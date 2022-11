Quem vai ganhar as eleições legislativas nos EUA? Veja os quatro cenários prováveis

Publicidade

Quase tudo ainda é possível nas eleições de meio de mandato deste ano nos Estados Unidos, que acontecem nesta terça-feira, 8. Tudo, desde um avanço democrata para o Senado e uma disputa bastante acirrada para a Câmara até algo como uma derrota republicana, está dentro do leque de possibilidades realistas desta terça-feira.

Leia também Republicanos entram com processos judiciais para invalidar votos por correio em Estados-chave

Por que uma gama tão ampla? Com tantas corridas eleitorais apertadas, não demoraria muito para que o resultado final parecesse muito bom ou muito ruim para qualquer uma das partes.

No Senado, as disputas com maior probabilidade de decidir o controle permanecem excepcionalmente acirradas, com as médias das pesquisas mostrando essencialmente um empate na Geórgia, Pensilvânia, Nevada, Arizona e até New Hampshire. Com apenas alguns golpes de sorte, qualquer uma das partes poderia ganhar o controle da Casa.

Morador de Orlando, na Flórida, convoca eleitores de sua comunidade a irem votar nas eleições de meio de mandato Foto: Gregg Newton/AFP

A situação é semelhante na Câmara. Enquanto os republicanos são claramente os favoritos para ganhar a maioria, dezenas de corridas estão incertas. Não precisaria muito para os democratas manterem a disputa bastante competitiva, talvez até atrasando uma definição para o controle da Câmara por muitas horas ou até dias.

Por outro lado, não precisaria muito para os republicanos conquistarem dezenas de cadeiras, deixando a impressão de que 2022 seria algo como uma onda eleitoral em seu favor.

Continua após a publicidade

Há também a possibilidade de resultados mais surpreendentes: uma verdadeira vitória republicana ou um controle democrata no Congresso. As pesquisas já erraram antes. Afinal, os eleitores têm a palavra final.

Aqui uma visão geral do que ainda pode acontecer – como isso pode acontecer, por que tanta coisa ainda é possível e quais sinais procurar neste dia de eleições:

Cenário 1: Uma clara vitória republicana

Com cinco disputas críticas no Senado e dezenas de disputas na Câmara extremamente apertadas, cenário pode dar aos republicanos algo que parece uma derrota aos democratas: controle do Senado e um grande ganho na Câmara.

A eleição ainda pode estar muito apertada e levar dias para se resolver. Mas não demoraria muito para que o placar final parecesse mais uma goleada do que uma corrida eleitoral competitiva.

Em quase todas as disputas críticas, as últimas pesquisas do New York Times/Siena sugeriram que os eleitores preferiam o controle republicano do Congresso e desaprovavam o desempenho do presidente Joe Biden. Por outro lado, os democratas geralmente tinham a vantagem de um candidato já conhecido buscando a reeleição ou os republicanos tinham a desvantagem de um candidato impopular.

Continua após a publicidade

Os republicanos, no entanto, podem rapidamente ter uma ótima noite se até mesmo uma pequena parcela dos eleitores engolir suas dúvidas sobre candidatos impopulares ou ignorar seus sentimentos afetuosos em relação a antigos e conhecidos candidatos democratas.

Outro fator, como sempre, é o comparecimento, principalmente nas votações da Câmara em Estados com corridas menos competitivas. Pode ser suficiente para os republicanos conseguirem algumas vitórias extras.

Pode levar muito tempo até que um claro sucesso republicano se torne uma certeza. Pode levar dias até que corridas críticas no Arizona, Pensilvânia e Nevada sejam resolvidas. A Geórgia pode levar até dezembro, se nenhum candidato conseguir os 50% necessários para evitar um segundo turno.

Mas na noite de terça-feira, os sinais de uma clara vitória republicana podem começar a se acumular. Os republicanos registrariam rapidamente vitórias confortáveis na Carolina do Norte, Flórida e Ohio. New Hampshire pode estar perto, mesmo que os democratas vençam. Wisconsin estaria na conta republicana até a manhã do dia seguinte.

Uma série de distritos cruciais da Câmara no Sudeste, como o 13º da Carolina do Norte e o 2º da Virgínia, podem virar para os republicanos. As chances de os democratas se manterem nos Estados cruciais, mas de contagem mais lenta, começariam a parecer bastante incertas.

Cenário 2: Uma aparente vitória para os democratas

Continua após a publicidade

Atualmente, os democratas se apegam a uma maioria de cinco cadeiras na Câmara, mas se conseguirem alguns avanços, a noite ainda pode deixá-los com muito o que comemorar – mesmo se a primeira estimativa ainda mostre os republicanos ganhando lugares e assumindo a Câmara. Democratas podem até obter uma vitória, dada a tendência das pesquisas para os republicanos nas últimas semanas.

A impressão de vitória pode diminuir bastante com relação à disputa pelo controle do Senado. Para preservar a maioria, o partido provavelmente precisará vencer três das quatro disputas mais críticas: Pensilvânia, Geórgia, Arizona e Nevada.

