Quem é Daniel Noba, reeleito presidente do Equador

Herdeiro do império das bananas, Noboa havia sido eleito para um mandato tampão, depois que o conservador Guillermo Lasso foi deposto pela Assembleia, em 2023. No poder, decretou conflito armado interno e colocou milhares de soldados nas ruas para combater as gangues, que classificou como organizações terroristas.

Mas os resultados da política de segurança são controvertidos. Sob seu governo, a taxa de homicídios caiu de 46,18 por 100 mil habitantes em 2023 para 38,8 em 2024. Ainda assim, o Equador é o país mais violento da América Latina e o número de mortes violentas voltou a subir em 2025. Nos primeiros 50 dias do ano, foram 1,3 mil assassinatos, o equivalente a uma morte violenta por hora.