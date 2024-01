Quem é Vivek Ramaswamy, pré-candidato republicano à Casa Branca

Multimilionário, empreendedor do setor de tecnologia e abertamente fã do ex-presidente Donald Trump, Vivek Ramaswamy tem chamado a atenção do círculo político americano pela sua polêmica defesa das ideias mais radicais do Partido Republicano.

Nascido em Cincinnati, Ohio, em 9 de agosto de 1985, no berço de uma família de origem hinduísta, Ramaswamy se desenvolveu de forma singular na vida acadêmica e esportiva durante sua juventude, tocando piano de forma talentosa, jogando tênis em campeonatos semiprofissionais americanos e estudando biologia e direito em Harvard e Yale respectivamente - duas das melhores universidades dos Estados Unidos.

Anos depois, ele passou a trabalhar em um fundo de investimentos e, em 2014, fundou e atuou como CEO da Roivant Sciences, uma empresa farmacêutica que tinha o objetivo de criar um remédio para o Alzheimer. A companhia faliu nos seus esforços de levar o remédio ao mercado em 2021, mas o empreendedor fez centenas de milhões de dólares com a venda das suas ações, e viu decolar então sua carreira entre os titãs do Vale do Silício.

Vivek Ramaswamy em Columbus, Georgia, 9 de junho de 2023. Foto: Jon Cherry / NYT

Em fevereiro do ano passado, Ramaswamy anunciou sua candidatura à presidência dos EUA com um polêmico vídeo em que expressou de forma concisa muitas das bases dos seus ideais.

“A fé, o patriotismo e o trabalho árduo desapareceram, sendo substituídos por novas religiões seculares como o covidismo, o climatismo e a ideologia de gênero. Ansiamos fazer parte de algo maior do que nós mesmos, mas não conseguimos nem mesmo responder à pergunta sobre o que significa ser americano. Hoje, a esquerda moderna explora esse vácuo”, disse ele no vídeo.

Além disso, Ramaswamy foi o único pré-candidato eleitoral de um grande partido que mencionou na sua apresentação a polêmica ivermectina, considerada (sem embasamento científico) por alguns políticos de direita como um “remédio eficaz” contra a Covid-19, mesmo sendo contraindicada por médicos ao redor do mundo.

Continua após a publicidade

Ano passado, o empreendedor ficou sob os holofotes após defender diversas teorias conspirativas em programas de televisão e em eventos públicos, exigindo a revelação da “verdade” sobre assuntos como a invasão ao capitólio americano, em Washington; os ataques terroristas às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, e os OVNIs, entre outras.

Ramaswamy é parte da nova direita americana que tomou conta do partido Republicano após a ascensão de Donald Trump ao poder. Onde antes era importante falar sobre empregos, economia, educação e saúde, agora políticos como Ramaswamy falam sobre políticas identitárias e sobre “orgulho nacional”.

Em uma entrevista à ABC, Vivek Ramaswamy disse que, caso eleito presidente, ele irá oferecer a Trump o perdão presidencial para livrá-lo das possíveis condenações decorrentes dos seus julgamentos.