Atestado de óbito aponta causa da morte da rainha Elizabeth II: ‘velhice’

A rainha Elizabeth II morreu de “velhice”. É o que aponta o atestado de óbito da monarca, divulgado nesta quinta-feira, 29, que apontou a causa da morte da monarca mais longeva da História do Reino Unido como “old age”. Elizabeth II ficou a frente do trono britânico por 70 anos, e morreu aos 96 anos no dia 8 de setembro, no Palácio de Balmoral.

O atestado de óbito da monarca foi revelado pelos Arquivos Nacionais da Escócia, uma vez que a residência de verão da rainha fica localizada na cidade de Aberdeen. Segundo o documento, registrado pela princesa Anne, Elizabeth morreu às 15h10 (11h10 em Brasília), cerca de três horas antes da divulgação oficial pela família real.

Rainha Elizabeth II morreu de 'velhice' de acordo com atestado de óbito divulgado nesta quinta-feira, 29. Foto: Facundo Arrizabalaga/ REUTERS - 28/11/2015

A morte da rainha Elizabeth II provocou comoção no Reino Unido e em toda a Commonwealth, que durante décadas teve na monarca sua única chefe de Estado. A última despedida da rainha, durante o velório público em Londres, reuniu aproximadamente 250 mil pessoas Westminster Hall. A fila para ficar diante do caixão da monarca ultrapassou os oito quilômetros de extensão e a espera chegou a 24 horas.

Os últimos detalhes sobre a morte de Elizabeth II estão sendo divulgados em meio à troca de comando na família real britânica, dividindo espaço com os primeiros marcos simbólicos do rei Charles III.

No sábado, 24, o Palácio de Buckingham divulgou uma foto da lápide da rainha, na Capela de St. George, no Castelo de Windsor. Dois dias depois, foi divulgado o novo monograma real - emblema com as iniciais - do rei Charles III, que vai substituir o emblema da rainha./ Com AFP





