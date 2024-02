O Global Firepower, um ranking especializado em potências militares, analisa o arsenal de 145 países para classificar a lista das maiores forças aéreas do mundo. Dados de 2024 indicam, mais uma vez, os Estados Unidos, a Rússia e a China como as três maiores aeronáuticas de todo o mundo, considerando fatores como quantidade de helicópteros, caças, interceptadores, bombardeiros, jatos de transporte e outros tipos de aeronaves.

O Brasil aparece no levantamento na 17ª posição, ante o 15º lugar que figurava na classificação de 2023 do Global Firepower, sendo a maior força aérea da América Latina. Segundo o ranking, a Força Aérea Brasileira (FAB) detém 628 aeronaves, incluindo 46 caças, 72 aviões de ataque, 111 de transporte, 206 de treinamento, 24 de missão especial, dois aviões-tanque e 195 helicópteros. À frente do Brasil, aparecem países como Coreia do Norte (11º), Taiwan (14º) e Reino Unido (15º).

F-35A Lightning II da Força Aérea da Austrália durante exercício militar com Estados Unidos e Reino Unido, nos EUA, no dia 23 de janeiro. Foto: REUTERS/Carlos Barria

A Ucrânia aparece a dezenas de posições distantes da Rússia, que desponta no pódio da listagem, em segundo lugar, com 4.255 aeronaves. De acordo com o levantamento, o país de Volodmir Zelenski figura em 33º lugar, com um arsenal próprio de 321 aeronaves Para fazer a listagem, o ranking utiliza uma pontuação PwrIndx, que avalia quantidade de unidades militares, situação financeira e capacidades logísticas. Cada nação é avaliada em valores individuais e coletivos processados por meio de uma fórmula interna para gerar essa pontuação, que, quanto mais perto do zero, melhor é. O ranking esclarece que alguns valores são estimados quando os números oficiais não estão disponíveis.

1. Estados Unidos

Maior potência militar do mundo, os EUA têm em seu arsenal 13,2 mil aeronaves militares. Entre elas, 1.854 caças e 896 caças de ataque. Os helicópteros, 5.737 ao total, representam cerca de 40% da frota americana.

2. Rússia

A Rússia tem 4.255 aeronaves militares, de acordo com a Global Firepower, entre 730 caças de ataque, 453 aeronaves de transporte, 1.547 helicópteros, 559 helicópteros de ataque e 145 aviões de missão especial.

3. China

A China está em terceiro lugar, com 3.304 aeronaves militares. O país possui 1.207 caças, 913 helicópteros, 281 helicópteros de ataque, 371 caças de ataque e 289 aeronaves de transporte, além de 112 aviões de missão especial e 10 aviões-tanque.

4. Índia

A Índia possui 2.296 aeronaves militares. O arsenal conta com 606 caças, 130 caças de ataque, 351 aeronaves de treinamento, 264 aviões de transporte, 70 aeronaves de missão especial, seis aviões-tanque e 869 helicópteros, além de 40 helicópteros de ataque.

5. Coreia do Sul

Entre suas 1.576 aeronaves militares, a Coreia do Sul tem 354 caças, 98 caças de ataque, 41 aeronaves de transporte, 288 de treinamento, 33 de missão especial, quatro aviões-tanque, 758 helicópteros e 112 aeronaves de ataque.

6. Japão

O Japão tem 1.459 aeronaves militares, que incluem 557 helicópteros e 217 caças, 420 aviões de treinamento, 145 de missão especial e 119 helicópteros de ataque, além de oito aviões-tanque e 56 aeronaves de transporte.

7. Paquistão

O Paquistão tem 1.434 aeronaves militares em seu arsenal, que inclui 549 aeronaves de treinamento, 387 caças, 90 caças de ataque, 60 de transporte, 25 de missões especiais, 352 helicópteros, 57 helicópteros de ataque e quatro tanques.

8. Egito

O Egito tem 1.080 aeronaves militares, incluindo 238 caças, 88 caças de ataque, 59 aviões de transporte, 346 de treinamento, 11 de missão especial, 338 helicópteros e 100 helicópteros de ataque.

9. Turquia

A Turquia tem uma frota de frota de 1.069 aeronaves militares, com 111 helicópteros de ataque e 205 caças, além de 83 aeronaves de transporte, 275 de treinamento, 22 de missão especial, sete aviões-tanque e 502 helicópteros.

10. França

A França ocupa o 10º lugar com 972 aeronaves militares, incluindo 224 caças e 447 helicópteros, 118 transportadores, 140 aviões de treinamento, 44 de missão especial e uma frota de 17 petroleiros, além de 69 helicópteros de ataque.