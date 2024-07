O dono da montadora de carros elétricos Tesla e da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, é a pessoa mais rica da América, segundo lista da Forbes, que estima sua fortuna em US$ 250,9 bilhões nesta segunda-ferira, 22. A lista com as dez pessoas mais ricas do continente é composta somente por homens bilionários dos Estados Unidos. Elon Musk lidera também o ranking mundial.

Em junho, a startup de inteligência artificial de Musk, a xAI, levantou cerca de US$ 6 bilhões neste mês, chegando a uma avaliação de US$ 24 bilhões. O principal produto da xAI, fundada em 2023, é o Grok, modelo de IA generativa que rivaliza com o ChatGPT, da OpenAI, e funciona dentro do X, antigo Twitter.

Elon Musk é a pessoa mais rica da América, segundo o levantamento da Forbes Foto: Susan Walsh/AP

Apoio de Munk á Trump

O CEO da Tesla planeja doar US$ 45 milhões por mês para um comitê de ação superpolítica (PAC) dedicado à reeleição do ex-presidente Donald Trump.

A diferença entre Musk e o segundo colocado da lista das Américas, o empresário Jeff Bezos, é de aproximadamente US$ 50 bilhões. O fundador da Amazon tem uma fortuna calculada em US$ 200,7 bilhões.

Veja a seguir quem são as 10 pessoas mais ricas das Américas, segundo a lista de bilionários em tempo real da Forbes.

1. Elon Musk

Fortuna: US$ 250,9 bilhões

Fonte: Tesla, SpaceX

País: Estados Unidos

2. Jeff Bezos

Fortuna: US$ 202,2 bilhões

Fonte: Amazon

País: Estados Unidos

3. Larry Ellison

Fortuna: US$ 173,6 bilhões

Fonte: Oracle

País: Estados Unidos

4. Mark Zuckerberg

Fortuna: US$ 172,1 bilhões

Fonte: Facebook

País: Estados Unidos

5. Larry Page

Fortuna: US$ 150,4 bilhões

Fonte: Google

País: Estados Unidos

6. Sergey Brin

Fortuna: US$ 143,9 bilhões

Fonte: Google

País: Estados Unidos

7. Warren Buffet