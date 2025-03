O diretor-executivo do Aeroporto de Avalon, Ari Suss, disse que sua equipe está colaborando com a Polícia de Victoria para lidar com a emergência.

“Como parte do nosso compromisso contínuo com a segurança, implementamos medidas adicionais em todo o aeroporto, incluindo dentro do terminal e nas áreas ao redor”, disse Suss em um comunicado. “Continuamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades para manter um ambiente seguro para todos os viajantes.”

A Jetstar, subsidiária de baixo custo da Qantas Airways, com sede em Sydney, afirmou que está colaborando com a polícia e com o aeroporto para entender o que aconteceu./AP