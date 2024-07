Quem é Edmundo Gonzáles Urrutia, o candidato opositor que desafia a ditadura da Venezuela

CARACAS - No dia em que Edmundo González foi arrancado da obscuridade e escolhido para enfrentar o líder autoritário no poder há mais tempo na América do Sul, os técnicos estavam ocupados garantindo que a casa dele não estivesse sob escuta telefónica.

Isso não estava nos nossos planos", disse a mulher dele, Mercedes López de González, em uma entrevista naquele dia de abril, no seu apartamento em Caracas, capital da Venezuela. Pouco tempo atrás, González, 74 anos, era um diplomata aposentado e avô de quatro netos, sem aspirações políticas. Manteve-se ocupado escrevendo trabalhos acadêmicos, palestrando em conferências e levando os netos para visitas ao barbeiro e aulas de música. Poucos na Venezuela sabiam seu nome.

Agora, muitos venezuelanos depositaram suas esperanças nele para pôr fim a anos de repressão do governo enquanto desafia o ditador Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013, nas eleições marcadas para o fim de julho.

Edmundo Gonzalez Urrutia, candidato da oposição nas eleições da Venezuela, observa Caracas da varanda de casa. Foto: Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times

De repente, González voltou a ter um emprego em período integral. “Duas vezes por dia tenho que limpar o telefone”, disse ele em uma breve entrevista. “Eu apago quase 150 mensagens. Vou para a cama à 1h e, às 4h, estou de pé e trabalhando novamente. Nunca imaginei isso.”

Depois de anos de eleições fraudulentas e perseguição política, as pessoas na Venezuela que anseiam por um regresso à democracia aprenderam a esperar desilusões.

Uma coligação de partidos de oposição, a Mesa Redonda da Unidade Democrática, tem trabalhado para se unir em torno de um único candidato que possa representar um desafio viável a Maduro, mas o governo dele impôs uma série de obstáculos.

No fim, González emergiu como um candidato que o governo não tentaria bloquear e que a oposição apoiaria.

Ele aceitou o papel, mas amigos e colegas dizem que nunca se preparou para isso. “Edmundo nunca teve ambições políticas”, disse Phil Gunson, especialista em Venezuela do International Crisis Group em Caracas e amigo de González. “Ele é alguém que está fazendo o que considera ser seu dever.”

Alguns especialistas dizem que o perfil discreto pode dificultar que González ganhe força entre os eleitores, especialmente fora de Caracas, onde as informações vêm de meios de comunicação controlados pelo governo que, provavelmente, não darão muita cobertura à campanha dele.

Ao contrário de outros líderes da oposição, Gonzalez não criticou abertamente o governo de Maduro e o seu histórico de desrespeito dos direitos humanos, o que levantou preocupações entre alguns analistas para quem responsabilizar as autoridades atuais pelos abusos é crucial para restaurar o Estado de direito no país.

Em casa no dia em que foi escolhido candidato, González se recusou a falar longamente sobre a eleição. Mais novo de três irmãos, González nasceu em uma família de recursos modestos na pequena cidade de La Victoria, cerca de 80 quilômetros a oeste de Caracas. A mãe era professora e o pai, lojista, que o desencorajou de seguir seu sonho de infância e ser diplomata, descrevendo o ofício como "uma profissão para ricos", de acordo com a filha do candidato, Carolina González. Sem desanimar, ele passou a estudar relações internacionais na Universidade Central da Venezuela. Na faculdade, era um aluno dedicado, lembrou sua colega de classe e amiga de longa data, Imelda Cisneros. Foi uma época politicamente tumultuada, quando uma ideologia comunista de extrema esquerda estava se tornando popular no campus e as tensões eram elevadas.

Mas González se tornou um líder estudantil “com uma abordagem de reconciliação muito calma”, disse ela.

“Ele queria ser diplomata”, acrescentou Imelda. “Ele foi muito claro a respeito do seu objetivo desde o início.”

Ingressou no serviço diplomático pouco depois de se formar, em 1970, com cargos na Bélgica, em El Salvador e nos Estados Unidos, onde obteve um mestrado em assuntos internacionais na American University, em Washington.

Mais tarde, foi nomeado embaixador na Argélia e depois na Argentina, para onde foi enviado quando Hugo Chávez foi eleito presidente em 1999. Chávez viria a consolidar o poder sob a bandeira de uma revolução de inspiração socialista.

González retornou à Venezuela em 2002 e logo se aposentou do serviço diplomático.

Em 2008, tornou-se ativo em uma coligação de partidos da oposição chamada Mesa Redonda da Unidade Democrática, atuando nos bastidores como conselheiro em questões de relações internacionais.

