Quem faz parte da nova geração de reis e rainhas da Europa? Veja a linha de sucessão das monarquias

Após décadas de reinados icônicos, o mundo tem testemunhado progressivamente a passagem de bastão para líderes monárquicos mais jovens nos tronos da Europa. Depois de Charles III ser coroado, rei do Reino Unido em maio passado, após 70 anos de governança de Elizabeth II, no próximo dia 14 de janeiro, o príncipe Frederik será coroado rei da Dinamarca, em virtude da abdicação do trono pela sua mãe, a rainha Margrethe II.

Charles III e Frederik, assim como diversos outros nomes da realeza europeia, representam uma nova geração de reis e rainhas que chegam ao trono com o desafio de modernizar as cortes reais — mantendo um olhar mais atento para questões sociais, restaurando confiança e se aproximando da sociedade —, sem se desvincular totalmente de tradições seculares e da herança perpetuada de geração em geração.

Confira, abaixo, quem são os atuais reis de cada realeza europeia e quem deverá suceder os (as) monarcas na passagem da coroa.

Dinamarca

No trono desde 1972, a rainha Margrethe II, que é uma das figuras públicas mais famosas da Dinamarca e ficou conhecida pelos seus modos cordiais, entrega a coroa em menos de duas semanas. A passagem para seu filho, o príncipe Frederik, será no dia 14, data em que se comemora o 52º aniversário de sua própria ascensão ao trono aos 31 anos, após a morte de seu pai, o Rei Frederik IX.

Após o reinado de Frederik, que hoje tem 55 anos de idade e assumirá como Frederik X, quem está na posição seguinte da linha de sucessão é o príncipe Christian, o filho mais velho do futuro monarca, que hoje tem 18 anos. Com a esposa Mary Donaldson, que assumirá como a próxima rainha da Dinamarca, Frederik ainda tem três filhos: Isabella, de 16 anos, e os gêmeos Vincent e Josephine, de 12.

Príncipe herdeiro Frederik, que se tornará rei dia 14, e a princesa herdeira Mary chegam no Ano Novo da Dinamarca. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Reino Unido

A ascensão de Charles III ao trono do Reino Unido em maio de 2023 representou um momento histórico na monarquia mais poderosa da Europa. O monarca foi coroado oito meses após a morte de sua mãe, Elizabeth II, em setembro de 2022, encerrando um ciclo de sete décadas da monarca mais antiga do país, que tornou-se uma figura querida por grande parte dos britânicos, mesmo após a crescente crítica em relação aos excessos de luxo da realeza.

Após Charles, o próximo na linha sucessória é seu filho William, que por sua vez deverá ser sucedido pelo seu filho, George, que atualmente tem 10 anos. A lista então segue para os filhos seguintes de William e só então chega a Harry e seus filhos. Apesar de o filho mais novo de Diana e Charles III ter optado por sair da realeza, ele ainda tem o direito de assumir o trono britânico, embora as chances de ele se tornar oficialmente rei sejam quase nulas.

Espanha

O rei Felipe VI ocupa trono da Espanha desde 2014. Ele chegou ao trono com a promessa de restaurar a confiança na monarquia e adotar medidas mais confiáveis dentro da casa real, após o rei anterior, o seu pai Juan Carlos I, enfrentar escândalos de corrupção que afetaram a popularidade e a confiança na monarquia.

Felipe VI é pai das princesas Leonor e Sofia, de 18 e 16 anos, respectivamente. Em outubro de 2023, a princesa Leonor, que é atualmente a próxima na linha de sucessão, completou 18 anos e jurou à Constituição, podendo agora assumir legalmente como chefe de Estado. A jovem, que deverá ser a primeira rainha regente da Espanha desde o século 19, chegará com o desafio de dar continuidade à tentativa de restabelecimento da reputação da coroa.

Princesa Leonor, ao centro, ao lado do rei Felipe VI, a rainha Letizia e a sua irmã Sofia, à direita, em um desfile militar após jurarem fidelidade à Constituição. Foto: AP Photo/Manu Fernández

Holanda

Willem-Alexander é o atual rei da Holanda desde 2013, ou Reino dos Países Baixos, que inclui os países constituintes de Aruba, Curaçau, Holanda e São Martinho. Willem-Alexander recebeu a coroa após sua mãe, a rainha Beatrix, abdicar do poder depois de 33 anos de reinado, tornando-se o primeiro homem a ocupar o trono holandês desde 1890.

Catalina-Amalia, de 20 anos, é a primeira na linha de sucessão do trono holandês. Atualmente, ela é chamada de a Princesa de Orange, título que só pode ser usado pelo herdeiro do trono. Ela nasceu em Haia em 7 de dezembro de 2003 e é a filha mais velha de Willem-Alexander. Além de Catalina-Amalia, o rei da Holanda ainda possui duas filhas: Alexia, de 18 anos, e Ariane, de 16, que são a segunda e terceira na linha de sucessão ao trono, respectivamente.

