977. Uma colisão entre um avião e um helicóptero turístico sobre o Hudson em 2009 matou nove pessoas, e cinco morreram em 2018 quando um helicóptero de aluguel com “portas abertas” caiu no East River.

Tragédia atinge família espanhola

Escobar trabalhou para a empresa de tecnologia Siemens por mais de 27 anos, sendo mais recentemente CEO global de infraestrutura ferroviária na Siemens Mobility, segundo seu perfil no LinkedIn. No fim de 2022, assumiu brevemente como presidente e CEO da Siemens Espanha. Em uma publicação sobre o cargo, agradeceu à família: “minha fonte inesgotável de energia e felicidade, pelo apoio incondicional, amor... e paciência”.

Autoridades do governo regional espanhol disseram que a família residia em Barcelona.

“(Estou) consternado com o trágico acidente de helicóptero no rio Hudson, em Nova York, que custou a vida de seis pessoas, cinco das quais eram membros de uma família de Barcelona”, escreveu no X o presidente regional da Catalunha, Salvador Illa. Outro representante regional disse que Agustín Escobar era natural de Puertollano, uma cidade no centro da Espanha.

“Quero expressar minha dor pelo trágico acidente de helicóptero em Nova York que tirou a vida de Agustín Escobar e sua família”, escreveu no X o presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Agustín é natural de Puertollano e, em 2023, o nomeamos Filho Predileto de Castilla-La Mancha.”/AP

