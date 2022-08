Raio cai perto da Casa Branca e deixa 4 pessoas em estado crítico

WASHINGTON - Quatro pessoas estão em estado crítico após serem atingidas por um raio que caiu nesta quinta-feira, 4, perto da Casa Branca, residência do presidente dos Estados Unidos em Washington. O incidente aconteceu na Praça Lafayette, durante uma grande tempestade de chuva e vento.

Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do corpo de bombeiros da capital americana, Vito Maggiolo, explicou que duas mulheres e dois homens adultos receberam atendimento médico e foram levados ao hospital em estado grave após receberem o “aparente impacto” de um raio.

Visão geral do Pórtico Sul e Gramado Sul da Casa Branca em Washington DC, nos Estados Unidos

As quatro pessoas foram encontradas em uma área arborizada perto da famosa estátua do ex-presidente dos EUA Andrew Jackson e, antes da chegada dos serviços de emergência, receberam atendimento da Polícia do Parque e do Serviço Secreto, encarregados de proteger a residência presidencial. /EFE