Os democratas começariam a se sentir muito melhor se pudessem começar derrotando os candidatos republicanos do movimento “stop the steal” (pare o roubo, na tradução livre, sobre as eleições de 2020) ao governo da Pensilvânia e do Arizona, ou uma vitória pelo direito ao aborto em Michigan.

Ex-presidente Donald Trump participa de comício de candidato republicano ao Senado pelo Estado da Pensilvânia Mehmet Oz, em Wilkes-Barre Foto: Ed Jones/AFP - 03/09/2022

Pode ser suficiente para os democratas começarem a ter uma perspectiva positiva nas eleições de 2022, desde que o partido também consiga evitar perdas na Câmara e corridas embaraçosamente acirradas em Estados e distritos “azuis” (tradicionalmente democratas), como para o governo de Nova York ou para o Senado de Washington.

O caminho democrata para uma noite aceitável conta com eleitores que apoiarão o candidato que conhecem e gostam mais, mesmo que não amem a ideia de ter os democratas controlando o Senado. Evitar o constrangimento também exigirá que os democratas se apresentem em Estados distantes dos holofotes nacionais – os Estados onde a disputa pelo Senado não está em jogo, onde o aborto não está nas urnas e onde nenhum candidato do movimento ‘stop the steal’ tenha chance realista de vitória.

Levará muito tempo até que fique claro que os democratas estão no caminho certo para uma vitória. Há uma chance real de que nenhuma das principais disputas do Senado seja anunciada na noite da eleição. Os democratas começarão a se sentir otimistas na noite de terça-feira se puderem ficar próximos da vitória em Estados como Ohio, Wisconsin e Carolina do Norte, e levarem as principais corridas da Costa Leste para a Câmara.

Continua após a publicidade

Eles podem até ficar empolgados se Mark Kelly abrir uma ampla vantagem na votação inicial no Arizona, um Estado cada vez mais democrata.

Cenário 3: O deslizamento de terra republicano

Se as pesquisas subestimarem os republicanos novamente, o resultado das eleições deste ano não apenas parecerá, mas será uma grande vitória republicana.

Uma “onda vermelha (republicana)” não seria uma surpresa, nem seria difícil de explicar. Os índices de aprovação do presidente Biden estão presos na casa dos 40, um número tão baixo ou inferior aos índices de aprovação de Donald Trump em 2018, de Bill Clinton em 1994 e de Barack Obama em 2010.

Em cada caso, o partido de oposição ao presidente ganhou 40 ou mais cadeiras da Câmara e ganhou o voto popular nacional da Câmara por cerca de sete pontos porcentuais ou mais. Com os republicanos obtendo vantagens constantes nas pesquisas, não é preciso muita imaginação para vê-los abrindo uma vantagem mais decisiva.

É tentador pensar que uma vitória republicana decisiva não é possível em um país tão polarizado, especialmente porque os democratas ganharam o voto nacional em sete das últimas oito eleições presidenciais. Mas apenas em novembro passado, os republicanos venceram a corrida para governador da Virgínia por dois pontos porcentuais – exatamente o tipo de demonstração que seria equivalente a uma onda vermelha em todo o país.

Presidente Joe Biden é recebido pela deputada Debbie Wasserman-Schultz e pelo prefeito Dean Trantalis em Fort Lauderdale, na Flórida Foto: Jim Watson/AFP - 1º/11/2022

Continua após a publicidade

A onda vermelha não exige necessariamente que as pesquisas sejam sistematicamente desequilibradas da mesma forma que eram há dois anos, embora isso possa muito bem acontecer. Pode exigir apenas que os eleitores indecisos decidam, como muitas vezes o fazem, usar seu voto para testar o partido do presidente, independentemente de seus sentimentos sobre os candidatos democratas individuais.

Ou talvez bastasse uma participação republicana inesperadamente forte no dia da eleição, enquanto os eleitores jovens, negros e hispânicos - que tradicionalmente votam pelos democratas - decidam ficar em casa em maior número do que em 2018.

Na terça-feira à noite, se os republicanos estiverem a caminho de uma vitória esmagadora, os sinais serão óbvios desde o início. Não apenas o senador Marco Rubio e o governador Ron DeSantis chegariam à vitória na Flórida, onde os votos são contados rapidamente, mas os titulares democratas no sul da Flórida – até mesmo a conhecida ex-presidente do Comitê Nacional Democrata Debbie Wasserman-Schultz – podem se encontrar em corridas surpreendentemente apertadas.

Mais ao norte, os republicanos facilmente inverteriam os principais distritos da Virgínia e da Carolina do Norte, mas também avançariam ainda mais para o território azul – invertendo o sétimo distrito da Virgínia, de Abigail Spanberger, enquanto punham em risco o próximo nível de titulares democratas mais seguros, como Jennifer Wexton. As corridas ao Senado na Carolina do Norte e Ohio não seriam tão apertadas.