Princesa herdeira Catalina-Amália, dos Países Baixos, com o pai, o rei Guilherme, durante a tradicional sessão de fotos de inverno da família real holandesa em dezembro de 2023. Foto: EFE/KOEN VAN WEEL

Bélgica

O atual rei da Bélgica é o rei Philippe, de 63 anos. O monarca assumiu o trono em 21 de julho de 2013, após a abdicação de seu pai, o Rei Albert II, que ficou conhecido, durante seus 20 anos de reinado, por tentar unificar os 4,5 milhões que falam francês, no sul do país, e os 6 milhões que vivem no norte e usam o holandês.

A sucessora mais próxima ao trono belga é a princesa Elisabeth, Duquesa de Brabant, filha mais velha de Philippe. Hoje com 22 anos, Elisabeth, como herdeira direta, tem sido preparada para assumir responsabilidades reais, e sua educação e engajamento a posicionam para liderar a monarquia no futuro, mantendo a conexão próxima com o povo belga. Philippe Gabriel da Bélgica, Emanuel da Bélgica

Mônaco

Em Mônaco, o príncipe soberano é Albert II, que foi coroado em 2005, após a morte de seu pai, o príncipe Rainier III. Albert II, que hoje tem 65 anos, assumiu oficialmente o trono em 12 de julho, em um momento conturbado devido a polêmicas, especialmente após uma admissão pública sobre ter um filho fora do casamento. Em 2006, ele também reconheceu publicamente ser pai de uma menina.

Em Mônaco, o príncipe soberano é Albert II, que foi coroado em 2005, após a morte de seu pai, o príncipe Rainier III. Na foto, ele e a princesa consorte, Charlene Wittstock. Foto: EFE/EPA/VALERY HACHE

No entanto, devido a uma emenda constitucional de 2002, que estipulava que os pais do herdeiro precisavam estar casados, essas crianças foram desqualificadas para a sucessão ao trono. Em julho de 2011, ele se casou com Charlene Wittstock e, junto dela, teve os filhos gêmeos Jacques e Gabriella Marie em 2014. Apesar de Gabriella ter nascido primeiro, Jacques é o herdeiro próximo.

Luxemburgo

O atual grão-duque de Luxemburgo é Henri, de 68 anos, que assumiu o trono em 7 de outubro de 2000, sucedendo seu pai, o grão-duque Jean. Os sucessores mais próximos ao trono de Luxemburgo são o grão-duque herdeiro Guillaume, Príncipe de Luxemburgo, e sua família. Guillaume, que é o mais velho de cinco filhos, é casado com a grã-duquesa herdeira Stéphanie, e juntos têm vários filhos, incluindo o príncipe Charles e o príncipe Noah.

Em 2010, o grão-duque decidiu alterar o Pacto de Família da Casa de Nassau para introduzir a primogenitura absoluta, garantindo assim a igualdade entre homens e mulheres para a sucessão ao trono.

Noruega

O atual rei da Noruega é Harald V, que hoje tem 86 anos e subiu ao trono em 17 de janeiro de 1991, sucedendo seu pai, o Rei Olav V. Harald V é o terceiro monarca a governar a Noruega após a Segunda Guerra Mundial e foi o primeiro príncipe nascido no país em 567 anos.

Os sucessores mais próximos ao trono norueguês são o Príncipe Haakon, que é o herdeiro direto, e a Princesa Ingrid Alexandra, filha mais velha de Haakon. Haakon e sua esposa, a Princesa Mette-Marit, tiveram dois filhos: Ingrid Alexandra e Sverre Magnus. O príncipe herdeiro ainda tem um enteado, Marius Borg Høiby, filho de Mette-Marit e que, portanto, não integra a linhagem do trono.

Suécia

O atual rei da Suécia é Carl XVI Gustaf, que assumiu o trono em 15 de setembro de 1973 e, portanto, será o rei da Europa há mais tempo no trono, depois que o rei Frederik, da Dinamarca, assumir o posto da mãe. Ele também é o monarca com reinado mais longo na história sueca.

Os sucessores mais próximos ao trono sueco são a Princesa Victoria, herdeira direta, e seus filhos: a Princesa Estelle e o Príncipe Oscar. Além de Victoria, Carl XVI Gustaf tem outros cinco filhos, todos homens, incluindo Carl Philip, que é mais velho que Victoria. Mesmo assim, a filha é sua sucessora direta, já que a Suécia mudou suas leis de sucessão em 1980, permitindo que a filha mais velha do monarca herde o trono, independentemente do sexo.