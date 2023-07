Raios caem duas vezes no mesmo lugar e atingem socorristas que ajudavam vítimas

Um policial e um piloto de helicóptero corriam para ajudar duas pessoas feridas por um raio na sexta-feira, 21, quando também foram atingidos, informaram as autoridades suíças, segundo o The Guardian.

Um homem de 51 anos e um menino de 16 anos foram atingidos por um raio enquanto trabalhavam em um campo em Ménières, conforme um comunicado da polícia regional. Ambos ficaram feridos, sendo que o homem mais velho teve ferimentos graves, disse a polícia.

As vítimas receberam assistência dos paramédicos e do pessoal de helicóptero de resgate antes de serem levados ao hospital. Porém, durante a intervenção, um policial e o piloto do helicóptero também foram atingidos por um raio.

“Felizmente, eles não ficaram feridos e puderam ser assistidos no local pelo pessoal da ambulância”, diz o comunicado.

O incidente ocorre depois que uma mulher de 27 anos, na mesma região da Suíça, também ficou gravemente ferida após ser atingida por um raio, relatou a agência de notícias Keystone-SDA.