Ainda pode levar muito tempo até vermos uma definição no Senado, mas nesse cenário Herschel Walker teria a chance de garantir os 50% necessários para vencer imediatamente e evitar um segundo turno na Geórgia. Uma vitória republicana na corrida ao Senado em New Hampshire selaria o acordo.

Cenário 4: Uma surpresa democrata

Continua após a publicidade

Uma surpreendente noite democrata - mantendo a maioria da Câmara e do Senado - é improvável. Com as pesquisas favorecendo os republicanos, o resultado parece ainda mais difícil de imaginar.

Mas permanece dentro do campo da possibilidade: os democratas ainda estão a uma curta distância de um bom resultado. Ao contrário dos ciclos anteriores, eles permanecem competitivos em corridas suficientes para ganhar o controle da Câmara. E os democratas não apenas permanecem competitivos na corrida para o Senado, mas também têm potencial positivo para um bom resultado: viradas continuam sendo possíveis em Estados como Wisconsin, Ohio e Carolina do Norte, mesmo que os republicanos sejam favoritos.

Por qualquer perspectiva histórica, seria difícil explicar se os democratas conseguissem manter as duas Casas do Congresso. Nenhum presidente com um índice de aprovação abaixo de 50% viu seu partido ganhar cadeiras na Câmara em uma eleição de meio de mandato, desde o início das pesquisas modernas. Mas este não é exatamente um momento comum na história americana.

Ex-presidente Bill Clinton se prepara para discursar em comício da senadora Catherine Cortez Masto, que busca reeleição pelo Estado de Nevada Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

A polarização partidária é extrema. Muitos eleitores democratas percebem que a democracia está ameaçada. Outros estão furiosos com a decisão da Suprema Corte de derrubar a jurisprudência Roe versus Wade que assegurava o acesso legal ao aborto. Em outra eleição de meio de mandato, esses eleitores poderiam ter ficado em casa. Neste ciclo, porém, eles podem decidir sair e votar. Uma fatia crítica de eleitores insatisfeitos com Biden e os democratas podem sentir que não têm escolha a não ser votar contra os republicanos.

A força democrática entre os eleitores altamente educados provavelmente seria uma parte crítica de qualquer virada. Esses eleitores não apenas são bem representados nos principais distritos em disputa, mas também são mais propensos a representar uma parcela maior do eleitorado em uma eleição de meio de mandato de baixa participação. É uma tendência que pode ir contra o padrão usual de o partido do presidente sofrer com a baixa participação. Ao mesmo tempo, os democratas precisariam de eleitores relativamente insatisfeitos da base de seu partido – negros, hispânicos e jovens – para obter uma vitória.

A possibilidade de as pesquisas errarem dessa maneira também pode parecer difícil de imaginar. Afinal, as pesquisas subestimaram os republicanos nos últimos ciclos eleitorais. Mas, historicamente, não há muita relação entre o erro de votação em uma eleição e na seguinte. Os institutos de pesquisa que se saíram mal ou se ajustam ou desistem. Aqueles que se saíram bem em um ano se sentem encorajados para o próximo. E isso parece estar acontecendo neste ciclo.

Membros do grupo 'Soul to the Polls' promovem evento em Hallandale Beach para estimular eleitores negros a se registrarem para votar Foto: The Washington Post by Scott McIntyre

As pesquisas tradicionais que mais subestimaram os republicanos em 2020 reduziram significativamente suas sondagens nestas eleições ou pararam completamente. Outras estão fazendo tudo o que podem para garantir uma amostra mais republicana, incluindo por meios que teriam sido desprezados alguns anos atrás. E depois há a enxurrada de pesquisas estaduais feitas por empresas republicanas, mostrando resultados surpreendentes, como uma vantagem republicana para o governo de Nova York.

Tudo isso pode resultar em médias de pesquisa muito mais precisas do que em 2020. Mas se as pesquisas de opinião corrigirem demais - ou se o equilíbrio das pesquisas se deslocar muito para os candidatos de tendência republicana - há uma chance de as pesquisas subestimarem os democratas.

De fato, muitas pesquisas tradicionais ainda mostram sinais de força democrata. Para dar um exemplo recente: o Marist College divulgou pesquisas mostrando os democratas à frente na Pensilvânia e no Arizona, e liderando entre os eleitores registrados na Geórgia. O Siena College mostrou que os democratas se saíram muito bem em várias disputas críticas para a Câmara no Estado de Nova York que se poderia pensar que estavam se inclinando para os republicanos nestas eleições nacionais.

Na noite desta terça-feira, se os democratas estiverem a caminho de superar em muito as expectativas, os sinais aparecerão bem cedo. As corridas ao Senado na Carolina do Norte, Wisconsin e Ohio serão decididas em grande parte esta noite. Se os democratas permanecerem altamente competitivos em todos os três ou até mesmo vencerem um, será um sinal claro de que essa não é uma simples vitória republicana que os analistas esperavam há muito tempo.