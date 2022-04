Quem são as filhas de Putin, que sofreram sanções dos EUA

As novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia anunciadas nesta quarta-feira, 6, colocam como alvo os bens de familiares de políticos russos do governo de Vladimir Putin e as impede de fazer qualquer negócio no país norte-americano. Entre elas, estão duas filhas do presidente russo: Maria Vladimirovna Vorontsova e Katerina Vladimirovna Tikhonova.

Leia também Ucrânia alerta para última chance de civis deixarem leste do país, com avanço das tropas russas

As duas são ligadas às comunidades científica e empresarial da Rússia. A mais velha, Maria, lidera programas que receberam bilhões de dólares do Kremlin para pesquisas genéticas e que são supervisionados pessoalmente por Putin. A mais nova, Katerina, é uma executiva de tecnologia que trabalha para o governo russo e a sua indústria de defesa. Quando solteiras, as duas tinham o sobrenome Putina, derivação feminina do sobrenome do pai.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O líder russo há muito prefere a privacidade quando se trata de sua famílias. Uma reportagem recente do Wall Street Journal lembrou que na coletiva de imprensa anual em 2015, Putin disse que estava orgulhoso de suas filhas, mas nunca “discutia assuntos familiares” publicamente, incluindo qualquer coisa relacionada ao trabalho das duas. “Estou orgulhoso delas”, disse ele à agência de notícias Tass. “Eles continuam estudando e trabalhando. Minhas filhas são fluentes em três idiomas europeus.”

Katerina Tikhonova, filha do presidente Vladimir Putin, durante uma apresentação no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, no dia 4 de junho de 2021 Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

A biografia oficial do presidente russo publicada no site do Kremlin lista apenas os nomes de suas filhas: Maria Ivanovna Putina, nascida em 1985, e Katerina Tikhonovna, nascida em 1986.

As duas são filhas do presidente Putin e sua ex-mulher Liudmila. Os dois se casaram em 1983, quando ela era comissária de bordo e ele, oficial da KGB. O casamento durou 30 anos, abrangendo a ascensão de Putin ao topo do sistema político russo. Em 2013, eles se separaram.

A Reuters afirmou que não conseguiu contatar as filhas de Putin, seus representantes ou o Kremlin para comentar as sanções desta quarta. As reportagens do The Guardian e da BBC citadas abaixo também não fazem menção a comentários sobre as sanções.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, também se recusou a comentar os primeiros relatos sobre a intenção de Washington de sancionar as filhas de Putin, segundo a agência de notícias russa Tass.

Maria Vorontsova

A filha mais velha, Maria Vorontsova, nasceu em 1985. Ela estudou biologia na Universidade de São Petersburgo e medicina na Universidade Estadual de Moscou, segundo a apuração da Reuters, e está envolvida em pesquisas genéticas, que o presidente descreveu no passado como um campo que “determinará o futuro do mundo inteiro”.

Em 2019, Vorontsova deu uma entrevista na TV estatal russa revelando planos para um empreendimento médico de 500 milhões de libras destinado a ajudar a curar o câncer.

De acordo com relatos da mídia russa e ocidental, Maria se casou com o empresário holandês Jorrit Joost Faassen. Ela tinha uma carreira de biomédica especializada no sistema endócrino em 2015, como doutoranda no Centro de Pesquisa em Endocrinologia em Moscou, e é coautora de um livro sobre “atraso no crescimento idiopático” em crianças, informou a reportagem da Reuters.

Seu marido trabalhava para o Gazprombank, um grande credor com fortes ligações com a elite em torno de Putin. Não foram encontradas estimativas sobre seus ativos e participações.

Katerina Tikhonova

A mais nova, Katerina Vladimirovna Tikhonova, é executiva de tecnologia e se destacou na Rússia como dançaria acrobática de rock, o que a tornou mais pública que a irmã. Ela e seu parceiro ficaram em quinto lugar em um evento internacional em 2013.

