Quem é Dina Boluarte, nova presidente do Peru após prisão de Pedro Castillo

A advogada Dina Boluarte tomou posse nesta quarta-feira, 7, como presidente do Peru e pediu diálogo para instalar um governo de unidade nacional e um pedido ao Ministério Público para investigar os atos de corrupção que assolaram a política peruana nos últimos anos.

Boluarte assumiu para substituir Pedro Castillo, destituído e preso horas antes “por incapacidade moral permanente” depois de tentar fechar o Congresso em um ato descrito como um “golpe de estado”.

“Houve uma tentativa de golpe de Estado... que não encontrou eco nas instituições da democracia e nas ruas. Este Congresso da República tomou uma decisão e é meu dever agir de acordo. Assumo o cargo de presidente da república consciente da enorme responsabilidade que me recai e minha primeira invocação... é convocar a mais ampla unidade de todos os peruanos”, afirmou Boluarte.

A vice peruana, Dina Boluarte, assume o cargo de presidente do país após a tentativa de golpe de Pedro Castillo Foto: Cris Bouroncle/AFP

Boluarte, de 60 anos, é a primeira mulher a chegar à presidência em mais de 200 anos de república e era vice-presidente de Castillo desde que assumiu o poder, em julho de 2021. Até quase duas semanas atrás, ela também ocupava o cargo de ministra de Desenvolvimento e Inclusão Social, mas decidiu deixar o cargo.

A nova presidente, que é fluente em quechua e espanhol e, como Castillo, também não teve experiência em cargos políticos, trabalhou como funcionária do Registro Nacional de Identificação de 2007 a 2021 e não conta com o apoio de uma bancada no Parlamento. Boluarte deve completar o mandato de Castillo até 28 de julho de 2026.

Cerimônia

A solenidade, realizada na Câmara Legislativa, contou com a presença de parlamentares e outras altas autoridades dos poderes do Estado e das Forças Armadas, aplaudidas por terem anunciado que respeitariam a sucessão constitucional no país.

Anteriormente, o presidente do Legislativo, José Williams, informou que, após a destituição de Castillo, a sucessão presidencial seria acionada e convocou plenário para que Boluarte fosse empossada.

No início da cerimônia, e de acordo com o protocolo, Williams recebeu a faixa presidencial durante alguns minutos e depois convidou Boluarte a entrar na câmara para ser empossada.

Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) December 7, 2022

Após a surpresa inicial e o choque causado pela tentativa de golpe de Castillo, Boluarte expressou no Twitter sua rejeição à “quebra da ordem constitucional com o fechamento do Congresso”. “Este é um golpe que agrava a crise política e institucional que a sociedade peruana terá de superar com estrito cumprimento da lei”, enfatizou./AP e EFE