Quem assume o trono britânico após a morte da rainha Elizabeth II?

LONDRES - A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, 8, informou o Palácio de Buckingham. A partir deste momento, Charles, de 73 anos, filho mais velho de Elizabeth se torna o rei, pela regra da linha de sucessão ao trono. Seu filho, príncipe William, se torna o herdeiro na linha sucessória.

Aos 96 anos, Elizabeth foi a mais longeva monarca do Reino Unido e a segunda mais longeva da história, atrás apenas de Luís XIV da França. A morte ocorre dois dias após ela pedir formalmente a Liz Truss para se tornar a primeira-ministra do Reino Unido.

Devido às constantes preocupações com sua saúde nos últimos meses, que a obrigou a receber a nova premiê longe de Buckingham e afetou inclusive sua participação nas comemorações de seu Jubileu de Platina, o reino elaborou vários rascunhos com planos para a morte de Elizabeth.

As regras para a linha sucessória foram estabelecidas no século XVII e é regulada tanto por descendência, quanto por estatuto parlamentar. Apenas os descendentes protestantes da princesa Sofia de Hanôver são elegíveis para o trono. Mas em 2013 houve mudanças nas regras para acabar com o sistema de primogenitura masculina, sob o qual um filho mais novo poderia substituir uma filha mais velha na linha de sucessão.

Quem assume?

Por ordem, é o filho mais velho da rainha, o príncipe de Gales, portanto, o príncipe Charles. Com a saúde da rainha piorando nos últimos meses, Charles já recebia mais responsabilidades reais. O príncipe estava ao lado de sua mãe no Castelo de Balmoral, a residência de verão da rainha na Escócia, na hora do anúncio de sua morte.

Charles se casou com Diana Spencer em 1981, tornando-a a princesa de Gales. O casal teve dois filhos, William e Harry, antes de se separarem em 1996. Diana morreu em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro em Paris. O príncipe se casou de novo em abril de 2005 com Camilla Parker Bowles, a quem Elizabeth II expressou o desejo de ver com o título de rainha-consorte quando Charles assumir o trono.

O príncipe se torna rei automaticamente após a morte da rainha e cumprirá deveres cerimoniais nos dias seguintes para completar o rito de sucessão ao trono, como viajar pelo país. Haverá uma cerimônia de coroação, sem data definida, para o novo rei que deve assumir o nome de Charles III.

Em maio deste ano, o príncipe de Gales fez história ao substituir Elizabeth II pela primeira vez na abertura formal do Parlamento britânico, onde leu o programa legislativo do governo, que inclui medidas para enfrentar protestos de grupos ambientalistas e a crescente custo de vida. A rainha não pôde comparecer devido à sua saúde. O envio de Charles já foi interpretado como uma transição da coroa.

Linha de sucessão ao trono

O trono britânico deve ser sucedido sempre pelo filho mais velho do monarca em questão, após sua morte ou abdicação. Caso não haja filhos, o próximo na linha é o irmão - ou irmã a partir de 2013 - do monarca. Após Charles, o próximo na linha sucessória é seu filho William, que deverá ser sucedido pelo seu filho, George, que atualmente tem 9 anos.

A lista então segue para os filhos seguintes de William e só então chega a Harry e seus filhos.

Os dez primeiros na linha sucessória após a morte de Elizabeth II:

1º O Príncipe de Gales (Charles)

2º O Duque de Cambridge (príncipe William, filho de Charles)

3º Príncipe George de Cambridge (primeiro filho de William e Kate Middleton)

4º Princesa Charlotte de Cambridge (segunda filha de William e Kate Middleton)

5º Príncipe Louis de Cambridge (terceiro filho de William e Kate Middleton)

6º O Duque de Sussex (príncipe Harry)

7º Mestre Archie Mountbatten-Windsor (primeiro filho de Harry e Meghan Markle)

8º Senhorita Lilibet Mountbatten-Windsor (segunda filha de Harry e Meghan Markle)

9º O Duque de York (príncipe Andrew, irmão de Charles e segundo filho de Elizabeth II)

10º Princesa Beatrice (primeira filha do príncipe Andrew)

No início deste ano, a rainha Elizabeth II retirou todos os cargos honorários do príncipe Andrew, que enfrenta um processo por abuso sexual nos Estados Unidos. Ele não pode mais usar o título ‘Sua Alteza Real’ em qualquer capacidade oficial, mas manteve seu título de duque e sua linhagem sucessória.

O filho mais novo da rainha Elizabeth II, Edward, só aparece em 14º na linha sucessória, atrás dos filhos e netos de seu irmão do meio. Diferentemente dos irmãos, Edward não é um duque, mas um conde, o Conde de Wessex. Segundo relatos, ele escolheu o próprio condado porque gostou do personagem de Lord Wessex, interpretado por Colin Firth, no filme Shakespeare in Love.

Mas ficou acordado que ele se tornaria o próximo duque de Edimburgo, título que foi mantido pelo príncipe Philip por mais de sete décadas. É esperado que William dê o ducado ao tio quando se tornar o próximo príncipe de Gales.

A princesa Anne, irmã mais velha de Charles, também aparece bem abaixo na sucessão, em 17º, por ser mulher, já que a lei que alterou essa regra só passou a valer para os nascidos após 28 de outubro de 2011.