Segundo uma reportagem do The Guardian, foram as filmagens das competições de dança, comparadas com fotos do site da Universidade Estadual de Moscou, onde ela trabalha, que ajudaram a estabelecer que Tikhonova era filha de Putin em 2015.

Uma investigação da Reuters de 2015 detalhou as conexões e a influência que Katerina tem sobre a nova geração da elite de Moscou. “Ela se descreveu como esposa de Kirill Shamalov, filho de Nikolai Shamalov, amigo de longa data do presidente Putin”, informou o texto. “Shamalov pai é acionista do banco Rossiya, que as autoridades dos EUA descreveram como o banco pessoal da elite russa.”

Katerina Tikhonova foi dançaria acrobática de rock e se destacou internacionalmente com o companheiro Ivan Klimov. Imagem é do dia 12 de abril de 2014 Foto: Jakub Dabrowski / REUTERS

Menos de dois anos após o casamento, Shamalov foi nomeado pela revista Forbes como um dos bilionários mais jovens da Rússia depois de adquirir uma participação de 17% na empresa petroquímica Sibur de Gennady Timchenko. Em 2018, ele foi sancionado pelos EUA em 2018 por seu papel no setor de energia da Rússia. O Tesouro dos EUA disse que “suas fortunas melhoraram drasticamente após o casamento”. Depois disso, o casal se separou.

Como marido e mulher, Kirill e Katerina tinham participações corporativas no valor de cerca de US$ 2 bilhões, segundo estimativas fornecidas por analistas financeiros, além de outras propriedades e ativos.

Mesmo na ausência de reconhecimento oficial, o status e a crescente influência de Vorontsova e Tikhonova nas comunidades científica e empresarial da Rússia são inegáveis.

Segundo o The Guardian, Tikhonova trabalhou em várias funções na Universidade Estadual de Moscou antes de, em 2020, ser nomeada chefe de um novo instituto de US$ 1,7 bilhão de “questões de inteligência artificial e sistemas intelectuais” da universidade. Putin já havia descrito o centro Innopraktika como “uma das ferramentas mais essenciais na estratégia nacional de desenvolvimento de tecnologia de IA”.

Seus conselheiros oficiais na universidade incluem cinco membros do círculo íntimo de Putin, incluindo dois ex-oficiais da KGB que moravam no mesmo bloco de apartamentos em que ela cresceu em Dresden, continua o Guardian.

Em 2018, ela fez uma breve aparição na mídia estatal russa em 2018 para falar sobre neurotecnologia e também em um fórum de negócios em 2021. Em nenhum dos casos seu relacionamento com o presidente foi mencionado.

Novas sanções

As novas sanções é uma resposta dos EUA ao cenário descoberto em Bucha após a saída das tropas russas, que levaram Washington e Kiev a acusarem Moscou de criminosos de guerra.

A esposa e a filha do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e membros do conselho de segurança da Rússia também foram sancionadas, afirmou uma fonte da Casa Branca à Reuters. As sanções os cortam do sistema financeiro dos EUA e congelam quaisquer bens que detenham nos Estados Unidos.

As medidas também causam o bloqueio total do Sberbank, que detém um terço dos ativos bancários da Rússia, e do Alfabank. Os dois bancos estão proibidos de realizar transações que passem pelo sistema financeiro americano, segundo um alto funcionário dos EUA. Os americanos também estão proibidos de investir na Rússia, inclusive por meio de capital de risco ou fusões.

Separadamente, o Departamento do Tesouro decidiu nesta terça-feira bloquear quaisquer pagamentos da dívida do governo russo com dólares americanos de contas em instituições financeiras dos EUA, dificultando o cumprimento de suas obrigações financeiras pela Rússia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, chamou o pacote de sanções de “devastador”. “Deixei claro que a Rússia pagaria um preço severo e imediato por suas atrocidades em Bucha”, disse Biden no Twitter.