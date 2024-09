“De acordo com os nossos procedimentos, houve uma mudança de avião para uma inspeção”, disse à AFP Øystein Schmidt, porta-voz do SAS na Noruega. “É algo que acontece muito raramente”, disse ele.

Os passageiros, por sua vez, pareciam ter encarado o incidente com humor. “Acredite ou não, uma senhora sentada ao meu lado (...) abriu a comida e um rato saltou de dentro”, publicou um dos viajantes, Jarle Børrestad, no seu perfil do Facebook com uma foto com duas mulheres, todas sorridentes.