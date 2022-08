Quem são os terroristas mais procurados pelo FBI após a morte de Ayman Al-Zawahiri

WASHINGTON - O nome de Ayman Al-Zawahiri foi riscado da lista de terroristas mais procurados pelo FBI após os Estados Unidos conduzirem uma operação que resultou em sua morte. O jihadista era considerado o mentor dos ataques de 11 de setembro realizados pela Al-Qaeda e se tornou homem mais procurado depois da morte de Osama Bin Laden. A lista porém segue grande, com pelos menos 25 nomes nos registros da polícia federal americana.

Al-Zawahiri era número 2 da Al-Qaeda na época dos ataques de 11 de setembro de 2001. Embora não tivesse a mesma liderança de Bin Laden, é apontado como o principal responsável pela construção ideológica e intelectual da organização. Enquanto o primeiro era visto como o mentor terrorista de diversos ataques, muitos especialistas em contraterrorismo consideraram Al-Zawahiri mais responsável.

O líder foi morto no domingo passado, 31, por dois mísseis Hellfire disparados por um drone militar americano. Ele foi procurado por duas décadas, período em que os EUA tiveram quatro presidentes.

Confira abaixo quem ainda continua na lista da polícia americana como mais procurados e quais são as recompensas por suas capturas:

Saif Al-Adel

O possível próximo líder da Al-Qaeda após a morte de Al-Zawahiri é procurado por conspiração para matar cidadãos americanos, assassinar, destruir edifícios e propriedades dos Estados Unidos e destruir os serviços de defesa nacional dos Estados Unidos.

Al-Adel é procurado por conexão com os atentados de 7 de agosto de 1998 contra as embaixadas dos Estados Unidos em Dar es Salaam, na Tanzânia, e Nairóbi, no Quênia. Segundo o site do FBI, além de pertencer ao alto escalão da Al-Qaeda, acredita-se que ele seja afiliado à Jihad Islâmica Egípcia (EIJ).

A recompensa por informações que levem diretamente à sua captura é de US$ 10 milhões (R$ 52 milhões).

Abd al Rahman al Maghrebi, genro de Al-Zawahiri

Genro de Al-Zawahiri, al Maghrebi não é um indiciado, mas o FBI o procura para interrogatório por sua participação na Al-Qaeda.

Al Maghrebi supostamente estudou programação de software na Alemanha antes de viajar para o Afeganistão, onde foi selecionado para gerenciar a Al Sahab, a principal ala de mídia da Al-Qaeda. Após os eventos de 11 de setembro de 2001, Al Maghrebi fugiu para o Irã e possivelmente viaja entre o Irã e o Paquistão. Ele foi designado pelo governo dos Estados Unidos como um líder sênior da Al-Qaeda.

A recompensa por informações que levem diretamente à sua localização é de US$ 7 milhões (R$ 36 milhões).

Husayn Muhammad Al-Umari

Al-Umari, que também tem o apelido de “O homem bomba”, é procurado por conspiração para assaltados e assassinatos, por sabotagem de aeronaves, colocar bombas em aeronaves e outros motivos.

Ele foi indiciado por seu suposto papel no atentado de 11 de agosto de 1982 ao voo 830 da Pan American World Airways, enquanto ia do Japão para o Havaí. Ele é acusado de ter preparado a bomba que foi colocada sob um assento no voo, resultando na morte de um passageiro de 16 anos e ferindo outros 16 passageiros.

A recompensa por informações que levem diretamente à sua captura é de US$ 5 milhões (R$ 26 milhões).

Wadoud Muhammad Hafiz Al-Turki

Al-Turki é procurado por uma lista extensa de crimes, incluindo colocação ilegal de dispositivo destrutivo em aeronave, tomada de reféns, assassinato de cidadãos americanos, pirataria de aeronaves, entre outros.

Foi indiciado por seu suposto papel no sequestro do voo 73 da Pan American World Airways em 5 de setembro de 1986 durante uma escala em Karachi, Paquistão. O ataque resultou no assassinato de 20 passageiros e tripulantes, incluindo dois cidadãos americanos, e na tentativa de assassinato de 379 passageiros e tripulantes, incluindo 89 cidadãos americanos.

Os federais acreditam que Al-Turki seja membro da Organização Abu Nidal, e recentemente divulgaram uma foto com progressão de idade para reconhecimento atual do suspeito.

A recompensa por informações que levem diretamente à sua captura é de US$ 5 milhões (R$ 26 milhões).

Daniel Andreas San Diego

O americano cujo apelido é Andreas é procurado por seu suposto envolvimento em dois atentados na área de São Francisco, Califórnia.

Em 28 de agosto de 2003, duas bombas explodiram com aproximadamente uma hora de diferença no campus de uma corporação de biotecnologia em Emeryville. Então, em 26 de setembro de 2003, uma bomba amarrada com pregos explodiu em uma corporação de produtos nutricionais em Pleasanton. San Diego foi indiciado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Norte da Califórnia, em julho de 2004.

A recompensa por informações que levem diretamente à sua captura é de US$ 250.000 (R$ 1,3 milhão).

Abdul Rahman Yasin

Próximo de Al-Zawahiri e Bin Laden, Yasin é procurado por sua suposta participação no atentado terrorista ao World Trade Center, na cidade de Nova York, em 26 de fevereiro de 1993, que resultou em seis mortes, ferindo vários indivíduos e a destruição significativa de propriedades e comércio.

A recompensa por informações que levem diretamente à sua captura é de US$ 5 milhões (R$ 26 milhões).