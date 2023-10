Quem é Mohammed Deif, o líder do Hamas por trás do terrorismo contra Israel

Mohammed Deif está há décadas no topo da lista de homens mais procurados por Israel. Entre os seguidores do Hamas, ele é celebrado como o homem que defende a Faixa de Gaza, mas a poucos quilômetros dali, além dos muros que separam o enclave costeiro, é caçado como a mente por trás do terrorismo e inimigo número de um de Israel.

O líder do braço armado do Hamas conseguiu escapar de todas as tentativas de captura e morte. Solto, escondido entre as vielas e túneis da Faixa de Gaza, planejou o ataque sem precedentes. É atribuída a ele a voz que anunciou: “à luz dos crimes contínuos contra o nosso povo, à luz da orgia da ocupação e da sua negação das leis e resoluções internacionais e à luz do apoio americano e ocidental, decidimos colocar um fim a tudo isto”.

Essa foi a senha para o ataque em larga escala, por ar, terra e mar. Milhares de foguetes desafiavam o sistema de defesa israelenses enquanto os terroristas aterrorizavam os moradores do sul, perto da fronteira com Gaza.

Hamas dispara foguetes da Faixa de Gaza em direção a Israel. Foto: REUTERS/Mohammed Salem

Centenas de pessoas morreram, outras foram levadas como reféns — parte da tática de Mohammed Deif. O Hamas conseguiu trocar, em 2011, mais de mil presos palestinos por apenas um soldado israelense. Agora, usa as pessoas sequestradas para ameaçar o outro lado: cada ataque custará uma vida, avisou o Hamas enquanto Israel prepara sua contraofensiva.

A complexidade da invasão desde fim de semana é o resultado das estratégias testadas e aplicadas por Mohammed Deif ao longo das últimas décadas, com a construção de uma rede de túneis na Faixa de Gaza e o lançamento em série de foguetes, que testou os limites do Domo de Ferro, o poderoso sistema de defesa aéreo israelense.

Continua após a publicidade

Embora as técnicas sejam conhecidas há muito tempo pela inteligência israelense, o comandante da Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, é uma figura cercada de mistérios. Há quem diga que ele usa uma carreira de rodas depois de ser atingido nas batalhas, que também teriam lhe custado um olho e parte de um braço. Mohammed Deif não é sequer o seu nome verdadeiro.

Ao que tudo indica, Mohammed al-Masri nasceu em 1965 no sul de Gaza e foi durante a adolescência que ele teve o primeiro contato coma Irmandade Muçulmana — origem do Hamas. Na década de 1990, chegou a ser detido, e foi depois de solto que ajudou a fundar a Brigada al-Qassam. Com a morte do seu mentor Yahya Ayash, em 1996, ele orquestrou uma vingança com ataques em série de homens-bomba.

Mohammed Deif, líder do braço armado do Hamas é homem mais procurado por Israel. Foto: REUTERS

A partir de então, ascendeu na hierarquia da organização, com participação no desenvolvimento das armas usadas pelo Hamas até que, em 2002, foi apontado como líder da Brigada al-Qassam. Mais visado pelos exército israelense, passou a se esconder para evitar a caçada. Dizem que é daí que vem o apelido Deif (”hóspede” em árabe), uma referência à prática dos terroristas, que a cada noite dormem na casa de um simpatizante diferente, sem endereço fixo, para driblar a inteligência israelense.

Esse ar de mistério contribuiu também para que ele projetasse uma imagem heroica entre os seguidores do Hamas, como um defensor da Faixa de Gaza. Mohammed também não tem fotos públicas há 20 anos e nos pronunciamentos em vídeo, aparece nas sombras sem que possa ser visto.

Até aqui, o homem mais procurado de Israel tem conseguido escapar da caçada mas, depois do ataque sem precedentes do fim de semana, a defesa israelense já avisou que “eliminar” os líderes da organização terrorista é prioridade agora./Com informações de W. Post