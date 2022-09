Quem é o médico que cuidou da rainha Elizabeth II antes da morte? Veja o perfil

A casa real tem sua própria equipe de médicos, que está de plantão 24 horas por dia. Eles são liderados pelo professor Sir Huw Thomas, chefe da casa médica e médico da rainha – um título que remonta a 1557.

Thomas faz parte da equipe de médicos reais há 16 anos e se tornou o médico pessoal da rainha Elizabeth II em 2014. A saúde da rainha foi monitorada intensamente ao longo de seu reinado, mas nos últimos anos o monitoramento se intensificou, pois ela envelheceu.

Leia também Charles III começa reinado em busca de monarquia simplificada e papel político mais ativo

A função não é em tempo integral e nem tem horários ou sessões fixas: Thomas está disponível sempre que necessário.

Preocupação com a saúde de Elizabeth II cresceu no último ano, quando suas aparições públicas diminuíram. Foto: Chris Jackson via Reuters

Segundo o jornal britânico The Guardian, Thomas recebeu o título de cavaleiro nas honrarias do ano novo de 2021 e se tornou Cavaleiro Comandante da Real Ordem Vitoriana (KCVO) - um presente pessoal do monarca. Na ocasião da homenagem, em entrevista ao Imperial College London, ele disse que foram “muitos anos ocupados nessa função”, acrescentando que se sentia “muito grato por ter sido reconhecido pelo serviço até hoje”.

Sir Huw Thomas on receiving a knighthood, his research in colorectal cancer, and his role as Physician to the Queen. https://t.co/RimOuff69L — Imperial Medicine (@ImperialMed) February 13, 2021

Thomas acrescentou que ser o médico pessoal da rainha era uma “grande honra” e “um papel muito agradável e gratificante”.

Continua após a publicidade

Ele disse: “A natureza do trabalho é interessante porque você vê como uma organização totalmente diferente, a casa real, opera. Você se torna parte dessa organização e se torna o médico pessoal das principais pessoas nela, que são pacientes como outros pacientes.”

Thomas é consultor do hospital King Edward VII (o hospital privado em Marylebone frequentemente usado por membros da família real, incluindo o falecido príncipe Philip) e do hospital St Mary em Paddington, e professor de genética gastrointestinal no Imperial College London. Ele também é diretor da Family Cancer Clinic no hospital St Mark’s em Harrow, noroeste de Londres.

Até a confirmação da morte da rainha Elizabeth II, o professor Sir Huw Thomas foi o médico responsável por cuidar da monarca. O profissional era o mais antigo da família real e foi o responsável por anunciar, durante a manhã de quinta-feira, 08, que seu estado de saúde inspirava cuidados.

Além de cuidar da saúde da rainha, Thomas também atuou no parto dos filhos da duquesa Kate Middleton em 2015 e 2018.

Ele também acompanhou o rei Philip até abril do ano passado. Segundo o currículo disponível no site da Imperial College, Thomas estudou no Trinity College Cambridge e no London Hospital Medical College. Ele se graduou em 1982 e atuou nos hospitais The London, Royal Free, St Mark’s e St Mary’s.

Continua após a publicidade

Conforme a universidade, o médico foi bolsista de pesquisa clínica no Imperial Cancer Research Fund e escreveu sua tese de doutorado sobre análises moleculares.

Em 1994 foi nomeado médico consultor e gastroenterologista no St Mary’s e conferencista sênior no Imperial Cancer Research Fund Colorrectal Cancer Unit em St Mark’s. Em 2007 foi nomeado presidente de genética gastrointestinal na Imperial.

Segundo o Guardian, nas gerações anteriores, o médico real causou polêmica. Quando o avô da rainha, o rei George V, estava em suas últimas horas, Lord Dawson, o médico real com responsabilidade pessoal pelo monarca de 70 anos, emitiu um boletim, declarando: “A vida do rei está se aproximando pacificamente do fim”.

Em 1986, quatro décadas após a morte de Lord Dawson, seus diários foram tornados públicos – revelando que ele havia administrado uma dose letal de morfina e cocaína para aliviar a dor do rei, mas também para garantir que a morte pudesse ser anunciada na edição matutina do jornal, em vez de “diários noturnos menos apropriados”./ AFP e AP