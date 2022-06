Jubileu de Platina: rainha Elizabeth sente desconforto e não participará de missa

A rainha Elizabeth II não comparecerá mais à missa de ação de graças de sexta-feira, 2, pelos seus 70 anos como monarca depois de “experimentar um recorrente problema de mobilidade e algum desconforto” quando apareceu em um desfile militar nesta quinta-feira, 2, segundo o Palácio de Buckingham.

A rainha deveria comparecer à celebração na Catedral de São Paulo no segundo dia de comemorações de seu Jubileu de Platina. Mais cedo, nesta quinta-feira, ela apareceu na varanda do Palácio de Buckingham, acenando para milhares de pessoas.

“A rainha gostou muito do desfile de aniversário e do sobrevoo de hoje, mas sentiu algum desconforto”, disse o palácio. “Levando em conta a jornada e a atividade necessária para participar do Serviço Nacional de Ação de Graças de amanhã na Catedral de São Paulo, Sua Majestade, com grande relutância, concluiu que ela não comparecerá.”

Rainha Elizabeth II (D) assiste do balcão do Palácio de Buckingham à parada militar em sua homenagem

Elizabeth, que se tornou rainha aos 25 anos, é a monarca com o reinado mais longo do Reino Unido e a primeira a atingir a marca de sete décadas no trono. No entanto, depois de uma vida inteira de boa saúde, a idade começou a alcançá-la.

Ela reduziu suas aparições públicas nos últimos meses devido ao que o Palácio de Buckingham chama de “problemas de mobilidade” e decidiria em quais eventos do jubileu ela participaria mais perto de cada um deles.

As celebrações ocorrerão ao longo do fim de semana, e não está claro se ela comparecerá aos eventos no sábado e no domingo.

A notícia ofuscou o primeiro dia das comemorações, quando dezenas de milhares de apoiadores da realeza fizeram fila nas ruas de Londres para o desfile militar.

Apesar da Casa Real não ter confirmado com antecedência sobre a participação da monarca nos eventos comemorativos, Elizabeth apareceu na sacada do palácio e saudou a multidão que acompanhava o evento.

Apoiada em uma bengala e vestindo uma roupa azul de pompa, Elizabeth apareceu acompanhada pelo príncipe Charles e pelo príncipe William, dois primeiros na linha de sucessão do trono. O protagonismo dos dois herdeiros durante as celebrações já era esperado, em um claro aceno sobre a continuidade da monarquia./AP e Reuters