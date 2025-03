TORONTO (AP) - Mark Carney, ex-presidente dos bancos centrais da Inglaterra e do Canadá, se tornará o próximo primeiro-ministro do Canadá após uma votação esmagadora pela liderança do Partido Liberal. Ele sucederá Justin Trudeau, que renunciou ao cargo no dia 6 de janeiro.

Carney tem 59 anos. Ele nasceu em Fort Smith, em 16 de março de 1965, e foi criado em Edmonton, Alberta.

Credenciais

PUBLICIDADE Carney dirigiu o Banco do Canadá de 2008 a 2013 e o Banco da Inglaterra de 2013 a 2020. Depois de ajudar o Canadá a gerenciar os piores impactos da crise financeira de 2008, ele foi recrutado para se tornar o primeiro não britânico a dirigir o Banco da Inglaterra desde sua fundação em 1694. Em 2020, ele começou a atuar como enviado especial das Nações Unidas para ações climáticas e finanças.

Publicidade

Carney é um ex-executivo do Goldman Sachs. Ele trabalhou por 13 anos em Londres, Tóquio, Nova York e Toronto, antes de ser nomeado vice-governador do Banco do Canadá em 2003. Ele não tem experiência em política.

Mark Carney, o próximo primeiro-ministro do Canadá Foto: Adrian Wyld/AP

Formação acadêmica

Carney se formou em economia pela Universidade de Harvard em 1988, e fez mestrado e doutorado em economia pela Universidade de Oxford. Como muitos canadenses, ele jogou hóquei no gelo, atuando como goleiro reserva em Harvard.

Cidadania

Carney tem cidadanias canadense, britânica e irlandesa. Ele pretende ter apenas a cidadania canadense, o que não é exigido por lei, mas é considerado politicamente sensato.

Família

Sua mulher, Diana, nasceu no Reino Unido e ele tem quatro filhas.

Publicidade

Pesquisas de opinião

Suas chances de permanecer como primeiro-ministro por mais de algumas semanas parecem estar melhorando. Em uma pesquisa realizada em meados de janeiro pela Nanos, os liberais ficaram atrás dos conservadores da oposição e de seu líder, Pierre Poilievre, por 47% a 20%. Nesta semana, a última pesquisa mostra os liberais com 34% e os conservadores com 37%.