Ele se tornou presidente do conselho administrativo da coalizão em 2021, disse Ramón Guillermo Aveledo, ex-secretário executivo da coalizão.

Edmundo Gonzalez Urrutia em sua casa em Caracas. Foto: Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times

Mas poucas pessoas, mesmo nos círculos políticos venezuelanos, sabiam que ele ocupava esse cargo até que a sua candidatura presidencial foi anunciada, porque os líderes da oposição enfrentam frequentemente perseguições.

Isso torna arriscada para González a decisão de assumir o centro das atenções contra um incumbente empenhado em manter o poder.

“Estou nervoso porque não sabemos se algo pode acontecer conosco”, disse Mercedes, mulher dele.

Aqueles que conhecem González dizem que montar uma campanha presidencial não é algo que ele encararia levianamente.

“É um homem extremamente equilibrado, calmo, bastante sério e, acima de tudo, sóbrio”, disse Ramón José Medina, que chefiou a Mesa Redonda da Unidade Democrática até 2014 e é amigo de González há décadas.

Maduro assinou um acordo com a oposição em outubro para tomar medidas para a realização de eleições livres e justas, e os EUA suspenderam temporariamente algumas sanções econômicas severas como um gesto de boa vontade.

Dias depois, uma ex-deputada nacional, María Corina Machado, venceu as eleições primárias com mais de 90% dos votos, o que a tornou uma ameaça significativa para Maduro em um confronto direto.

Desde então, o governo Maduro criou obstáculos para impedir que um adversário sério chegasse às urnas.

Primeiro, o tribunal superior do país desqualificou Machado em janeiro por causa do que os juízes alegaram serem irregularidades financeiras que ocorreram quando ela era deputada federal – uma tática comum usada para manter concorrentes viáveis fora das urnas.

Depois, no mês passado, o governo impediu uma coligação da oposição de apresentar outro candidato de sua preferência utilizando manobras eleitorais técnicas pouco antes do prazo de registro.

Apenas um político, Manuel Rosales, que foi visto pelos analistas políticos como aprovado por Maduro, foi autorizado a registrar sua candidatura. Pareceu brevemente que o esforço para apresentar um candidato unificado tinha sido derrotado.

González está mais acostumado a diálogos fundamentados do que a discursos estimulantes. Quem o conhece diz que essa qualidade pode torná-lo o candidato ideal para unificar a oposição.

Edmundo Gonzalez Urrutia passou a participar da oposição na Venezuela após se aposentar como diplomata. Foto: Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times

Mas, surpreendentemente, a coligação anunciou que a autoridade eleitoral nacional lhe tinha concedido uma prorrogação, abrindo caminho para que González entrasse oficialmente na corrida. Rosales se afastou e anunciou seu apoio a González.

A carreira de González como “buscador de consenso” o ajudou a unir a oposição, disse Gunson.

“Ele é alguém aceitável para muitas pessoas diferentes”, acrescentou. “E ele não ofende ninguém.”

Essas qualidades também podem tornar mais provável que o governo de Maduro lhe ceda o poder se ele vencer, disse Tamara Taraciuk Broner, especialista em Venezuela da Inter-American Dialogue, uma organização de pesquisa em Washington.

Maduro, dizem os especialistas, poderia estar disposto a reconhecer a derrota se lhe fosse concedida anistia por violações dos direitos humanos e se o seu partido recebesse um papel contínuo no sistema político do país.

Nesse sentido, González tem sido mais conciliador do que outros candidatos. Machado disse que Maduro e membros de sua administração deveriam ser responsabilizados criminalmente pela corrupção e pelos abusos dos direitos humanos.

González disse em entrevistas que está aberto a conversar com o governo Maduro para garantir uma transferência de poder tranquila.

“O seu principal desafio será o equilíbrio entre manter a oposição alinhada atrás de uma candidatura unificada e garantir que a sua candidatura não representa uma ameaça insuportável ao regime”, disse Tamara. “E essa é uma linha muito tênue.”

Uma pesquisa já mostra que ele derrotaria Maduro, embora a pesquisa também mostre que cerca de um terço dos entrevistados disse não ter decidido em quem votariam e que cerca de 20% disseram que não votariam em nenhum candidato na disputa.

Aveledo disse estar esperançoso de que González possa conquistar os venezuelanos nas próximas semanas.

“Enfim, alguém que fala com serenidade, com moderação, que pensa nos problemas e nas soluções, que fala sem gritar, sem insultar”, disse. “Porque o país está muito cansado de conflitos.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL